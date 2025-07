La playa de perros de Aguamarga se queda sin servicios para mascotas

Un cielo despejado, una playa abierta y un grupo de perros correteando por la arena. Esa imagen, propia de los primeros veranos tras la apertura de la playa canina de Aguamarga en 2016, ha perdido fuerza. Este verano, los visitantes del arenal se han encontrado con una escena muy distinta: ni chiringuito, ni tumbonas, ni sombrillas, ni zonas de sombra para las mascotas. La conocida como "doggy beach" de Alicante ha quedado desprovista de los servicios que la convirtieron en referencia nacional, reducida ahora a poco más que un espacio abierto donde los animales pueden chapotear en el agua.

"La playa está superdescuidada. No hay chiringuito, ni hamacas, ni sombrillas" Rocío Pastor — Usuaria

El Patronato Municipal de Turismo de Alicante no ha renovado la concesión que permitía la explotación de servicios turísticos en esta playa. El contrato que finalizó con la temporada 2023-2024, adjudicado por 17.000 euros a la empresa Restaurante Asia Zhao Lin SL, incluía la instalación de un "food truck" con terraza, alquiler de sombrillas y tumbonas. Nada de eso ha vuelto este 2025. Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante aseguran que "este año no se ha sacado a licitación el chiringuito, ya que el uso de este servicio es limitado", aunque reconocen que sí se han licitado las hamacas y sombrillas incluidas en el mismo lote que para Urbanova. En años anteriores, pese a que el contrato de hamacas y sombrillas ya incluía la playa de Aguamarga como parte de un contrato más amplio, se sacaba una licitación específica para Aguamarga. Este año, sin embargo, se ha renunciado a ella sin explicaciones acerca de la duplicidad de este contrato en años anteriores.

Un perro disfruta de una plataforma con sombrilla y agua en la playa de Aguamarga de Alicante en 2017. / Ayuntamiento de Alicante

Descuido y abandono

Quienes más notan el cambio son los usuarios. Rocío Pastor, visitante desde hace tres años, señala que el arenal está en su peor momento. "La playa está superdescuidada. No hay chiringuito, ni hamacas, ni sombrillas. No hay ni para lavar a los perros, ni servicio para nosotros. Además, está muy sucia. Mi perra ya se ha comido dos anzuelos", afirma. Su visión es compartida por otros bañistas, como Chicho Lozano que lamenta no poder tomar "algo fresco al salir del agua" y apunta a la falta de puntos con agua para los animales: "Se echa de menos. Al menos el socorrista llegó hace tres semanas, pero nada más".

"Se echa de menos. Al menos el socorrista llegó hace tres semanas, pero nada más" Chicho Lozano — Usuario

Susana Calvo destaca que, a pesar de que la playa tiene un entorno privilegiado, el abandono es evidente. "Da pena. Hay otras playas como las de Conil que son espectaculares, con todos los servicios. Aquí podría ser igual si se pusiera algo de interés", apunta. En la misma línea se pronuncia Álvaro Meco, quien acude a la playa con su familia y su perro desde hace dos años: "Otros años había muchos servicios. Da lástima ver cómo ha ido a menos". La limpieza también es motivo de queja, así como la falta de baños o de zonas adaptadas. Francisco Parres apunta que "si te pilla una urgencia, no puedes hacer nada. Este año no han puesto ningún servicio como en años anteriores y no parece que vayan a ponerlo por como está la playa".

"Da pena. Hay otras playas que son espectaculares. Aquí podría ser igual si se pusiera algo de interés" Susana Calvo — Usuaria

"Este año no han puesto ningún servicio como en años anteriores y no parece que vayan a ponerlo por como está la playa" Francisco Parres — Usuario

Una historia de altibajos

No es la primera vez que la playa canina de Aguamarga atraviesa un verano sin servicios. En 2022, el Ayuntamiento no pudo adjudicar el contrato porque la única empresa presentada no cumplía los requisitos. En 2020 y 2021 tampoco hubo licitaciones válidas. Solo en sus primeros años, especialmente entre 2016 y 2018, este espacio brilló como ejemplo de playa para mascotas. Entonces, los servicios incluían sombrillas especiales para perros, bebederos, comederos, zona de juegos, punto de información veterinaria e incluso productos como chalecos salvavidas o toallas específicas para canes.

"Otros años había muchos servicios. Da lástima ver cómo ha ido a menos" Álvaro Meco — Usuario

En aquellos veranos, el chiringuito ofrecía bebidas tanto para humanos como para mascotas, así como piensos, correas y accesorios. Pero ese modelo ha quedado atrás. Desde Turismo no descartan "que pueda volver a ponerse en un futuro", pero aclaran que, por ahora, la decisión de prescindir del chiringuito y otros servicios es solo "para este año".