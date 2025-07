El Casco Antiguo estalla por el ruido nocturno: sin poder dormir a las 4 de la mañana tras meses esperando la ZAS

Otra noche en vela. Y no solo por las altas temperaturas que están afectando a la provincia en los últimos días. Pese al cambio progresivo de modelo hostelero en el Casco Antiguo, vecinos del barrio lamentan la situación que siguen viviendo por el insufrible ruido nocturno en puntos del histórico barrio de la ciudad, donde el Ayuntamiento anunció hace más de un año la implantación de una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) para favorecer el descanso vecinal, pero que lleva meses sin avances.

Esta pasada noche, según refleja un vídeo grabado por los vecinos en torno a las 4 de la mañana, un grupo de personas de fiesta por la zona de la calle Montengón imposibilitaron a los vecinos conciliar el sueño. "Esperamos la ZAS, prometida por el Consistorio según los sonómetros y las pruebas evidentes hace un año. Mientras, seguimos sufriendo en el Casco Antiguo el no poder descansar. Con el añadido de un verano de tres meses con una hora más en el horario de cierre, hasta las 4.30 todos los días... No entendemos cómo haya todavía gente que no quiere resolver el problema y mira hacia otro lado o mejor dicho, no quiere escuchar lo que pasa...", lamenta Joaquín Gangoso, presidente de la asociación de vecinos del Casco Antiguo.

Una situación, que como subrayan los vecinos, no es puntual. "Estamos hartos de no poder descansar, no se puede soportar: música muy alta sin limitador, jaleo, espectáculos en vivo con micrófonos a toda leche, un despropósito. Todo esto hasta las 3:30 de la madrugada mas el rato del desalojo…", lamenta un mensaje recibido por el presidente de los vecinos del barrio. La interlocutora, "cansada de aguantar esta pesadilla", se dirigió recientemente a Urbanismo para conseguir información del local situado más cerca de su vivienda. Según asegura, en el Ayuntamiento le informaron que el local en cuestión tiene licencia de "café-bar con música y sin cocina", con hora de cierre marcada para las 01:30 horas. "Es un despropósito que no hay por dónde cogerlo, está incumpliendo la normativa en todos los sentidos. Tenemos muchas quejas, e incluso muchas reservas de apartamentos de la zona las están cancelando, ocasionado unas pérdidas importantes".

El alcalde, hace una semana

Lo último que se supo sobre la ZAS fue hace apenas una semana. Y realmente no hubo novedades. Sin previsión para la fecha de aplicación de las ZAS en la ciudad fue la conclusión tras escuchar al alcalde de Alicante, Luis Barcala, al ser preguntado por el futuro de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) tanto en el entorno de Castaños como en el Casco Antiguo. Y es que con la temporada alta ya en marcha, vecinos y hosteleros siguen sin conocer qué medidas se aplicarán ni cuándo. El Ayuntamiento asegura que continúa revisando las alegaciones presentadas, unos tres meses después de que acabara el plazo, sin comprometerse a una fecha para adoptar decisiones. "Están trabajando desde la concejalía. Cuando se acaben los trabajos se adoptarán las medidas", afirmó Barcala.

Unas palabras del alcalde que repetía esta misma semana el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Manuel Villar, responsable de la implementación de esta medida. "Los técnicos están trabajando en resolver las alegaciones", indicó Villar este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Respecto a los tiempos en los que se calcula que resolverán estas alegaciones, Villar tampoco quiso precisar fecha.

El alcalde volvía así a aplazar una de las decisiones más esperadas por parte de vecinos y asociaciones ciudadanas de la zona centro de Alicante. La declaración definitiva de las ZAS en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo permanece en "stand by", pese a que el plazo de alegaciones concluyó el pasado 10 de abril. Fue en febrero cuando la Junta de Gobierno Local aprobó de forma inicial la creación de estas dos zonas, con el objetivo de frenar los problemas de ruido que llevan años generando conflictos en los barrios más turísticos. La iniciativa fue recibida con alivio por parte del vecindario, pero con una fuerte oposición del sector hostelero, preocupado por el impacto económico de las restricciones propuestas.

Ahora, el expediente sigue estancado. El alcalde de Alicante insiste en que el Ayuntamiento está a la espera de que los técnicos municipales finalicen el análisis de las alegaciones presentadas. "Respecto a la ocupación de vía pública, el acuerdo que adoptamos era genérico, tenemos que concretar esas medidas, entre otras cosas, porque quedamos todos supeditados también en el tema de las ZAS a la resolución por los técnicos", añadió el regidor.

En mayo, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, explicó que todavía no había una fecha clara para resolver las alegaciones. "Simplemente, acabó el plazo para presentar alegaciones, hubo bastantes, las alegaciones están presentadas y ahora estamos en estudio y análisis. Lo haremos lo antes que podamos, pero son muchas y hay que valorarlas todas", indicó entonces Villar.

Medidas

La propuesta inicial del Ayuntamiento, sobre la que alegaron vecinos y el sector hostelero, planteaba importantes limitaciones al horario de funcionamiento de los locales de ocio, entre otras medidas para reducir la contaminación acústica. Eso sí, en marzo, el propio alcalde, Luis Barcala, llegó a manifestar su disposición a "suavizar" algunos puntos del expediente, en función del contenido de las alegaciones. Pero desde entonces, nada ha cambiado oficialmente.

En concreto, y hasta que se resuelvan las alegaciones, la declaración de las dos Zona Acústicamente Saturada prevé cambios importantes en los permisos para la hostelería y el ocio nocturno de las áreas afectadas. En cuanto al interior de los establecimientos, aquellos con licencia de discoteca podrán abrir como máximo hasta las 3:00 de la madrugada en fines de semana y vísperas.

Por lo que respecta a los horarios de los veladores, solo será posible en horario de 08:00 a 00:00 horas con carácter general, debiendo quedar totalmente retirado el mobiliario a medianoche. Durante los meses comprendidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se ampliará este horario las noches de los viernes, sábados y víspera de festivos, en media hora, siendo posible la ocupación del dominio público con mesas y sillas en horario de 8:00 horas a 00:30 horas.

De hecho, se produce un recorte del 50 % en la actual superficie que ocupan las terrazas. De acuerdo con el expediente, "todas las autorizaciones de ocupación de vía pública para la instalación de veladores quedan reducidas en los porcentajes siguientes: 50% de superficie de ocupación y 50% de mesas y sillas, conforme a las autorizaciones que tuvieran concedidas".