En su TikTok puede ser un viral; en su piel puede ser un melanoma: turistas presumen de quemaduras solares tras sus vacaciones en Alicante

Un vídeo grabado por un grupo de adolescentes extranjeras tras pasar cinco días en Alicante, ha corrido como la pólvora en TikTok. Lo han titulado "Bronceado Antes y Después de 5 días en Alicante", aunque con humor negro en la descripción añaden "More like burnt" ("Más bien quemadas"), y muestra el clásico guiri de "antes y después" de unas vacaciones al sol. En la primera toma: piel blanca, casi traslúcida. En la última: rojo gamba. Literal. Para muchas, este cambio de tono ha sido motivo de orgullo. Para los dermatólogos, una pesadilla con final previsible: melanoma.

En la red social, el vídeo ha desatado una oleada de comentarios, algunos divertidos, otros alarmados y muchos directamente críticos. Un usuario ironiza: "¿Sabéis qué es el protector solar? Quizás no lo tengan en vuestro país…". Más de 2.700 personas le han dado la razón. Otros fueron más directos: "No viene el moreno. Viene el cáncer", sentencia un usuario. “Eso no es bronceado. Eso es quemarse", advierte otra cuenta. La comunidad lo tiene claro: quemarse no es un logro, es un riesgo.

A medio camino entre la burla y la advertencia, muchas respuestas señalan lo evidente: "Hoy tomate, mañana chocolate” es un dicho popular que oculta un problema serio. Porque no, después del rojo no siempre viene el bronceado. A veces viene la descamación. A veces viene una lesión precancerosa. A veces, el cáncer de piel.

Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer, una sola quemadura solar intensa en la infancia o juventud duplica el riesgo de melanoma en la edad adulta. Y no, el protector solar no es opcional. Tampoco lo es limitar la exposición entre las 11:00 y las 17:00, ni reaplicar cada dos horas. Pero en redes, la estética, la viralidad y el "content" parecen pesar más que la salud. Hasta que la factura llega.

El vídeo no deja de ser un reflejo del turismo low cost sin conciencia: llegar, quemarse, reír, grabar, y volver con un souvenir que puede costar caro. Alicante, como cualquier ciudad mediterránea en julio, es un horno para quien no conoce el sol que aquí cae a plomo. La piel no olvida, y menos aún cuando el "bronceado exprés" es, en realidad, una agresión de primer grado.

Mientras tanto, en la sección de comentarios, algunos locales no pueden evitar el sarcasmo: "¿Es ilegal ponerse crema solar siendo guiri?", pregunta uno. Otro remata: "¿Bronceado? No, chicas, eso es quemado. Por favor, usen protector solar. El cáncer de piel no es broma".

Y no, no lo es. Porque sí, en TikTok puede ser un viral. Pero en tu piel, puede ser un melanoma.