Educación potencia los ciclos tecnológicos y rebaja los de servicios por la empleabilidad en Alicante

La provincia de Alicante estrenará el próximo curso ciclos de Formación Profesional (FP) en 27 centros educativos, la gran mayoría tecnológicos y, al mismo tiempo se suprimirá la misma cifra, gran parte de ellos relacionados con los servicios. En total, la Conselleria de Educación ha habilitado 58.896 plazas para el aprendizaje de un oficio en los centros educativos alicantinos (3.566 más que el pasado curso), tras reorganizar la oferta formativa «en respuesta a las necesidades del mercado laboral y a la demanda de formación especializada». En este contexto, las peticiones para estudiar FP de Sanidad e Informática ha llegado a quintuplicar la oferta este año.

Entre los nuevos programas que se implementarán se encuentran cursos relacionados con la Administración de recursos y servicios en la nube (IES Mare Nostrum de Alicante), Animaciones 3D (IES Luis García Berlanga, de Sant Joan), Posicionamiento en buscadores SEO/SEM y comunicación en redes sociales (IES Pere María Orts de Benidorm), Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python (IES Severo Ochoa de Elche), Digitalización del Mantenimiento Industrial (IES Cayetano Sempere de Elche), Auditoría Energética y Energías Renovables (IES Beatriu Fajardo de Mendoza, Benidorm), Comercio Electrónico (CIPFP Valle de Elda), Agro-Jardinería y composiciones florales (IES Enric Valor, Monovar), Inspección Técnica y Peritación de Siniestros de Vehículos (IES El Vinalopó, Novelda y el CIPFP Canastell de San Vicente), Higiene Bucodental (IES Canónigo Manchón de Crevillent), Sanidad Ambiental Aplicada (CPIFP Canastell, San Vicente), Acondicionamiento Físico (IES 8 de Marzo, Alicante).

Estos ciclos buscan ofrecer formación en áreas con alta empleabilidad y que respondan a las tendencias tecnológicas y ambientales actuales, según ha explicado a este diario el departamento dirigido por José Antonio Rovira.

Además se ha tenido en cuenta la viabilidad de poder impartir el ciclo en septiembre, atendiendo a la disponibilidad de espacio y equipamiento requeridos; la necesidad de licitación de servicios por requerir espacios y recursos singulares; dar continuidad al alumnado dentro del itinerario profesional y, por último, se han tenido en cuenta las observaciones realizadas por los consejos territoriales.

Por otro lado, la misma administración ha decidido suprimir ciclos en otros 27 institutos o centros integrados públicos de FP (CIPFP) amparándose en la escasa matrícula (cinco alumnos o menos), la falta de empleabilidad o la duplicidad en el territorio.

El ciclo de guía del medio natural se cae de 5 centros y los de computación cogen más peso en la oferta

Entre los estudios eliminados, el que más destaca es el de Guía en el medio natural y de tiempo libre porque desaparece de cinco centros educativos (IES 8 de Marzo, de Alicante; IES Historiador Chavas, Denia; IES Monastil, Elda; IES La Creueta, Onil; IES Haygón, San Vicente). También se dejarán de impartir los ciclos: Servicios Administrativos, Servicios Comerciales (Centro de Formación de Personas Adultas Giner de los Ríos, Alicante), Informática de Oficina (IES Professor Manuel Broseta, Banyeres), Educación y control ambiental (IES Rodolfo Llopis, Callosa d’Ensarrià), Peluquería y Cosmética Capilar (IES Macià Abela, Crevillent), Química y Salud Ambiental (IES Pere María Orts y Bosch, Benidorm), Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros (IES La Foia, Ibi), Electricidad y Electrónica (IES Enric Valor, Monovar), Piedra Natural (IES Enric Valor, Pego), Aceites de Oliva y Vinos (IES Teulada), entre otros.

Los criterios que ha aplicado la Administración autonómica generan variedad opiniones entre los centros que imparten Formación Profesional.

Reivindicaciones

Como ejemplo, en el centro de FP integrado Canastell, su director, Carlos Llorca considera que «en algunos ciclos y cursos de especialización era necesario ajustar la oferta a la demanda real de los sectores productivos, que no coincide siempre con el interés de los alumnos y familias». Es el caso de los ciclos superiores del ámbito sanitario, tal y como indica, «con una petición de plazas desorbitada cuando la demanda real del mercado no es tan amplia». Llorca también sostiene que como acceso a la universidad «sigue siendo un cupo no muy elevado respecto al total de titulados».

En este centro de San Vicente, su director indica que han tenido «una mínima reestructuración de acuerdo con nuestras necesidades», por lo que están satisfechos.

Por otra parte, desde el centro integrado de FP La Torreta, de Elche, opinan que hace falta una reestructuración de ciclos formativos por comarca. «Hay ciclos duplicados en varios centros en la misma localidad y no siempre completan plazas, y faltan otros ciclos en la oferta formativa comarcal», explica su director, José Andrés García.

En este sentido advierte de que la inserción laboral debería tener más peso en la configuración de los ciclos, y no sólo la demanda por parte de los estudiantes. «Que un ciclo formativo se llene no siempre significa que el mercado laboral lo requiera, y hay ciclos con menor matrícula que se han suprimido pero que la empleabilidad es prácticamente del 100%, sobre todo los de electrónica e informática», indica. Por otro lado, el director de La Torreta considera que a la hora de ampliar oferta formativa, la conselleria debería tener en cuenta la formación en empresas, ya que, por ejemplo, «en el ámbito sanitario, los hospitales no acogen a todo el alumnado, las plazas que ofertan a los centros es reducida», agrega.

Desde el Valle de Elda, su director, Cristóbal Melgarejo, es de lo que comparte que la oferta de ciclos formativos se tiene que ajustar cuando no existe suficiente demanda y de los que piensa que por mucha lista de espera que tenga una determinada familia no se pueden habilitar más grupos, porque después no hay capacidad suficiente para que puedan hacer las prácticas. En este centro las aulas que menos alumnos de FP tienen son de entre doce y quince, una cifra «óptima», según Melgarejo, para enseñar un oficio.

En su caso, el grado medio de Emergencias y Protección Civil tiene una lista de espera de 130 personas, pero «no se pueden crear más parques de bomberos en la provincia para las prácticas», indica. En cambio, en los ciclos como el de seguridad, que también está entre los favoritos de los alumnos, asegura que no hay problema alguno para encontrar empresas donde formarse durante el curso. Al contrario ocurre en la FP de la familia de alimentación, «cuya inserción laboral es del 100 %, pero determinados ciclos apenas tienen demanda», añade.

Plazos y novedades

Las listas definitivas de los alumnos que han conseguido plaza se publicarán el próximo 23 de julio para los ciclos medios y superiores, mientras que para el básico salieron el pasado jueves.

Para este proceso de admisión se ha eliminado la preferencia de las modalidades y materias para acceder a ciclos de Grado Superior. Sin embargo, se mantiene la preferencia de los alumnos que provengan de Grado Medio y que quieran continuar en la misma familia a Grado Superior.