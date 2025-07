El gobierno de Barcala reconoce deficiencias en la limpieza de Alicante tras las Hogueras

El gobierno de Barcala reconoce públicamente las deficiencias del servicio de limpieza en la ciudad de Alicante en las semanas posteriores a las Hogueras. El concejal responsable del área de Limpieza, Manuel Villar, pidió disculpas este martes a la ciudadanía, a la vez que explicó que se trata de un periodo "especialmente complicado" para la organización del servicio. "Todos los años, desde que soy concejal, las dos o tres semanas posteriores a Hogueras son las más complicadas para el servicio”, aseguró Villar, justificando el estado de muchas calles en los últimos días en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Asimismo, Manuel Villar indicó que, aunque se contrata más personal durante las fiestas, el esfuerzo que sufre el servicio es enorme. "Hay muchos servicios que se mueven y hay que reorganizarlo todo. Además, la gente necesita descansar después del esfuerzo”, explicó. Pese a admitir las dificultades en el servicio, el concejal señaló que la situación ya está mejorando. "Esta misma semana debería quedar completamente normalizada. Y la que viene, por supuesto. Se están incorporando los refuerzos de verano y se están destinando más medios incluso que antes de las Hogueras. Es una cuestión de días", añadió Villar.

En ese contexto, el concejal de Limpieza apeló a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento de los horarios de recogida de residuos. "Apelo al civismo de los alicantinos. Las fotos de contenedores llenos y bolsas alrededor a primera hora de la mañana no es la imagen que queremos dar, pero hay que tener en cuenta que hay horarios y muchas personas no los cumplen. Incluso diría que algunos se regodean con esas fotografías", afirmó Villar ante las quejas ciudadanas por el estado de la limpieza de la ciudad.

Inspección

Estas declaraciones se producen después de que el grupo municipal de Compromís denunciara este lunes la escasa dotación de personal para controlar la limpieza urbana. Su portavoz, Rafa Mas, aseguró que actualmente solo hay cuatro inspectores para toda la ciudad. También recordó que en 2018, al inicio del mandato del PP, la plantilla de inspectores se incrementó hasta los 14 trabajadores, pero seis años después se ha reducido a menos de la mitad debido a jubilaciones y traslados.

El vicealcalde admite que no se inspecciona a la contrata en horario nocturno aunque resta importancia a la falta de control

Preguntado sobre esta cuestión, Manuel Villar precisó que actualmente el Ayuntamiento de Alicante cuenta con cinco inspectores activos, tras la reciente jubilación de uno de los seis que había. "No son cuatro, son cinco. Ese es el dato exacto", puntualizó. En cuanto a la ausencia de supervisión durante el horario nocturno, el concejal de Limpieza restó importancia a esa carencia. "Es cierto que por la noche no hay inspectores, pero quien ve en eso un problema es que no conoce el servicio", destacó el concejal, quien defendió la localización GPS: "Sabemos en cada momento los que salen, cuándo salen, el recorrido que hacen y los contenedores que vacían. No hace falta que vaya un inspector detrás como en la década pasada".

Sobre el futuro de la plantilla de control del servicio, Villar confirmó que se está tramitando en Recursos Humanos el nombramiento de cinco nuevos inspectores. “Esto cubriría prácticamente toda la plantilla", afirmó.

Advertencia ante una protesta

La presión ciudadana en este sentido también se ha hecho notar. La Coordinadora Alicante Limpia ha convocado una concentración para el próximo lunes, 14 de julio, a las 19.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, bajo el lema "No queremos vivir en un estercolero". La protesta incluye la petición de que los asistentes lleven bolsas de basura como acto simbólico.

"Las quejas por el estado en el que se encuentra Alicante son constantes y Barcala debería de tomar nota y aplicar soluciones en lugar de amenazar con sanciones" Ana Barceló — Portavoz municipal del PSOE

Villar cargó este martes duramente contra esta iniciativa. "Con todo el respeto del mundo, me parece una auténtica… Bueno, no sé qué expresión usar. Me voy a callar. Pero pedir a la gente que traiga bolsas de basura me parece… no sé. Esto también es incumplir la ordenanza. A lo mejor alguno se va con el bolsillo más vacío el lunes", advirtió Villar, dejando entrever la posibilidad de que se impongan sanciones a quienes participen en la acción con bolsas de basura.

Críticas desde la oposición

Desde el grupo municipal socialista, su portavoz, Ana Barceló, criticó la "falta de previsión" del equipo de gobierno ante un problema recurrente cada año. Reclaman un refuerzo inmediato de medios y personal para evitar que la situación se repita. "Las quejas por el estado en el que se encuentra Alicante son constantes y Barcala debería de tomar nota y aplicar soluciones en lugar de amenazar con sanciones”, afirmó Barceló.

Tras la intervención de este martes del concejal de Limpieza, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, consideró "insultante" que Villar advierta de multas a quienes protesten pacíficamente por la suciedad. Critica que el gobierno municipal responsabilice a la ciudadanía mientras no sanciona a la empresa concesionaria. "Dice el señor Villar que tenemos que tener paciencia, que la ciudad está llena de mierda, pero que tenemos que tener paciencia", denunció Mas.