Pérdida de identidad y presión sobre los servicios: los argumentos de Barcala para suspender las licencias a bloques turísticos en Alicante

La concejala del PSOE, Trini Amorós, ha valorado que la iniciativa de Barcala de suspender licencias para bloques turísticos es la constatación de la inexistente gestión del alcalde en materia de vivienda. "Hace meses que el grupo socialista propuso realizar un estudio para analizar qué barrios registran una alta concentración de apartamentos turísticos y, de esta manera, adoptar medidas concretas y regular la situación a través de una normativa municipal. Barcala rechazó nuestra propuesta y ahora se ha visto obligado a actuar a golpe de titular, pero ha sido incapaz de anticiparse a los problemas”, señaló Amorós.

Según el PSOE, esta medida llega tarde para tratar de garantizar el equilibrio entre la vivienda residencial y el alojamiento turístico. La concejala insistió en que "no será posible revertir la situación si no se dotan más medios para detectar los alojamientos ilegales, si no se asumen ya las competencias para controlar y sancionar, como ha hecho Benidorm, y si no se desarrollan políticas para facilitar la construcción de vivienda pública asequible"”. Amorós recordó además que "la ley dice que se puede obligar a los propietarios de determinados solares a construir viviendas, pero no se ha hecho nada, al igual que no ha incentivado que se ponga en alquiler la vivienda vacía que existe en la ciudad".