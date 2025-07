La ciudad de Alicante "aloja" el triple de bloques turísticos que València

El Alicante, principalmente su centro, vive una transformación acelerada. Lo que hace apenas unos años eran viviendas habituales, comercios de barrio o espacios culturales, hoy se han convertido a toda velocidad en bloques de apartamentos turísticos. Solo este año, han abierto una docena en la capital alicantina. La situación ha alcanzado tal magnitud que la ciudad ya triplica en número de bloques turísticos a València, una ciudad con más del doble en población. Con 90 bloques frente a los 31 del Cap i Casal, la brecha es clara y sintomática, según los datos oficiales.

En este contexto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció el pasado jueves su intención de ampliar la moratoria para los alojamientos turísticos incluyendo ahora también edificios completos destinados al alojamiento vacacional. La medida llega tras la polémica venta del edificio que acoge la librería 80 Mundos a una promotora madrileña que busca reconvertir el inmueble en apartamentos turísticos. Y es que la ciudad, según los últimos datos de la Conselleria de Turismo actualizados con fecha de este mismo lunes, tiene registrados 90 bloques turísticos, más que ninguna otra ciudad del territorio autonómico. Dentro de esos inmuebles se reparten 965 apartamentos, con capacidad para alojar a 2.980 personas. La cifra no solo supera ampliamente la de València, con 369 apartamentos y capacidad para 969 personas, sino que también coloca a Alicante por delante de Benidorm en número de edificios turísticos, aunque esta última sigue concentrando más plazas, con 6.855 distribuidas en 2.251 apartamentos repartidos en 51 bloques.

Un modelo que se dispara

Además, uno de cada cuatro bloques enteros dedicados íntegramente al alojamiento vacacional en toda la Comunidad Valenciana está en el término municipal de Alicante. El último balance oficial, actualizado a 7 de julio, contabiliza 314 bloques turísticos en toda la comunidad. De ellos, 90 están en Alicante, lo que representa más del 26 % del total. La diferencia es tan marcada que la ciudad de Alicante tiene casi el doble que toda la provincia de Valencia en número de edificios de este tipo, con 50, incluso superada por la provincia de Castellón, con 62. En cuanto a capacidad, la brecha es aún más pronunciada: en la provincia alicantina pueden alojarse más de 15.600 personas en este tipo de alojamientos, frente a las poco más de 2.000 plazas que hay en toda la provincia de Valencia.

La lucha de 80 Mundos

La chispa que encendió la mecha de este debate fue la venta del edificio que alberga la librería 80 Mundos, un icono cultural con más de 40 años de historia en la avenida General Marvá, de la que se tuvo constancia la pasada semana al denunciarlo públicamente sus propietarios. Su futura reconversión en un bloque de apartamentos turísticos, promovida por una empresa madrileña, provocó una ola de protestas vecinales y una concentración que reunió este sábado a más de 500 personas.

Este episodio marcó un punto de inflexión. Con la ampliación de la moratoria a las licencias de apartamentos, que el alcalde prevé ampliar en el pleno de este mes de julio también a los bloques turísticos, busca precisamente frenar situaciones como esta, donde inmuebles emblemáticos pueden ser reconvertidos en negocios turísticos sin apenas control. A fecha del pasado viernes, no constaba en el Ayuntamiento que la empresa promotora del proyecto haya solicitado licencia ni declaración responsable, aunque a preguntas de este diario desde la Concejalía de Urbanismo no se ha precisado si la solicitud habría llegado este lunes. Si la empresa no solicitara la licencia antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, que tiene prevista su aprobación en el pleno de este mes de julio, el plan quedará paralizado al menos dos años.

La normativa, que entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), está basada en la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana y permitirá suspender licencias de forma cautelar durante un año, prorrogable otro más si se inicia la modificación del planeamiento. Durante ese periodo, toda nueva solicitud quedará paralizada, salvo aquellas ya presentadas y en trámite. Aún así, aquellas empresas que quieran poner en marcha una solicitud para un apartamento o un bloque turístico deberán cumplir con ambas normativas, tanto la antigua como la nueva que se encuentra en tramitación, siempre y cuando se haya expuesto al público el proyecto, un escenario complicado.