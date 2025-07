Falta de agentes, caos en la organización y material obsoleto: la radiografía sindical de la Policía Local de Alicante

Un cuerpo sin rumbo y al límite. Esa es al menos la fotografía que los representantes sindicales de la Policía Local de Alicante trasladaron este jueves en el Ayuntamiento de Alicante durante la tercera sesión de la comisión que analiza el funcionamiento del cuerpo. Los representantes de los sindicatos SEP, UGT, CCOO y CSIF coincidieron en un diagnóstico común: falta de agentes, medios obsoletos, desorganización interna y una desmotivación que, aseguran, se ha convertido en norma.

La sesión contó con la presencia del vicealcalde, Manuel Villar, y el concejal de Seguridad, Julio Calero, por parte del equipo de gobierno del PP, así como el concejal del PSOE Miguel Castelló, los concejales de Vox Carmen Robledillo y Óscar Castillo y el portavoz de Compromís, Rafa Mas. El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, no asistió por encontrarse de permiso por acogimiento de un menor, pese a que este miércoles sí asistió a la reunión del Consejo de Administración de Mercalicante.

"La situación es tan crítica que no se hace nada porque todo requeriría demasiado" Roberto Selma — Representante del SEP

La escasez de personal fue el primer gran asunto sobre la mesa. Actualmente, según indicaron los sindicatos, la plantilla real ronda los 500 agentes, una cifra que consideran insuficiente. "La situación es tan crítica que no se hace nada porque todo requeriría demasiado", señaló Roberto Selma, representante del SEP y el primero en comparecer. Por su parte, Sergio Ramón, representante de UGT, añadió que la organización actual "no responde a criterios profesionales", a la vez que lamentó que los pocos mandos operativos "no estén en las unidades donde realmente hacen falta".

La falta de planificación también fue señalada como un problema estructural. Desde CC OO, Encarnación Torregrosa defendió que el cuerpo funciona "a salto de mata, sin objetivos claros, ni memoria anual, ni un diagnóstico real de las necesidades". Para Luis Vicente Cifuentes, representante de la CSIF, el problema radica en que "no se puede planificar nada si no hay efectivos".

"La organización actual no responde a criterios profesionales. No hay mandos en las unidades donde realmente hacen falta" Sergio Ramón — Representante de UGT

Medios precarios

Los sindicatos denunciaron una situación generalizada de precariedad: coches supuestamente sin ITV, chalecos antibalas caducados, uniformes sin reponer o patrullas circulando con vehículos en mal estado. "Hasta hace nada, llevábamos coches en los que se veía el asfalto por el suelo", ironizó Selma. Según Torregrosa, el problema no es nuevo: "Las comisarías no están pensados para policías. Hay vestuarios mixtos y el aire acondicionado no funciona en muchas dependencias".

"El cuerpo funciona a salto de mata, sin objetivos claros, ni un diagnóstico real de las necesidades" Encarnación Torregrosa — Representante de CCOO

Otro punto crítico es la atención de avisos ciudadanos. Según el representante del SEP, unas 5.000 llamadas al año no se atienden por falta de personal. "Las urgentes se gestionan como se puede, pero muchas otras ni se registran", admitió Selma. Además, eventos multitudinarios, fiestas y actos deportivos se cubren, denunciaron, sacrificando servicios ordinarios. "Se hipoteca la ciudad para sacar adelante una fiesta", explicó Ramón.

"Da igual la organización, ninguna va a funcionar porque no hay gente para aplicarla" Luis Vicente Cifuentes — Representante del CSIF

Desde Vox, se criticó que no haya agentes de policía local en la sala de cámaras de tráfico, algo que calificaron de "desperdicio de recursos". Compromís preguntó cómo algunos vehículos en mal estado logran pasar la ITV, mientras que el PSOE centró sus preguntas en la falta de planificación, la baja motivación interna y los recursos disponibles para atender eventos y servicios extraordinarios.

Un cuerpo "politizado"

Más allá de lo operativo, varios portavoces sindicales alertaron de un problema más profundo: la "politización" del cuerpo y la falta de confianza en los procesos internos. "Necesitamos una estructura profesional, la Policía Local es un cuerpo politizado, tenemos que hacer un esfuerzo para despolitizar lo máximo", denunció Ramón. Desde CC OO fueron más allá y criticaron un "sistema clientelar estructural", donde las promociones internas están bajo sospecha y "el que no se somete, es castigado".

La sesión concluyó con el anuncio de nuevas comparecencias para el jueves 24 de julio, con las intervenciones previstas de los sindicatos SITAP y FESEP. El objetivo del Ayuntamiento es cerrar las comparecencias antes del verano y abordar las conclusiones del diagnóstico a partir de septiembre.