Qué es el pez escorpión presente en playas de Alicante y qué hacer si te pica

Conocido como pez escorpión o víbora de mar, pero también como pez araña (Trachinus draco), este es un animal venenoso que habita en aguas poco profundas del Mediterráneo, especialmente en las playas de arena, pues le gusta camuflarse bajo ella para pasar desapercibido. A pesar de lo que muchos puedan pensar, el pez araña no muerde, pica a través de las espinas situadas en su aleta dorsal . Y lo hace para defenderse, pues inyecta el veneno cuando alguien le pisa de forma accidental, siendo este el mayor motivo por el que los bañistas acuden a primeros auxilios para zafarse del dolor intenso que produce su veneno.

A simple vista puede pasar desapercibido, pero su aspecto una vez fuera de la arena es inconfundible:

Tamaño : suele medir entre 15 y 45 centímetros de longitud.

: suele medir entre 15 y 45 centímetros de longitud. Color : presenta un cuerpo alargado de tonos marrones, grisáceos y amarillentos, que le permite camuflarse en la arena.

: presenta un cuerpo alargado de tonos marrones, grisáceos y amarillentos, que le permite camuflarse en la arena. Aletas : su rasgo más distintivo es la aleta dorsal con espinas venenosas y una segunda aleta pectoral también dotada de aguijones.

: su rasgo más distintivo es la con espinas venenosas y una segunda aleta pectoral también dotada de aguijones. Cabeza: grande y aplastada, con ojos prominentes y boca orientada hacia arriba.

El pez araña tiene una potente picadura / fishipedia

¿Qué hacer si te pica un pez araña o pez escorpión?

El apodo "pez escorpión" le viene al "pelo" a este animal, precisamente por la intensidad del dolor que produce su picadura. Para no empeorar el asunto en el caso de pisar accidentalmente a un pez araña, es mejor conocer de antemano qué debes hacer si recibes una de sus erróneamente llamadas "mordeduras".

Sal del agua inmediatamente para evitar desmayos o ahogos si el dolor es intenso.

para evitar desmayos o ahogos si el dolor es intenso. Limpia la herida con agua salada (no dulce), para evitar infecciones.

(no dulce), para evitar infecciones. Aplica calor local : lo más importante es sumergir la zona afectada en agua caliente (entre 40 y 45 °C) durante al menos 30 a 90 minutos. El calor desnaturaliza el veneno.

: lo más importante es (entre 40 y 45 °C) durante al menos 30 a 90 minutos. El calor desnaturaliza el veneno. Evita cortar la herida o succionar el veneno : no sirve de nada y puede empeorar la lesión.

: no sirve de nada y puede empeorar la lesión. Acude a un centro médico: en algunos casos se requiere tratamiento con analgésicos, antihistamínicos o incluso antibióticos si hay infección secundaria.

Aunque en principio las picaduras de pez araña no distan de la de otros animales como medusas en cuanto a la gravedad, hay que tener en cuenta que niños, mayores y personas alérgicas sí pueden ser más vulnerables ante los efectos de su veneno por lo que la atención médica deberá ser inmediata. Si pisas accidentamente a uno de estos pequeños o acompañas a alguien a quien le ocurre, llama inmediatamente a los servicios de socorrismo y no subestimes los síntomas. GVA Salut pone el foco en los síntomas graves y recomienda acudir a urgencias si experimentas "vómitos, fiebre" o cualquier otro tipo de dolencia relacionada. Una clave esencial ante sus picaduras es no aplicar frío en ningún caso, pues solo empeorará aún más la situación: el frío ayudará al veneno a propagarse.