La catedrática de Medicina Preventiva de la UA María Teresa Ruiz, en el comité científico de Carmen Salud

Nace Carmen, alianza de universidades, fundaciones y empresas que trabajarán para la reducción de las desigualdades en la salud de las mujeres. Cuenta con un comité científico del que forman parte María Trinidad Herrero, miembro de la Real Academia de Medicina; María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante; Ana Martín, profesora de la Universidad de Salamanca y representante de Gensusal; Fernando Bandrés, director del Centro de Estudios Gregorio Marañón; y Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa.

La presidenta de la Fundación Educación para la Salud, Carmen Gallardo, destaca que “llevamos trabajando más de 30 años en la cultura de la salud, desde una línea transversal. Somos una organización pionera en la promoción y la educación para la salud y esto es algo que se ve poco y, sin embargo, es sumamente necesario”. Esta entidad ha llegado en su andadura a jóvenes, mujeres o migrantes con sus programas promoción de la salud.

Perspectiva de género

Juan Vera, director general de Organon, ha explicado que la Alianza Carmen pretende ser un altavoz y debe servir para “mejorar la salud de las mujeres desde una perspectiva mucho más amplia, de concienciación, y de formación”. Asimismo, busca ser una herramienta que se pone a disposición del Observatorio de Salud de las Mujeres, que forma parte de la Administración del Estado.

Los fundadores recuerdan que históricamente las investigaciones sanitarias estaban dirigidas a machos en animales, y varones, hombres blancos y heterosexuales

Las integrantes del Comité de investigación han insistido en señalar que “históricamente las investigaciones sanitarias estaban dirigidas a machos en animales, y varones, hombres blancos y heterosexuales. No se han estudiado los factores intersectoriales que van a determinar la salud de las personas”. Igualmente, coinciden en que no se han tenido en cuenta las diferencias del sexo biológico y tampoco las especificidades en el abordaje de las pacientes mujeres.

El concepto de "mujer" se determina por el sexo biológico, según el Tribunal Supremo de Reino Unido / Europa Press

Universidad de Alicante

María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, señala la importancia de las bases del conocimiento científico y de los estudios y las bases para atender las diferencias en la sintomatología.

“En España se registra una demora de siete años en el diagnóstico de enfermedades que afectan a las mujeres” María Teresa Ruiz Cantero — Catedrática de Medicina Preventiva de la UA

“En España se registra una demora de siete años en el diagnóstico de enfermedades que afectan a las mujeres” y añadía que en otros países del mundo (Canadá, Holanda, etcétera) sí se hace una encuesta nacional de Salud con perspectiva de género. Para Ruiz, “en definitiva, es muy importante el aporte de conocimiento válido, porque si este no existe nos dicen que esto es ideología, cuando se trata de salud”.

Asistentes a la presentación de la Alianza Carmen / Olga Guarddon

Por su parte, el director de la Fundación Ortega Marañón Fernando Bandrés, destaca sobre enfermedades como el cáncer de mamá que “es un modelo de afrontamiento de las mujeres. Gracias a la aportación de datos pasamos de una medicina preventiva a una medicina predictiva".

La presidenta de la Fundación Severo Ochoa y también de la Alianza Carmen, Regina Revilla, volvió a referirse a la necesidad de una “una alianza transversal, un estudio multidisciplinar, abordar otras perspectivas, sobre todo en un momento en que la tecnología está transformando todo”.

Vergüenza y dolor

Como invitada a la firma de la Alianza Carmen ha estado presente la doctora y obstetra Mari Mer Pérez, también instagramer, quien explicaba que “después de veinticinco años visitando a mujeres he visto lo importante que es validar lo que sentimos, cuanto más validemos lo que sentimos, seremos más saludables”.

"El dolor existe y que forma parte de nuestro día a día prácticamente desde que somos adolescentes” Mari Mer Pérez — Doctora y obstetra

Destaca tres cuestiones básicas, que han venido afectando a generaciones de mujeres: “El dolor, cuanto tiempo nos ha costado, reconocer que el dolor existe y que forma parte de nuestro día a día prácticamente desde que somos adolescentes”. Desde la perspectiva de la doctora hay que reconocer el dolor como un síntoma ya que nos enfrentamos a años de demora diagnóstica.

Otro momento de la presentación / OlgaGuarddon

También enfatiza: "cuántas mujeres nos sentimos culpables ante un cambio, la menopausia, la regla… Nuestra realidad cambia y tendríamos que poder expresarlo.” Y añade: “Vergüenza a sudar, a sangrar, a oler, a tener el pecho plano, a no tener ganas de sexo…”. Según la doctora Pérez: “este pacto de investigación, tiene que estar escrito en plural, la ciencia debe ser tan diversa como la vida que pretende cuidar”.

Apoyo del Ministerio de Sanidad

La Ministra de Sanidad, Mónica García clausuró el acto, agradeciendo esta iniciativa que ponía en el centro la salud de las mujeres: “necesitamos diferentes diagnósticos, diferentes abordajes. Los sesgos no son lo que tienen los demás. Los sesgos están en nuestros libros de medicina. Mucha de la patología clínica no sirve, porque los ensayos clínicos no se han hecho con esa diferenciación entre mujeres y hombres”.

Añadía cómo los determinantes sociales afectan mucho más a la salud de las mujeres. “El mundo es un traje de hombre y si no te metes en ese traje de hombre, hecho a la medida de los hombres, tendrás que dejar de cuidar… Relegar la conciliación, o renunciar”, todo eso, según la ministra, está cambiando, contribuyendo a un futuro más saludable y más justo.