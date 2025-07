El coronel que todos querrían tener

De la antigua Roma viene aquello de que nos libre Dios del día de las alabanzas porque eso significará que ya no estaremos aquí para escucharlas. No es el caso del coronel José Hernández Mosquera, responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante durante los últimos seis años y medio; con cuarenta de carrera y logros profesionales a sus espaldas y de quien cuesta encontrar a alguien que le ponga «un pero».

Ninguna otra objeción que vaya más allá de la excesiva entrega a un trabajo al que su pase a la reserva, que se oficializa en el ecuador de este julio, no le va a impedir que le siga dedicando su vida, como lo ha venido haciendo hasta ahora. «Aunque espero que con otros horarios y menos dependencia del móvil», confía Ana, su mujer y uno de sus puntales junto a Josechu, Isabel y Mar, los tres hijos de un matrimonio que, aclara esta andaluza de Almería emparentada con el cuerpo también por vía paterna, supo desde el principio que primero lo había contraído con la Guardia Civil y después con ella. «A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, me ha enseñado que en la vida hay que hacer muchas cosas que están por encima de nosotros», apostilla orgullosa de su marido, al que define como «honesto, íntegro y con un elevado sentido de la Justicia».

El coronel en la que durante los últimos seis años y medio ha sido su casa en la Comandancia de Alicante en una imagen de octubre de 2022. / Rafa Arjones

En familia

Marcado por esta vocación de servicio, y con el verde oliva en su horizonte vital desde su nacimiento en Pontevedra hace ahora 61 años, Josechu, como le llaman todos los que le quieren, que no son pocos, y no han de dirigirse a él por su grado, no solo tiene sus raíces en la Benemérita (de la que su abuelo y su padre también fueron miembros) sino que sus dos hermanos varones son, además, compañeros de armas: su gemelo menor, Juan, general desde hace un par de años, y Alejandro, el pequeño, al frente del Instituto Armado en Baleares. Todo queda en familia.

Quienes le conocen de cerca coinciden en destacar su capacidad para coordinar personas y gestionar instituciones. «Es un liderazgo innato, de quien lo lleva dentro y sabe sacar con facilidad lo mejor de ti. Y siempre con una sonrisa», coinciden en apuntar compañeros de fatigas de estos últimos años en la segunda Comandancia del país en volumen de trabajo y la tercera en número de efectivos, con una plantilla que ronda las 3.000 almas.

Impronta personal

«Un ejemplo de mando, el coronel que siempre te gustaría tener. Buen compañero y mejor persona», añaden. Lo que no impide que apriete en las ocasiones que es preciso. O que se enfade cuando le mienten, lo único que realmente le molesta. «Y si eso ocurre, aunque lo sabe gestionar, se le nota. Vaya si se le nota».

Aseguran que en estos años en Alicante ha calado su forma de ser, que ha dejado su impronta personal en el funcionamiento de la Comandancia. «Porque una cosa es ordenar lo que hay que hacer y otra, convencer al personal para que lo haga. Y él lo consigue siempre. Es algo innato, le sale. A la experiencia suma el toque personal. Esa es la clave», resumen.

Aun así, no todo ha sido fácil en la trayectoria profesional de este gallego criado a la castellana en Burgos. A lo largo de estas cuatro décadas se ha jugado la vida en más de una ocasión intentando salvar otras en rescates de alta montaña. Eso ocurría cuando su base de operaciones la tenía en Jaca, a donde llegó desde capital de La Tomatina, su primer destino. También le tocó localizar cadáveres tras la tragedia del camping de Biescas rezando cada día, antes de ponerse a ello, para que no fuera el de un niño…

Almería y el pequeño Gabriel

Pero fue en Almería, como jefe accidental de la Comandancia y precisamente con un niño como protagonista, donde se topó con el caso que quizá más hondo le ha calado: la desaparición y asesinato del pequeño Gabriel Cruz a manos de la pareja de su padre.

Una instrucción complicada en la que supo gestionar con precisión de cirujano un explosivo cóctel de presiones hasta poder ofrecer a la familia la resolución del caso. Una satisfacción enturbiada por el hecho de que el desenlace estuviera a años luz del que hubiera deseado. «Siempre pensó que la asesina, Ana Julia Quezada, les conduciría hasta el menor, como al final hizo, pero que estaría vivo», recuerdan con amargura.

La espina de la nueva comandancia

No es la única espinita, aunque de otra índole, que se lleva clavada este coronel de sonrisa fácil y aguzado sentido del humor que domina el golf casi tanto como el secreto de la buena mermelada. Marcharse de Alicante sin que la nueva comandancia sea una realidad es otra. Y eso que hasta días antes de su pase a la reserva ha estado peleando por ello. Tanto es así que sus colaboradores más cercanos bromean con el busto con su rostro que van a colocar en el edificio cuando se levante. Si alguna vez sucede, claro. Pero de lo que nadie duda es que cuando eso ocurra, el coronel Josechu lo celebrará como si de un logro suyo se tratara. O quizá lo sea.