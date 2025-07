Bonnie Tyler 📅​ 10/08

Bonnie Tyler llega a Noches Mágicas 2025

El 10 de agosto, los Jardines de Abril vibrarán con la inconfundible voz de Bonnie Tyler, una de las grandes leyendas de la música internacional. La intérprete de éxitos atemporales como «Total Eclipse of the Heart» y «Holding Out for a Hero» hará de esta noche un viaje inolvidable por los grandes himnos del rock y el pop. Prepárate para una experiencia única en el Festival Noches Mágicas 2025. ¡No te lo puedes perder! Muy pronto entradas a la venta.