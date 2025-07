Montacargas y ascensores: el nuevo quebradero de cabeza del Mercado Central de Alicante

Subir y bajar en el Mercado Central es una cuestión de suerte. Cada madrugada, cuando arranca la actividad en el Mercado Central de Alicante, muchos vendedores se encuentran con la misma incertidumbre: no saben si los montacargas van a funcionar. "Aquí cada día es una lotería", resume Pilar Esteve, vendedora en el mercado. "Hay tres montacargas, pero raro es que funcionen todos a la vez. Uno lleva meses averiado, además le han puesto una cadena para que no intentemos ni abrirlo, otro falla por semanas, y el que va bien, no siempre responde", destaca.

Este caos mecánico se traduce en retrasos y un mayor esfuerzo físico. Los puestos de frutas y verduras, que trabajan en la planta inferior con grandes volúmenes de género, son los más afectados. El pasado sábado se vivió el peor de los escenarios, los tres montacargas estaban fuera de servicio. Los vendedores, que comienzan a las cinco de la mañana, tuvieron que esperar hasta las siete para poder usar la rampa, que solo se abre cuando llega el personal municipal. "Fue un desastre", relata Fini García. "Tuvimos que bajar las cajas una a una. Las escaleras no son opción cuando lo que manejas pesa más de veinte kilos. Y con la rampa cerrada, simplemente no podíamos trabajar”, destaca.

La rampa, además de incómoda, es empinada y peligrosa. "Se nos puede caer la mercancía o podemos tropezar nosotros. Solo pedimos un poco de sentido común, que podamos trabajar con seguridad", añade Marga Fernández. La situación se repite con demasiada frecuencia, y la falta de fiabilidad de los montacargas obliga a improvisar soluciones que retrasan las tareas y tensan los ánimos.

Un servicio en decadencia

Pero no son solo los montacargas. Los ascensores también arrastran un historial de fallos. Esta semana, uno de los dos que dan acceso desde la plaza 25 de Mayo funcionaba de forma intermitente. El otro estaba parado, atascado en la planta baja, con la puerta abriéndose cada vez que alguien lo llamaba, lo que provocaba confusión entre los clientes.

"Vi que se abría y me subí, pero no hacía nada. Me tuve que bajar otra vez y buscar otro ascensor", cuenta Isaac Alcina, un usuario habitual del mercado. "Esto no es serio. Las personas mayores no podemos cargar con el carro por las escaleras. Parece que los ascensores del Ayuntamiento están todos rotos", señala.

El ascensor que comunica el mercado con el aparcamiento de Alfonso X El Sabio también es motivo de queja. Aunque esta semana funcionaba, muchos comerciantes desconfían. "Nunca sabes si va a estar operativo", explica Fini García. "La gente va con su carrito, y al ver que no puede bajar, tiene que sacar el coche a la calle y cargar ahí mismo. Sobre todo en verano se estropean mucho. Y nada, pues a dar mal servicio a la gente que viene a comprarnos", apunta.

La situación genera preocupación entre los vendedores, que temen que el deterioro del edificio pase factura a largo plazo. "Entre esto y el aire acondicionado, que tampoco va, la imagen que damos es muy mala", lamenta Marga Fernández. "Nos quejamos, pero no nos hacen caso. Al final la gente dejará de venir", resume.

Esperando soluciones

Desde la Asociación de Comerciantes de los Mercados Municipales de Alicante, su presidente, Paco Alemany, reconoce las dificultades: "Hemos pasado un periodo complicado, con dos montacargas averiados y el tercero funcionando de forma irregular. Por suerte, el Ayuntamiento ha mostrado interés: la semana pasada se reparó uno, y los técnicos ya han revisado el otro. Esperamos que en pocos días estén todos operativos".

Por su parte, la Concejalía de Infraestructuras señalan que ya se ha informado desde el Mercado Central de que de los tres montarcagas, "uno no funciona". Apuntan a que el fallo se encuentra en el "sensor de la puerta", un elemento que, indican, "está pedido" y que "en cuanto llegue lo colocarán".

Sin embargo, entre los comerciantes hay escepticismo. "No se trata solo de repararlos una vez. Necesitamos un mantenimiento real, soluciones estables", insiste Pilar Esteve. "Todo está viejo: los montacargas, los ascensores, las escaleras mecánicas, el aire acondicionado. El mercado necesita una reforma integral", asegura.