José Hernández Mosquera: Cómo un tricornio puede ser sinónimo de cercanía y humanidad

Con lo que nos gusta criticar, en los seis años y pico que ha pasado como coronel en la Comandancia Provincial de la Guardia Civil de Alicante no he oído nunca hablar mal de él. Amable, cercano, comunicativo, tranquilo, discreto y conciliador, José Hernández Mosquera, Josechu, pasó ayer a la reserva, el día de su 61 cumpleaños, después de cuarenta años en el cuerpo, dejando un recuerdo en la provincia que costará borrar.

Unas 300 personas de todos los ámbitos sociales y militares acudieron a esta celebración, que para todos era un poco triste. A su lado, y organizadora en la sombra de este evento, su mujer, Ana; sus hijos Isabel y Josechu y sus hermanos. Juan, gemelo y literalmente «un haba partía» de su hermano, recibió muchos saludos de personas que los confundían. Es que salvo que Juan, general de la Guardia Civil en Canarias, ha comido unas pocas más «papas arrugás» y gofio que su hermano… ¡son idénticos! También lo acompañó Alejandro, el pequeño y el rubio de la familia, que dirige el Instituto Armado en Baleares.

Muchas autoridades civiles como Luis Barcala, Toni Pérez, Juan Antonio Nieves, Julio Calero, Juan Carlos Cerón, Jorge Rabasa, Araceli Poblador (¡qué ruido hay por Madrid…! nos decía), o Eva Montesinos. Acostumbrados a ver a muchos de los cuerpos de seguridad en uniforme, así de sport costaba reconocer a alguno. Allí estaban Francisco García-Almenta, Manuel Lafuente, Juan Navarro, Demetrio Muñoz, Francisco Poyato, Antonio Darder o Francisco Pascual Ribelles, entre otros compañeros.

Comida de despedida al Coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Alicante, José Hernández Mosquera / Jose Navarro / Jose Navarro

Después de los saludos en el cóctel, pasamos a las mesas y Josechu y Ana entraron en el salón acompañados no del himno de la Guardia Civil, como algunos esperaban, sino con el Canon en re mayor de Pachelbel, que es su canción favorita y que no pudieron escuchar en su boda por problemas técnicos. Nos comentaron que Ana estaba feliz diciendo que «esta es la boda que a mí me hubiera gustado tener».

De la sociedad civil, la lista es larguísima: Miguel Baena, Antonio Arias, Miguel Santatecla, Matías Pérez Such, Salvador Ivorra, Carlos Baño, Modes Salazar, Sonia Rodrigo, Fernando Sepulcre, Juan Francisco Asensio, Juani Navarrete, Cristina Gilabert, Asunción Martínez, Mariano Soriano, Hermann Schwarz, Joaquín Selma, Ignacio Gally, Alfonso Blas, Miquel Hernandis, Antonio Robles, Carlos Jurado o Reme Alarcón.

A los postres, y tras una versión del cumpleaños feliz para Josechu y su hermano Juan, tomó la palabra el empresario y gran amigo del homenajeado, José Bernabé, más conocido como Pepe Bedi. Se notaba el cariño, porque sus palabras estuvieron llenas de sentimiento y alabanzas. Y qué voy a decir cuando habló su hija mayor, Isabel o su hermano Juan. El coronel aguantó un rato como pudo, pero al final, las lágrimas de emoción aparecieron.

El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, y la redactora jefa, Mercedes Gallego, le regalaron al coronel una portada con un artículo sobre su trayectoria. / Jose Navarro

El alcalde intervino para decir que era «el homenaje más multitudinario que recuerdo y esto se da cuando hay gente que merece la pena y deja huella». No he contado que en las mesas había unas figuras de metacrilato con una foto de Hernández Mosquera y a ellas se refirió con mucha guasa Barcala diciendo: «Me llevo un Josechu para ponerlo en el salpicadero del coche a ver si sirve…». Tras él, la intervención de Juan Antonio Nieves desgranando los valores por los que siempre había destacado el protagonista del evento: la honestidad, el honor o el compromiso. Y luego Marina González, fiel asistente del responsable de la Guardia Civil, del que dijo que no se despide el «coronel», sino la persona, Josechu (debe ser la primera vez que le nombra así en público).

Otro cumpleaños feliz a capela del cantante Jorge Páez, regalos de diferentes instituciones, un precioso vídeo (¡otra vez las lágrimas!) y diversión para culminar una despedida que… ¡nos da mucha pena!

¿Y cómo es él…?

¿En qué lugar se enamoró…? ¡Lo sabemos! Gracias a su mujer, Ana, su compañera de vida, que ha colaborado como confidente. «Nos conocimos cuando él tenía 21 años y yo 18, ya ves, ¡no habíamos hecho la comunión!, en Granada, donde yo estudiaba y donde todos los bares tenían un tablao para bailar sevillanas. Cuando se me declaró y yo lo vi tan gallego, tan así, le dije que yo salía con él pero que tenía que aprender a bailar sevillanas porque yo con un aburrido no quería estar. Pues aprendió en dos días, pero eso sí con un arte que vamos, te mueres de risa, pero aprendió, vaya si aprendió».

Respecto a sus aficiones, empezaremos por el deporte, que según Ana «le ha gustado muchísimo toda la vida. Ya en la academia era campeón de cross y practicaba natación de combate, y todo lo que podía, incluso baloncesto, aunque fuese bajito y es que todos los deportes se le daban bien. Su segundo destino fue en Jaca, donde se pasó ocho años trabajando en rescate de alta montaña, y aprovechaba para esquiar, hacer escalada o barranquismo».

Con el tiempo comenzó con el golf y ahora es el deporte que más practica porque asegura que le da mucha paz y con el que consigue evadirse completamente, aunque él sigue corriendo o nadando. Pero le gusta relacionarse con gente, así que esos deportes que practicaba han ido evolucionando hacia el golf, además de por la edad, porque le permite relacionarse con mucha gente diferente.

Otra de sus pasiones es viajar. Según Ana, «no nos hemos movido más por falta de tiempo y dinero, porque si no, habríamos recorrido el mundo. Pero hemos tenido la suerte que, por trabajo, nuestros tres hijos han tenido que vivir en Miami, Australia, Arabia Saudí, Francia o Gran Bretaña y estos países los hemos recorrido de cabo a rabo. Lo mismo con Colombia, donde estuvo destinado un hermano, país que hemos visitado casi entero». Eso sin contar las numerosas escapadas al camino de Santiago, incluyendo el de Lebaniego.

Todas estas aficiones, concreta Ana, «dentro de lo que le ha permitido su exigente trabajo. Tú piensa que nunca ha tenido fines de semana, porque los rescates en alta montaña, casi siempre eran en sábado o domingo. Lo mismo cuando estaba en la policía judicial, que había que cuadrar las investigaciones y después pasó a tráfico, y la mayoría de accidentes se producen en fin de semana o vacaciones, así que sus aficiones han estado siempre condicionadas por la limitación de su tiempo que no ha podido disponer como le hubiese gustado».

Pero sin duda, su mayor afición es su familia. Ana y sus tres hijos, Isabel, Josechu y Mar, que siempre le han provocado una sonrisa y por los que se ha desvivido. Ahora podrá disfrutar más de ellos.