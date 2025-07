Los vecinos del Pla plantan batalla a Educación por la escuela infantil Siete Enanitos de Alicante

La instalación provisional de la escuela infantil Siete Enanitos en el interior del patio de manzana del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá sigue generando una fuerte contestación vecinal. La comunidad de propietarios de la calle Miguel Jiménez Reyes ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Conselleria de Educación que dio luz verde al traslado del centro sin inspeccionar previamente las instalaciones.

En el escrito, los vecinos denuncian que la autorización fue concedida "sin efectuar la más mínima comprobación sobre las circunstancias de esas instalaciones" y advierten de la "temeridad e irresponsabilidad" de permitir la actividad docente en un espacio que no dispone de acceso directo a la vía pública. Aseguran que el centro carece del informe de Bomberos y que la documentación técnica aportada por el Ayuntamiento no cumple los requisitos mínimos. Así lo confirma el informe interno de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, en el que se señala que la justificación del cumplimiento en materia de accesibilidad y evacuación de incendios "está incompleta al no disponer de la justificación documental".

El colegio fue reubicado en octubre de 2024 tras el desalojo urgente de su sede original en 2023, que presentaba problemas estructurales. Su nuevo emplazamiento, entre bloques residenciales y en una parcela privada, ha sido cuestionado desde el primer momento por los vecinos. Según el recurso, la actividad se desarrolla "sin acceso independiente desde el exterior", a través de una zona ajardinada de titularidad privada. Una situación que, apuntan, incumple el Código Técnico de la Edificación, al no garantizarse recorridos de evacuación separados ni salidas de emergencia independientes.

Falta de transparencia

Los vecinos también reprochan a la Conselleria haberles negado inicialmente el acceso al expediente, pese a estar directamente afectados. Solo tras la intervención del Síndic de Greuges lograron conocer los informes disponibles, que, según exponen, confirman la ausencia de un proyecto técnico completo. "¿Cómo es posible que se otorgue la autorización sin ese documento?", plantean.

La autorización provisional se ampara en la disposición adicional segunda del Decreto 2/2009, que permite, con carácter excepcional y por tres años, el uso de espacios que no reúnan todos los requisitos normativos. Sin embargo, los vecinos critican que este artículo "no puede servir como salvoconducto para obviar todas las garantías legales y técnicas".

Derechos fundamentales en juego

El recurso incide también en las repercusiones que esta decisión tiene sobre la vida cotidiana de los residentes. Alegan que el exceso de ruido y los olores procedentes de la cocina del centro vulneran su derecho a la intimidad domiciliaria, reconocido por la Constitución y avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "El hogar no solo constituye el área física, sino también el tranquilo disfrute de esa zona o espacio", subrayan en el recurso. Por todo ello, los vecinos solicitan a la Conselleria de Educación que no se prorrogue la autorización una vez finalizado el plazo provisional y exigen una inspección inmediata de las instalaciones.