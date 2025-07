Compromís alerta del regreso de barracones crónicos a Alicante y del bloqueo de 13 centros educativos

Compromís ha denunciado el abandono de los colegios e institutos de Alicante y la paralización de 84 millones de euros por infraestructuras educativas que están sin ejecutar.

Sobre la parcela en la que se están instalando las aulas prefabricadas que conformarán el colegio número 56 para los alumnos que no quepan en otros centros y que se matriculan fuera de plazo, el portavoz de Educación de los valencianistas en Las Cortes, Gerard Fullana, ha criticado que "los barracones crónicos es una vuelta a un modelo que el Botànic combatió durante años y que ahora vuelve a instalarse en Alicante como una solución permanente impulsada por el conseller Rovira y el alcalde Barcala”.

Acompañado por los concejales de la coalición en Alicante, Sara Llobell y Rafa Mas, han denunciado la alarmante situación de abandono a la que están sometidos los centros educativos de la ciudad, Fullana ha recordado que el nuevo colegio del Pla-Garbinet se ubicará en la misma parcela que ocupaba provisionalmente el CEIP Pedro Duque y estará compuesto únicamente por aulas prefabricadas para 450 alumnos, sin proyecto de obra, ni previsión de construcción definitiva, "una realidad que pensábamos desterrada para siempre de la política educativa de la Generalitat Valenciana”, ha añadido el portavoz.

Los barracones crónicos es una realidad que pensábamos desterrada para siempre de la política educativa de la Generalitat Valenciana Gerard Fullana — Portavoz de Educación de Compromís en Las Cortes

Colegios e institutos bloqueados

La coalición también ha lamentado que el resto de colegios e institutos de la ciudad con necesidades de actuación se encuentran en diferentes fases de bloqueo.

Por un lado, han alertado que para el presupuesto de 2025 no se ha incluido ninguna actuación nueva en Alicante en cuanto a tramitación directa de la conselleria, y que figuran exactamente los mismos centros educativos que en 2024, sin avances en la ejecución: el CEIP La Almadraba, el Conservatorio Guitarrista José Tomás, el IES Jaume II, el IES Sant Blai, el IES Les Llomes, el IES Virgen del Remedio y el IES Cap d’Horta.

Protesta en el CEIP La Cañada del Fenollar por la paralización del Plan Edificant / Alex Domínguez

A ello se suma, según la formación que durante el Botànic dirgió Educación, el panorama "nada esperanzador"de las obras planificadas mediante el Plan Edificant.

Han puesto como ejemplo cinco centros educativos completamente paralizados: el CEE El Somni, sobre el cual la Conselleria de Educación ha tardado meses en realizar una modificación presupuestaria y, después, el Ayuntamiento no ha ejecutado ni un euro en 2024; el CEIP La Cañada de Fenollar, completamente paralizado porque necesita una modificación presupuestaria que la Conselleria todavía no ha aprobado; el CEIP Juan Bautista Llorca, que debería haber estado terminado en marzo de este año; el CEIP Santo Ángel de la Guarda, que debía finalizarse en diciembre; y el CEIP Florida, que debería haberse terminado en marzo de 2025 y del que no se ha ejecutado ni un solo euro para llevar a cabo la obra.