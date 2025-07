Profesores urgen teletrabajo en julio por el calor extremo en las aulas y la conciliación

Teletrabajo en el mes de julio. Es la última demanda que han lanzado los docentes a la Conselleria de Educación, después de que haya colegios de la provincia en los que se les está obligando, por parte de la Inspección educativa, a acudir cada día hasta la segunda quincena del mes, mientras que en otros casos no trabajan presencialmente desde hace días.

Los sindicatos ya han trasladado al departamento dirigido por José Antonio Rovira la necesidad de regular este derecho laboral para el profesorado con tal de contribuir a la conciliación, pero también ante el calor asfixiante que están sufriendo los docentes porque la gran mayoría de los centros carecen de climatización, un problema sin resolver que afecta a los alumnos que siguen acudiendo a los colegios con escuelas de verano y que también sufren al inicio y final del curso.

La orden autonómica que regula el funcionamiento de los centros educativos de Infantil y Primaria recoge que el profesorado tiene que incorporarse a los centros el 1 de septiembre, y cumplir la jornada establecida hasta el 30 de junio, para realizar las tareas que tiene encomendadas, asistir a las reuniones previstas y elaborar las programaciones, memorias y proyectos regulados en el Reglamento Orgánico.

La disparidad de criterios que se están aplicando en la Comunidad Valenciana ha llevado al profesorado a reclamar igualdad de condiciones para todos. "Tradicionalmente en el mes de julio hasta este año estábamos a disposición del centro, pero eso no implicaba acudir todos los días, y este curso un inspector nos ha obligado a todos a estar presencialmente en el centro", afirma la docente de un colegio de la Vega Baja.

Según la afectada, es la primera vez en una década desde que está en ese colegio que le obligan a acudir hasta mitad de julio a su puesto de trabajo. Quejas como esta, que se repiten en varios puntos de la provincia, han sido gestionadas por sindicalistas como Antonio Talavera, de UGT.

La orden autonómica obliga al profesorado a cumplir con su jornada laboral del 1 de septiembre al 30 de junio

Sobre la mesa de la conselleria

Desde UGT-Enseñanza PV ha urgido a Educación a establecer "una regulación clara, efectiva y homogénea" de las condiciones laborales del personal docente durante los periodos no lectivos, incluyendo el teletrabajo.

El sindicato considera imprescindible que se fijen criterios objetivos, transparentes e igualitarios, que aseguran los derechos laborales de todo el personal docente de la enseñanza pública. "La carencia de una normativa específica ha provocado situaciones de desigualdad entre centros y una aplicación arbitraria de las tareas asignadas en estos periodos, a menudo en función de la interpretación de cada dirección o inspección", advierte.

Ventiladores instalados en un instituto de Alicante para combatir el extremo calor en las aulas / Pilar Cortés

Stepv, UGT, CC OO y CSIF reivindican diálogo a la conselleria y unas instrucciones claras y homogéneas en todo el territorio

En esta línea, UGT insiste que el teletrabajo tiene que ser una realidad para el profesorado en tareas como la planificación, elaboración de materiales, informes o formación. Esta medida facilita la conciliación laboral y personal, sin afectar, según la agrupación, al buen funcionamiento del sistema educativo. Por ello, ha propuesto a la conselleria la creación de un espacio de trabajo conjunto con representación sindical para definir una normativa aplicable en todo el territorio.

Desde el sindicato mayoritario de los profesores, el Stepv también se ha reclamado unas instrucciones claras, así como diálogo con el departamento autonómico sobre la presencia del profesorado en los centros durante el periodo no lectivo, porque, advierte de que la mayoría de las actividades que se tienen que llevar a cabo no necesariamente son presenciales. Asimismo, ha denunciado presiones de la Inspección educativa en la Vega Baja al obligar al profesorado a tener una permanencia en los centros educativos y control de asistencia. "Lo no puede ser es que se obligue al profesorado a acudir en los centros, aguantando las altas temperaturas, sin ningún motivo que lo justifique", sostiene su coordinador, Marc Candela.

De hecho, uno de los representantes del sindicato apagó el aire acondicionado de la sala donde se celebró la última mesa sectorial la pasada semana para que el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, fuera consciente del calor que tiene que soportar el profesorado en los centros, hasta que momentos más tarde se tuvo que volver a poner en marcha cuando el calor empezaba a hacerse insoportable, según ha informado el Stepv.

Un colegio de Alicante durante las vacaciones escolares / Pilar Cortés

Por su parte, el CSIF ha lamentado que en el borrador de las instrucciones del próximo curso la conselleria vuelve a olvidarse de la modalidad online para órganos colegiados ni reuniones en periodos no lectivos. De ahí, han instado a introducir con claridad que las sesiones de evaluación y cualquier tarea del periodo no lectivo (julio) puedan celebrarse telemáticamente, reduciendo desplazamientos, aprovechando avances tecnológicos y ahorrando tiempo y recursos a los equipos docentes. Asimismo, los representantes de los trabajadores sostienen que la medida favorece la conciliación entre la vida familiar y laboral de los docentes (especialmente en el mes de julio).

Representantes de los docentes advierten de que las tareas que tienen que hacer no requieren trabajar presencialmente

Estos días hay directoras y directores que han modificado espacios u horarios para entrar y salir antes de los colegios, como consecuencia del sofocante calor y la falta de climatización de los centros educativos.

CCOO también ha registrado varías reclamaciones formales ante la Dirección Territorial de Educación de Alicante y la Dirección General de Personal Docente de la Consellería de Educación para denunciar las instrucciones que, en varios centros educativos, están imponiendo la presencialidad obligatoria del profesorado con horario fijo durante el mes de julio, sin cobertura legal ni acuerdo colectivo.

Denuncian que el caso más significativo se ha dado en el nuevo Centro Integrado El Palmeral de Orihuela, donde se ha comunicado una jornada obligatoria de 9:00 a 14:00 horas con registro de firma y advertencia de sanciones y descuentos de nómina. El sindicato considera que estas medidas "suponen una modificación unilateral e injustificada de las condiciones laborales del profesorado, vulnerando el marco legal vigente, que no contempla una jornada presencial obligatoria general en periodo no lectivo".

También han alertado de que esta situación agrava las dificultades del personal interino destinado a zonas costeras, donde los precios del alquiler durante julio hacen prácticamente imposible la estancia por motivos laborales en condiciones dignas

¿Existe una normativa?

Y es que, según sindicatos consultados por este diario, no existe ninguna norma vigente —ni en la legislación estatal ni en la autonómica — que obligue al profesorado a permanecer presencialmente en julio en los centros educativos. Muy al contrario: el calendario escolar, los principios de racionalización de la jornada y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reconocen el derecho a la formación, al descanso, a la conciliación y a unas vacaciones retribuidas que, en el caso del personal docente, comprenden julio y agosto como compensación por la concentración del trabajo durante el curso lectivo.

Además, profesores han advertido de que mientras el profesorado de la enseñanza concertada dispone de julio como mes no lectivo con un máximo de 40 horas puntuales de presencialidad en los centros, al profesorado de los centros públicos se les pretenda imponer una jornada presencial encubierta sin base jurídica.

Frente a ello, desde la Inspección Educativa se alude a la normativa referente a nivel estatal y autonómica que especifica que los funcionarios tienen unas vacaciones de 22 días naturales a disfrutar en periodo no lectivo.