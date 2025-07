De escaparates a recepciones: el comercio en Alicante se transforma a causa del turismo

Un escaparate cerrado es una ciudad que pierde identidad y, en Alicante, el paisaje urbano está cambiando a golpe de reforma. Donde hace tan solo unos años los escaparates de pequeños negocios daban vida a la ciudad, hoy en día solo queda una puerta automática, un logo neutro y una recepción que opera como entrada a un bloque de apartamentos turísticos. No hay estanterías repletas de libros, ni rótulos pintorescos que inviten a entrar. La reciente amenaza de cierre de la emblemática librería 80 Mundos ha vuelto a poner el foco en una transformación urbana que, lejos de ser silenciosa, está desdibujando poco a poco el rostro comercial de la ciudad.

Lo que está en juego va más allá de un negocio icónico. En Alicante, especialmente el Centro Tradicional y en el Casco Antiguo, se han convertido en el epicentro de esta reconversión. Allí, donde hasta hace poco prosperaban peluquerías, panaderías o floristerías, emergen bloques turísticos que ocupan inmuebles enteros, suprimiendo sus bajos comerciales y dejando fuera del mapa a nuevos emprendedores, vecinos y a todo el tejido que da identidad y vida cotidiana a los barrios. Según los últimos datos de la Conselleria de Turismo, Alicante cuenta con 90 bloques turísticos registrados, tres veces más que la ciudad de València. En ellos se reparten 965 apartamentos con capacidad para alojar a 2.980 personas. Sin embargo, tan solo 17 de esos bloques conservan algún tipo de actividad comercial en planta baja. Es decir, apenas un 18,8 %.

"Los turistas valoran el comercio local, porque en sus ciudades ya lo han perdido" Vicente Armengol — Presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante.

"Cuando se cierra un comercio de 30 o 75 años deja un buen agujero en el corazón de la ciudad", lamenta Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante. "Llegará un momento en el si alguien quiere montar un comercio y no encontrará bajos comerciales en Alicante porque todos estarán ocupados por estos apartamentos turísticos", explica. Armengol no niega el papel del turismo en el comercio local, pero apela a una planificación equilibrada para que la ciudad no "muera de éxito": "Los turistas valoran mucho el comercio local, porque en sus ciudades ya lo han perdido y aquí aún lo encuentran. Si no protegemos ese tejido, perdemos también nuestra identidad", afirma.

Comercios que se esfuman

La proliferación de estos bloques turísticos en Alicante ha sido vertiginosa en los últimos años, con una cifra de alojamientos que cuadruplica su peso en menos de una década, según un informe elaborado por la Concejalía de Urbanismo. Esta transformación no ha pasado desapercibida para los técnicos del Ayuntamiento, que en su informe para justificar la ampliación de la moratoria a los bloques turísticos lanzan una advertencia inequívoca: los bloques turísticos están generando un “desequilibrio urbano” tan severo que comprometen la capacidad del municipio para “garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, convivencia y sostenibilidad urbana”.

Entre los efectos más graves, el informe identifica como más preocupante la transformación de los barrios y la pérdida de la identidad vecinal. Desde el sector comercial advierten que esta dinámica está cerrando la puerta a nuevos emprendedores. Según los datos disponibles, de los 17 bloques que sí tienen actividad comercial, más de la mitad (52,9%) albergan negocios de hostelería: bares, cafeterías o franquicias de comida. Solo un 35,3% corresponden a servicios tradicionales como peluquerías, panaderías o administraciones de lotería. El 11,8 % restante corresponde a locales cerrados o con usos indefinidos.

"Los pisos turísticos no ayudan, lo que hacen es destruir los pocos locales que quedan para que sigamos existiendo" Mar Zuloaga — Comerciante

La pérdida de locales disponibles para nuevos negocios es una de las consecuencias más inmediatas y tangibles. Muchos de los bloques turísticos ni siquiera contemplan la existencia de bajos comerciales. Según el análisis de los 90 bloques registrados en la ciudad, solo nueve de ellos cuentan con locales dedicados a la hostelería (bares, cafeterías o franquicias de comida rápida), mientras que seis ofrecen servicios tradicionales como peluquerías o panaderías. Dos más están cerrados o tienen un uso indefinido. La lectura es clara: apenas uno de cada cinco bloques turísticos alberga algún tipo de actividad económica en planta baja. Y la mayoría responde a la lógica del consumo turístico, no a la del barrio.

