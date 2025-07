Tensa reunión por la cremà de las barracas en Alicante: petición de las Hogueras a Barcala y duras críticas a Cutanda

La herida que dejó la Nit de la Cremà aún supura entre las barracas de Alicante. Aquel día, el Ayuntamiento de Alicante impidió la tradicional cremà de las portaladas de las barracas, una decisión que desató el enfado y la frustración de centenares de festeros, principalmente en la zona centro de Alicante, pero también en los barrios. Este jueves, en una reunión marcada por la tensión, la Federació de Fogueres anunció que exigirá al alcalde de Alicante, Luis Barcala, una regulación que garantice la quema exclusiva de las barracas de Especial para garantizar su derecho a tener una cremà con entidad propia, tal y como ha sucedido otros años.

La cita, organizada por la propia Federació en la Casa de la Festa, sirvió para abordar una situación que muchos barranquers consideran "inaceptable" y que, según el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, no puede repetirse. "No quiero que mis barracas se queden sin quemar su portalada, no queremos que eso vuelva a pasar", afirmó Olivares. La propuesta de Federació es concreta: que las barracas de la categoría Especial, que este año fueron cinco, puedan realizar su cremà en horarios y condiciones determinadas por los bomberos, sin depender del acto de las hogueras a las que están vinculadas.

La decisión del equipo de gobierno del PP de impedir la cremà de las portaladas de las barracas fue una sorpresa para los barraquers. Así lo vivieron entidades históricas como Los Gorilas o El Cabasset, no pudieron vivir una cremà exclusiva. La portalada de la primera, como de otras, fue desmontada y retirada por los servicios de limpieza, sin pasar por el fuego purificador. La intervención más contundente en la reunión llegó desde la barraca Los Gorilas. Su presidente, Luis Marco, no escondió su decepción. "Nos sentimos frustrados. Tenemos un Ayuntamiento que no toma nota de la realidad. No puedo comprender cómo nuestro alcalde, que es barraquer, y nuestra concejala de Fiestas, que es hija de barraquer, no estén aquí", afirmó.

Críticas a la ausencia institucional

Marco reconoció el esfuerzo de la Federación, pero no ahorró críticas institucionales: "Quizá piensen en el Ayuntamiento que con las vacaciones lo dejaremos pasar. Pero este tema no se puede olvidar. Las portaladas son el símbolo de nuestra fiesta frente a València". Asimismo, el presidente de Los Gorilas exigió una ordenanza propia para las barracas. "Hemos descubierto que en cien años nunca ha habido un decreto para quemar las portaladas, y no puede dejarse todo a bomberos. Hay que preguntarle al concejal de Seguridad, Julio Calero, por qué no hace su trabajo. Y Cristina Cutanda, que quizás ya no esté tan interesada en la Concejalía de Fiestas, le digo desde aquí que estoy muy decepcionado con su ausencia".

A esta crítica se le unieron otros representantes de los barraquers, que también señalaron la ausencia del alcalde y de la edil de Fiestas y su falta de explicaciones durante este tiempo. "Lo mínimo sería una explicación porque todavía no sabemos qué ha pasado", lamentó Antonio Galindo, presidente de la Federación de Barracas. La sensación de abandono fue compartida por otros representantes como José Manuel Sampere, de El Cabasset, que recordó que su portalada contaba con cálculos firmados por un ingeniero. "Las limitaciones eliminan espectáculo. Si no se puede poner la portalada a la altura que merece en Especial, lo que se hace es nulo", apuntó.

Subvenciones y mascletàs

Además del conflicto por la cremà, Olivares informó sobre otras iniciativas en marcha. Por un lado, se reforzará el control de las inscripciones de las barracas en actos oficiales de la Fiesta. Además, se anunció que dentro del ciclo Pólvora Tot l’Any, se reservarán una o dos mascletàs exclusivas para las barracas, diferenciadas del resto de distritos.

Por otro lado, se mantiene la incertidumbre sobre el pago de subvenciones. Muchas barracas, como ocurre también con cerca de setenta comisiones de hogueras, siguen sin cobrar la ayuda del Ayuntamiento. La Federació ha puesto en marcha un equipo de cinco personas para asistir en la tramitación y resolver incidencias.