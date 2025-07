Refuerzo policial ante los efectos del ocio nocturno en Alicante

La presión vecinal fuerza una reacción, aunque aún sin concreciones. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, anuncia un inminente refuerzo policial para hacer frente a los efectos del ocio nocturno en zonas especialmente castigadas como el Casco Antiguo, el Centro Tradicional o Playa de San Juan. Sin embargo, la medida llega sin detalles operativos, sin calendario definido y, sobre todo, sin avances visibles en las prometidas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), cuya tramitación sigue estancada más de un año después de su anuncio.

Palabras sin plazos

"Las medidas son para ya", afirmó el alcalde, Luis Barcala, tras el acto por el 28º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en referencia a la puesta en marcha de un refuerzo policial para contener los efectos del ocio nocturno. Barcala reconoció que "el problema está planteado en estos momentos y requiere lo que están pidiendo los vecinos: más control". No obstante, ese dispositivo aún no ha comenzado, y Barcala evitó dar detalles sobre su alcance o cuándo se pondrá en marcha, limitándose a señalar que será el concejal de Seguridad, Julio Calero, quien lo anuncie "cuando esté listo".

En paralelo, Luis Barcala se refirió a la tramitación de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), cuyo avance sigue sin fecha definida. Aseguró que los técnicos municipales están "ultimando" los informes y que no se tomarán decisiones hasta que no estén sobre la mesa. "Lo haremos en la mayor brevedad posible, pero cuando estén los informes emitidos", reiteró Barcala.

Mientras tanto, los residentes del Casco Antiguo y del Centro Tradicional continúan esperando. A pesar de que el plazo de alegaciones concluyó hace más de tres meses, siguen sin resolverse. Las noches de verano se suceden con el mismo patrón: música, gritos, espectáculos en vivo y una extensión horaria hasta las 4:30 de la madrugada que, lejos de ayudar al descanso vecinal, multiplica el conflicto. "La gente no siempre es consciente de que su disfrute molesta e interfiere en la convivencia", admitió el propio Barcala.

Precisamente, Joaquín Gangoso, presidente de la asociación de vecinos del Casco Antiguo, lamentó este jueves que "no se puede seguir parcheando con promesas mientras la ZAS duerme en un cajón". Para Gangoso, "el ruido no es una cuestión política, es un problema medible", y recuerda que los informes de sonometría ya demostraron hace meses la contaminación acústica en la zona.

Críticas por la falta de voluntad política

Desde la oposición, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, fue más allá y cargó directamente contra la gestión del alcalde. "Barcala ha dejado tirados a los vecinos afectados por la saturación de ruido. Es evidente que no ha sabido –o no ha querido– poner en marcha soluciones eficaces", denunció. Para Barceló, la falta de aplicación de la ZAS no responde a motivos técnicos, sino a la "falta de voluntad política": "El alcalde nos habla ahora de un dispositivo de refuerzo policial sin dar ni un solo detalle y cuando estamos ya prácticamente a mitad de julio. Lo que tiene que hacer el alcalde es ponerse a trabajar porque los problemas se multiplican en plena temporada alta de turismo y está claro que la gestión del equipo de gobierno está siendo muy deficiente", afirmó.

La situación, como reconocen los residentes, se agrava con la llegada del verano, cuando la población se multiplica y las noches se alargan. Para los vecinos del Casco Antiguo, la temporada estival no es sinónimo de descanso. “Se están cancelando reservas de apartamentos turísticos porque los visitantes no pueden dormir. Esto no solo daña la convivencia, también perjudica al propio turismo de calidad. Nos parece coherente limitar la actividad entre semana a las 23:30 o 00:00, y un poco más tarde en fin de semana, pero hay que trasladar este tipo de ocio a otras zonas más adecuadas", señaló Gangoso.