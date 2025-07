El tramo que aísla a un barrio: Ciudad de Asís se planta por un acceso digno

El barrio de Ciudad de Asís alzó la voz este miércoles para reclamar una mejora que consideran urgente: que se asfalte y conecte un tramo de la calle Deportistas César Porcel con los pasos provisionales del futuro Parque Central. La protesta, convocada por la Asociación de Vecinos Nuevos Horizontes, puso de manifiesto la indignación de los residentes por una situación que arrastran desde hace años y que sigue sin resolverse.

"Es una situación inaceptable. Está lleno de baches, muchos han caído ya y aquí nadie viene a solucionarlo" Julio Díaz — Presidente de la Asociación de Vecinos Nuevos Horizontes de Ciudad de Asis

El punto de conflicto es un tramo de apenas 30 metros que permanece sin asfaltar y que representa la única conexión directa del barrio con el paso peatonal más cercano sobre los terrenos del futuro Parque Central. A pesar de que el entorno ha sido urbanizado parcialmente, esa zona continúa en estado precario y se utiliza de forma informal como aparcamiento, lo que complica aún más el tránsito peatonal. "Es una situación inaceptable", señala Julio Díaz, presidente de la asociación vecinal. "Está lleno de baches, cuando llueve se generan mosquitos, las personas mayores no pueden pasar con los andadores, muchos han caído ya y aquí nadie viene a solucionarlo", asegura.

Un vecina con andador trata de llegar la paso provisional a través de la zona sin asfaltar. / Rafa Arjones

Los vecinos aseguran sentirse aislados. "Estamos discriminados totalmente. No sé por qué", afirma Paco Ortega, vicepresidente de la asociación, quien añade: "Han puesto tres estacas de madera y nos han dejado sin paso. Es una zona por la que muchos no podemos cruzar, tenemos que ir hasta Florida-Portazgo. Y ahora encima están dejando carbón aquí, como si nos castigaran por algo”.

Un barrio desconectado

El paso provisional es cada vez más utilizado, sin embargo, el acceso desde Ciudad de Asís es incómodo y, para muchos vecinos, directamente intransitable. Las personas con movilidad reducida o familias con carritos de bebé tienen que sortear un terreno irregular, con restos de vehículos abandonados, basura y roedores.

Denuncian abandono institucional, problemas de movilidad y condiciones insalubres, y exigen una solución inmediata tras años de reclamaciones sin respuesta

La protesta del miércoles no es la primera. En 2023, vecinos ya entregaron firmas y documentación denunciando el mal estado de la calle. "Yo presenté fotos, recogimos firmas… y estamos en 2025 y seguimos igual", cuenta Isabel García, vecina del barrio e integrante de la asociación vecinal. "Lo que pedimos es un trocito más de asfalto. La gente pasa igual, porque no hay otra opción. Hay colegios cerca, un centro de mayores… esto se usa todos los días y no se puede cruzar bien. Ni los niños, ni los mayores, ni nadie", señala.

Para los residentes, es una cuestión de justicia urbana. No entienden cómo una obra tan sencilla puede seguir bloqueada mientras otras zonas avanzan sin obstáculos. "Nos preguntamos si esto, en algunas zonas privilegiadas de la ciudad, se permitiría. A que no, ¿verdad?", plantea Julio Díaz. "Pues en nuestro barrio tampoco lo vamos a permitir", afirma.