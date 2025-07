La avería del ascensor del consultorio de Ciudad Jardín se alarga

Ha transcurrido un mes largo desde que la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Alicante (Cocemfe Alicante) manifestase públicamente su más "enérgica protesta" ante la "grave situación de falta de accesibilidad" que sufren las personas con movilidad reducida en el centro de salud de Ciudad Jardín, en Alicante, por un ascensor que, según sus datos, llevaría ahora mismo cuatro meses fuera de servicio. Y no solo lo sufren ellos, también hay quejas de pacientes de edad avanzada que se ven obligados a usar las escaleras, al igual que madres con carritos de bebé.

Este centro sanitario, de dos plantas, alberga consultas médicas en su planta superior.

Un vecino de Virgen del Remedio ha expuesto este lunes que "muchas de las personas que asisten al consultorio no pueden acudir a visita del médico ya que el ascensor está roto y les es imposible subir por las escaleras, y una de ellas es mi madre. El ascensor lleva roto más de tres meses. Es una auténtica vergüenza. No se si la culpa es de la Sanidad valenciana o del centro de salud. Pero no es justo para las personas mayores que son más del 90% barrio", afirma.

Pacientes de 80 años

Hace unos días, otro usuario indicaba que sus padres acuden todas las semanas a su consulta médica a este consultorio. "Son personas de 80 años. Desde aproximadamente el mes de marzo, el centro de salud, que tiene planta superior, tiene estropeado su único ascensor. Lo han reparado un par de veces pero a los pocos días vuelve a estropearse. Así llevan unos tres meses y, desde hace más de dos, ya no funciona definitivamente".

Añade este ciudadano que "cuando preguntas a las enfermeras o al resto del personal nadie sabe decir si volverá a funcionar. Los médicos van para arriba y para abajo. A los ancianos, que suelen tener su consulta arriba, los ven en la planta baja en otras, sin saber cuál les va a tocar cada vez. El elevador debe ser el original del centro, con más de 30 años seguramente, pero si es hora de cambiarlo, alguien tendrá que hacer algo. Es una pena que el consultorio cuente con una primera planta y desde hace tres meses lo unifiquen a la planta baja, lo que supone utilizar la mitad de las consultas".

Departamento de salud

Fuentes del departamento de salud señalan que ya está tramitando la licitación de la sustitución del ascensor del consultorio de Ciudad Jardín, así como la creación de un segundo elevador para el centro.

Por lo que respecta a la situación del ascensor actual, que se encuentra averiado, "la empresa de mantenimiento ha detectado una nueva incidencia durante los trabajos de modernización y adecuación y la instalación de una nueva placa electrónica, que afecta a otros componentes. Esto ha obligado a aplazar la intervención y se está a la espera de la recepción de los nuevos componentes (que están en fabricación por falta de stock), con el fin de llevar a cabo el montaje final que permita la puesta en servicio", finaliza Sanidad.

Inspección técnica

Cocemfe exige la reparación urgente del ascensor del centro de salud de Ciudad Jardín; así como la realización de una inspección técnica completa del edificio para garantizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos por ley.

También reclaman que la Conselleria de Sanidad "asuma su responsabilidad y adopte medidas inmediatas para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. La accesibilidad no es una opción ni un privilegio: es un derecho legal y humano.

"Reiteramos nuestro compromiso firme y continuado con la denuncia y visibilización de todas aquellas situaciones que atenten contra la igualdad, la dignidad y la libertad de las personas que representamos".