"Si todo son recepciones de apartamentos turísticos, los que vivimos aquí nos quedamos sin opciones" Chitina Foriscot — Comerciante

Mar Zuloaga, comerciante del Centro Tradicional, se muestra preocupada por esta situación. "Nos da muchísima pena lo que está pasando con el pequeño comercio. Los pisos turísticos no ayudan, lo que hacen es destruir los pocos locales que quedan para que sigamos existiendo". Zuloaga señala que su propio negocio, por ahora, está a salvo, pero cada vez que ve cómo desaparece un comercio vecino, se le "rompe el alma". "El turismo también necesita comercio local. Los visitantes no vienen a ver recepciones, quieren ver variedad, quieren ver Alicante, quieren ver Mediterráneo. Y eso lo representamos nosotras muy bien", añade.

Además, la mutación funcional del tejido urbano ha comenzado: se reduce el suelo disponible para vivienda habitual y se multiplica el uso lucrativo de corto plazo. El documento incide también en el efecto que estos bloques tienen sobre los servicios públicos. Una vivienda turística consume, de media, 443 litros de agua al día, según estudios recientes. Esto supone 111 litros por huésped diario, cifras que superan con creces el consumo residencial convencional y que, a escala urbana, generan una presión nada desdeñable sobre los recursos hídricos y energéticos.

Identidad en riesgo

La transformación de barrios como el Casco Antiguo, el Centro Tradicional, San Antón o Benalúa no solo altera la economía local, también pone en riesgo la identidad urbana. "No queremos que Alicante sea una clon de otras ciudades", reclama Vicente Armengol. "Queremos tener nuestra propia identidad, y eso se consigue gracias al comercio local a pie de calle. Los comercios son referencias tanto para el turista como para el vecino", destaca.

Chitina Foriscot, también comerciante del centro, comparte esa preocupación. "Entiendo que el turismo es una parte importante, pero si todo son recepciones de apartamentos turísticos, los que vivimos aquí nos quedamos sin opciones de comprar en una frutería o en una floristería. Todo acaba orientado al turista. Está bien que se apueste por el turismo, pero debe haber espacios reservados para el comercio", destaca.

«Lo importante es tener datos reales y establecer un seguimiento para no pasar los límites» Armando Ortuño — Profesor de Ordenación del Territorio en la UA

Esa necesidad de equilibrio también la subraya Armando Ortuño, profesor de Ordenación del Territorio en la Universidad de Alicante. "Los impactos no se pueden generalizar. Hay zonas donde las viviendas turísticas han ayudado a rehabilitar, y otras donde han generado una presión difícil de soportar. Lo importante es tener datos reales por zonas, y establecer mecanismos de seguimiento para no sobrepasar los límites". Ortuño advierte del peligro de tomar decisiones sin información precisa ni participación pública: "Eso puede perjudicar a la ciudad en su conjunto".

Una mutación urbana silenciosa

La tendencia a eliminar los locales comerciales de los bajos de los bloques turísticos no es accidental. Forma parte de un modelo de negocio centrado exclusivamente en la rentabilidad. Cada metro cuadrado se orienta al alojamiento y la recepción del visitante. La vida diaria, la compra en el barrio, el saludo al panadero, quedan fuera del diseño. En definitiva, se prioriza un modelo de ciudad que deja poco margen para la cotidianeidad del residente.

Los efectos colaterales van más allá del tejido comercial. El informe técnico señala que la elevada rotación de visitantes, el aumento del ruido y la sobreocupación de espacios generan una creciente percepción de inseguridad y una pérdida de calidad de vida entre los vecinos. Se alteran también los patrones de movilidad urbana, con zonas saturadas en determinadas horas del día por la actividad turística. Y la convivencia, esencial para cualquier entorno urbano saludable, comienza a resquebrajarse.

Sin embargo, desde la Asociación de Bloques y Viviendas Turísticas de Alicante (Abatur), su presidente Daniel Elman, defendió la pasada semana el papel de estos inmuebles como motores de regeneración urbana. Aseguró que "el 90% de los bloques turísticos son rehabilitaciones de edificios en ruinas", y que incluso incluyen "pequeño comercio" en sus bajos. Sin embargo, la realidad estadística rebaja esa percepción: solo 17 de los 90 bloques analizados tienen comercio activo, y entre ellos predominan claramente los negocios orientados al turista.

Para quienes defienden el modelo actual, la recuperación de edificios en desuso es un argumento recurrente. Pero para los comerciantes, esa regeneración debe ir acompañada de oportunidades para los residentes y emprendedores locales.