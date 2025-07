Manolo Copé lleva de nuevo al juzgado su veto en el pleno de Alicante

Manolo Copé vuelve a los juzgados. El portavoz municipal de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, interpone un nuevo recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Alicante por "vulneración de derechos fundamentales" al haberle sido impedido participar en el pleno municipal del 26 de junio, mientras se encontraba en situación de permiso por guarda con fines de acogimiento, una modalidad legal equiparable al permiso de paternidad.

"La decisión la toma el alcalde de manera unilateral, entendemos que se trata de exclusión política. Un permiso por acogimiento no desactiva los derechos políticos de un concejal", ha afirmado este lunes Copé, acompañado de la coordinadora de Esquerra Unida Alacant, Lucía Ibáñez, durante la comparecencia pública en la que han anunciado la demanda. "No existe ninguna norma donde diga que un concejal de permiso no puede participar en los plenos, no se ha dictado ninguna resolución que suspenda mi mandato", ha añadido Copé.

Exclusión verbal

La controversia estalló durante la celebración de la sesión ordinaria del pleno del 26 de junio. Copé había sido formalmente convocado, como consta en el decreto del 19 de junio, pese a encontrarse de permiso desde el mismo día de la sesión. Sin embargo, momentos antes de comenzar, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, dictó una resolución oral por la cual se le prohibía intervenir o votar por estar disfrutando de un permiso retribuido por acogimiento. Copé se negó a abandonar su escaño: “No voy a renunciar a mis derechos”, espetó al regidor.

Barcala suspendió el pleno por cinco minutos. Luego lo alargó una hora. En ese tiempo, intentó personalmente que el concejal progresista se retirara “por su propia voluntad”, sin lograrlo. “Esa foto no la va a tener”, dijo después, en referencia a una posible imagen pública del desalojo forzoso de Copé, que permaneció en la sala como mero espectador. El concejal de Esquerra Unida-Podemos ocupó su asiento, pero sin voz ni voto. Así lo advirtió el secretario del pleno, en base a un informe jurídico fechado en octubre de 2024 que interpreta que el permiso por paternidad implica suspensión del ejercicio del cargo, al equipararse al régimen laboral de baja.

Una batalla jurídica que se repite

No es la primera vez que ocurre. Copé ya presentó una demanda similara raíz del pleno de enero de este mismo año, cuando fue excluido directamente de la convocatoria por encontrarse también de permiso. Aunque entonces el juzgado desestimó su recurso al entender que sí había sido notificado formalmente, la sentencia no abordó el fondo de la cuestión: si es legal impedir a un concejal en permiso por acogimiento ejercer sus funciones representativas.

Ahora, Copé busca precisamente esa respuesta. Su recurso, denuncia la “reiteración de una práctica institucional” que atenta, en su opinión, contra el artículo 23.2 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a ejercer cargos públicos en condiciones de igualdad. En el escrito, se argumenta que no hay base legal alguna, ni en el régimen local valenciano ni en la legislación electoral ni en el Estatuto de los Trabajadores, que permita impedir el acceso al pleno, la intervención en debates o el derecho al voto a un concejal que se halle en situación de permiso.

La defensa de Copé se apoya en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que considera parte del "núcleo esencial" del cargo representativo la participación en el pleno, la deliberación, el control del gobierno y el voto. "Excluir a un concejal por estar de permiso legalmente reconocido vulnera no solo sus derechos, sino los de quienes le votaron", reza el recurso.

Además, recuerda que según el artículo 127 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, los concejales tienen derecho a votar libremente e intervenir en los plenos, sin que haya excepción alguna salvo resolución judicial firme. "La permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad política del alcalde o de una interpretación restrictiva y sin cobertura legal", subraya la demanda.

Con la vista en el pleno de julio

El conflicto evidencia la grieta existente entre el equipo de gobierno del PP y la bancada progresista en el Ayuntamiento de Alicante. Para la oposición de los partidos de izquierda, este tipo de decisiones son un intento de condicionar la participación políticacon criterios administrativos. Para el equipo de gobierno, se trata de una interpretación técnica basada en el informe del secretario del pleno, que sitúa el permiso como una suspensión efectiva del cargo.

De cara al pleno del mes de julio, Manolo Copé ha indicado que, una vez se presente el orden del día de la sesión presentarán "medidas cautelares" para que este "no se celebre". Asimismo, en caso de que este llegue a producirse, Copé mandó un desafío a Barcala: "reto al señor Barcala a que en el próximo pleno realice una votación para que se decida por parte de todos los concejales si quieren que participe o no participe".

En cualquier caso, será ahora el juzgado quien deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto.