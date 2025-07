Voces de la inmigración: de empezar de cero a ser un pilar para el empleo en Alicante

Después de que el PP asumiera la semana pasada en su Congreso Nacional algunos de los postulados de Vox sobre inmigración, la formación ultra sabía que tenía que dar un paso más allá. Este es el motivo por el que su portavoz, Rocío de Meer, ha afirmado que sería necesario expulsar a millones de inmigrantes, incluidos hijos nacidos en España, para «sobrevivir como pueblo». Estas declaraciones, posteriormente matizadas por Santiago Abascal, ponen en el punto de mira a la inmigración, un colectivo que, como avalan los datos, se ha convertido en uno de los grandes motores de la economía española y de la alicantina.

Los extranjeros están tirando del empleo en Alicante y suponen el 58 % de los nuevos ocupados, con datos de finales de junio. Los trabajadores foráneos ya representan el 17,7 % de todos los afiliados de la Seguridad Social, un porcentaje que se dispara por encima del 30 % en sectores como la hostelería. También se han convertido en imprescindibles en la construcción, donde cada vez cuesta más encontrar trabajadores, y son el colectivo más emprendedor, ya que están detrás de la mayor parte de las nuevas altas de autónomos.

Trabajadores inmigrantes en la provincia de Alicante / Jose Navarro

Alicante, junto a Madrid, Barcelona, Valencia y Baleares, representa la mayor concentración de personas extranjeras en España. Estos cinco territorios suman 4,7 millones de residentes nacidos en otras naciones, la mitad de todos los que viven en España. Alicante y Baleares son las provincias con mayor proporción de población extranjera, casi el 28 %. Según la mayor encuesta laboral de Europa, el 37 % de las personas que llegan a España lo hacen por motivos laborales y un 43 % para reunirse con sus familiares. En mayo los extranjeros rebasaron por primera vez la barrera de los 3 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Esta semana también se ha conocido el informe de la OCDE en el que recomienda a España movilizar más trabajadores migrantes para seguir creciendo y contrarrestar el envejecimiento poblacional, que hoy presenta una esperanza de vida de 84 años. El informe incluye a España dentro de las economías donde un mayor aprovechamiento del talento inmigrante puede aliviar la tensión geográfica y cubrir vacantes que se han acrecentado en los últimos años en sectores como los cuidados, la hostelería o la construcción.

Tanto la patronal como los sindicatos resaltan la aportación clave para sostener a muchos sectores

Esta situación no pasa desapercibida para la patronal y los sindicatos. «Más allá de los datos, lo importante es que seamos conscientes de que los residentes extranjeros son clave para la economía alicantina. Contribuyen a dinamizar los servicios, la agricultura, la hostelería, el comercio o la construcción», reflexiona el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez. «En un contexto de falta de mano de obra en prácticamente todos los sectores contar con su aportación resulta imprescindible», añade el empresario.

Los sindicatos se pronuncian en la misma línea. Desde UGT, su secretaria general en l’Alacantí-La Marina, Yolanda Díaz, manifiesta: «En muchas ocasiones ocupan puestos de trabajo que ya no son atractivos para la población nacional. Nuestra economía necesita su aportación para seguir creciendo». Por su parte, la secretaria general de CC OO en Vinalopó-Vega Baja, Carmen Palomar, concluye: «El resto de trabajadores no podríamos acudir a nuestros puestos si las personas migrantes no se quedaran cuidando a los mayores o los niños. Tienen mucha importancia y se les debe respetar más».

Julio Armas: «Me formé en Cuba pero me he hecho médico en España»

Julio Armas Castro llegó a España con una maleta y un visado de nueve días. Dejó atrás a sus padres, a sus hermanas y a la que entonces era su esposa. Médico cubano, número uno de su promoción en 2006, tenía claro que no quería seguir vinculado al régimen. Aprovechó un congreso médico en Viena para quedarse en Europa y poco después voló a Canarias, donde tenía raíces familiares. En 2010 fue contratado por el Hospital del Vinalopó de Elche, ciudad en la que ha echado raíces. Hoy es médico de urgencias en el SAMU y en 2023 fundó, junto a varios compañeros, la clínica Elche Salud.

Durante años vivió completamente solo. El gobierno cubano le prohibió regresar y sus padres no pudieron visitarle durante mucho tiempo. «Fueron seis o siete años sin ver a nadie de mi familia. Solo llamadas telefónicas. Me dediqué a trabajar mucho para salir adelante y a aportar al sitio donde estoy», dice. «Me formé en Cuba, pero me he hecho médico en España», añade a continuación.

Julio Armas / Jose Navarro / Jose Navarro

Reconoce que su integración fue más fácil por su ascendencia española, pero también por su compromiso. Es muy activo en redes sociales, donde divulga contenido sanitario de forma altruista desde la pandemia.

Sobre la propuesta de Vox, su visión es firme: «Etiquetar a las personas crea separación, tristeza y soledad. En el mundo hay una gran crisis de valores. Estos discursos de odio nos separan».

Josué Cedeño: «Si Vox echa a todos los inmigrantes este país se va a la ruina»

Josué Cedeño vino con sus padres desde Ecuador a los ocho años. Al principio vivieron en Soria, pero pronto se instalaron en Albatera, donde el hermano de su padre les ayudó a encontrar trabajo. Hoy Josué tiene 28 años y lleva una década trabajando como peón agrícola.

Cada día empieza su jornada a las seis y media de la mañana. «En invierno pasamos mucho frío y en verano se pasa mucho calor. Lo pasamos mal todo el año, pero no nos quejamos», cuenta. La mayoría de sus compañeros son extranjeros. «He visto pocos españoles en el campo. Es duro y el que no lo aguanta se va. Muchos de nosotros hemos trabajado desde pequeños en nuestros países, sabemos lo que es esforzarse», añade.

Josué Cedeño / INFORMACIÓN

Recuerda que su adaptación fue difícil: «En Soria no quería salir de casa, no tenía amigos. Me tenían que arrastrar al colegio». Con el tiempo, se fue integrando en Albatera, aunque reconoce que su círculo sigue siendo casi exclusivamente latino: «He sufrido racismo y apenas tengo relación con españoles».

Le indignan las declaraciones de Vox. «Me siento mal porque aquí la mayoría de la gente es buena. Pero si ellos ganaran, me gustaría que vieran qué pasaría sin los inmigrantes. En el campo, en la hostelería, en los almacenes… ¿Quién va a recoger limones y naranjas? Si nos echan, España se va a la ruina. No saben lo que dicen. Por dos o tres que hacen daño no pueden juzgar a todos», señala.

Guediouma Diarra: «No puede ser que nos echen a todos por culpa de unos pocos»

Tras ocho días en el mar y sin hablar una palabra de español. Así llegó a Canarias Guediouma Diarra en 2020, con apenas veinte años. Huyó de Senegal porque, según cuenta, «no se podía vivir». La situación política era crítica, el país estaba al borde de la guerra y no había trabajo ni comida. «Solo podías quedarte en casa, encerrado, sin futuro», recuerda.

Durante un año no pudo salir del archipiélago por las restricciones de la pandemia. Luego recaló en Alicante, donde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) le ayudó. Comenzó estudiando y formándose: hizo cursos de albañilería, almacenaje y trabajos verticales. A las dos semanas de finalizar la formación encontró empleo en una empresa del último sector y desde entonces no ha dejado el puesto. «En mi trabajo somos más los extranjeros que los españoles. He trabajado con uruguayos, venezolanos, brasileños…», explica.

Guediouma Diarra / INFORMACIÓN

Aprender español no fue fácil. «No sabía ni decir ‘hola’», admite. Estudió por su cuenta y también fue haciendo amistades con sus compañeros: «Vine solo, sin familia. Es muy duro, pero aquí he encontrado amigos, una vida tranquila. Me gusta Alicante, me siento seguro».

Le cuesta comprender a Vox. «Hay gente mala y buena en todos los países. Nosotros solo queremos trabajar, enviar dinero a nuestras familias y salir adelante. Me pone triste que nos quieran echar por culpa de unos pocos», recalca.

Karina Herrou: «Arrancar una nueva vida sin casa ni amigos es durísimo»

El plan de Karina Herrou era venir a España para que sus hijas pudieran estudiar. En Argentina, su marido y ella ya no podían pagarles una educación de calidad. Aprovechó que tenía la nacionalidad española y dejó Buenos Aires con sus dos hijas. Se instalaron en casa de una hermana en Alicante, pero al poco tiempo llegó la pandemia. Confinadas, sin DNI y sin ingresos, sus ahorros se agotaron rápido. Tuvieron que abandonar la casa familiar y, con el tiempo, acabaron viviendo en un piso pequeño con un sobrino: «El desarraigo fue durísimo».

Karina Herrou / INFORMACIÓN

En Argentina era trabajadora social, pero aquí no pudo convalidar su título. Hizo un curso en la Cruz Roja y encontró trabajo en el cuidado de personas mayores. «Las condiciones no son buenas, muchas empresas se aprovechan de los inmigrantes», reconoce. Aun así, tuvo suerte con la familia que la contrató: «Me cuidan, me valoran y me ayudan más allá del sueldo». Su marido, tras dos denegaciones, logró finalmente los papeles. Hoy trabaja como repartidor mientras busca un empleo más estable.

Siente que con el tiempo han ido encontrando su sitio, aunque la incertidumbre nunca desaparece del todo. «Mi hija mayor es muy tímida y le costó mucho adaptarse. Ahora ha terminado la ESO y quiere hacer el Bachillerato artístico. Poco a poco, vamos mejor», afirma antes de añadir: «Es muy duro empezar de cero sin casa, sin amigos, sin nada».

Gustavo Paladines: «He trabajado de todo para poder sacar adelante a mi familia»

Gustavo Paladines no vino a España con una maleta llena de ilusiones, sino con las manos vacías tras ver cómo se derrumbaba su negocio en Ecuador. La crisis financiera del país, los constantes cambios de gobierno y la devaluación de la moneda lo arrastraron a la ruina. Tenía un restaurante, contratos con empresas y de pronto los ingredientes costaban 50.000 dólares. «Tuve que declararme en quiebra. Fue un caos», recuerda. Un primo desde Alemania le sugirió dar el salto a Europa a través del país germano pero, finalmente, se acabó quedando en España tras hacer escala en Barcelona. El frío y la barrera cultural en Vic le hicieron buscar otro destino. Encontró en Alicante un lugar más amable y, desde hace 25 años, no se ha movido.

Gustavo Paladines / INFORMACIÓN

Ha trabajado en mantenimiento, limpieza, pintura, reformas, electricidad, montaje de muebles… «He hecho de todo», dice con orgullo. Luego llegaron su madre y sus hermanos. Hoy tiene tres hijos, dos nacidos en España. «Nunca he tenido problemas. Solo he querido trabajar y sacar adelante a mi familia», añade.

Durante la crisis de 2012 se quedó sin empleo. Aprovechó el parón para estudiar un grado superior en Automatización y Robótica Industrial. Sobre los mensajes de Vox es claro: «Son discursos de odio que no valoran el esfuerzo. Hay quien cree que si algo le va mal, la culpa es de otros. Pero la mayoría de los inmigrantes venimos a trabajar».

Abdou Sarr: «Todos los africanos venimos aquí a ayudar, no a hacer daño»

En 2019 Abdourahmane Sarr se subió a una patera rumbo a España. Salió de Senegal atravesando Marruecos, llegó a Melilla y después a Barcelona, donde pasó los primeros meses. Más tarde, ya en 2020 y con la pandemia desatada, se instaló en Alicante junto a su tío. «Fue duro, peligroso. Pero en mi país no se podía vivir. Aquí al menos había una oportunidad», recuerda sobre su travesía. No hablaba español y no tenía papeles. No le fue sencillo empezar una nueva vida en suelo español.

Abdou Sarr / Pilar Cortés / PILAR CORTES

En ese tiempo trabajó en lo que pudo, como recogiendo limones y naranjas en el campo o vigilando chiringuitos de playa. «Sin documentación era muy difícil encontrar trabajo», sostiene. Todo cambió cuando un amigo le ayudó a conseguir el contrato que necesitaba para regularizar su situación. Desde entonces, las cosas han ido mejor. Ahora trabaja como camarero en un local en el barrio de San Blas y está contento. «Mis jefes me han ayudado con todo, son muy buenas personas», dice con una sonrisa.

No le ha costado adaptarse a las costumbres alicantinas. «Aquí hay mucha gente buena», repite. Y aunque reconoce que tuvo suerte, piensa en los que no la tienen. «Hay muchas personas que no conocen a nadie, que no pueden conseguir papeles. Si los expulsan, es muy difícil para ellos y para sus familias. Todos los africanos venimos aquí a ayudar, no a hacer daño», responde a Vox.

Gloria Tabares: «Alicante me ha abierto los brazos, se ha convertido en mi hogar»

Cuando Gloria Tabares decidió marcharse de Colombia no lo hizo por impulso. Llevaba más de 26 años en una relación marcada por la violencia de género y, tras mucho aguantar, eligió España como refugio. «Quería poner tierra de por medio, lo más lejos posible», cuenta. Viajó en 2019 con su hija, dejando atrás a su hijo, con poco dinero y sin contactos. Pidió protección internacional al llegar y fue acogida por Cruz Roja. La enviaron a un refugio en Cercedilla (Madrid) junto a otras 150 personas, hasta que le asignaron plaza en Alicante. «Buscamos cómo era en Google. Mi hija decía que parecía Miami», bromea.

Sin permiso de trabajo, pasó meses sobreviviendo. Vivía en un piso con otros inmigrantes, con el apoyo de educadores sociales. «Era como enseñar a andar a un bebé. Veníamos con el chip de Colombia, aquí todo es distinto», recuerda. Cuando por fin pudo trabajar, entró en Vectalia: «Me cambió la vida. Pude traer a mi hijo. Volvimos a juntarnos los tres».

Gloria Tabares / INFORMACIÓN

Hoy asegura que Alicante le ha devuelto la esperanza. «Nos encantan sus playas, las Hogueras, su comida. Nos sentimos alicantinos de verdad, la ciudad nos ha abierto los brazos, se ha convertido en nuestro hogar», asegura.

Escucha a Vox con dolor: «No todos los inmigrantes somos buenos, pero tampoco venimos todos con malas intenciones. Queremos trabajar, darles a nuestros hijos lo que no tuvimos».

Sifaqes Zerrouki: «Nadie deja su país por gusto, solo queremos tener futuro»

Sifaqes Zerrouki llegó desde Argelia en 2020 con un visado de estudios para cursar un máster en Robótica. Acababa de aterrizar cuando estalló la pandemia y quedó atrapado en casa, sin poder volver, sin hablar español y sin apenas recursos. «No entendía nada de lo que se decía en televisión, pero aproveché esos meses para aprender el idioma y seguir con el máster por mi cuenta», explica este joven argelino. En 2022 logró graduarse y, al mismo tiempo, obtener el permiso de trabajo. Durante todo ese tiempo había sobrevivido con empleos precarios, repartiendo pedidos o trabajando en chiringuitos.

Sifaqes Zerrouki / INFORMACIÓN

Fue también entonces cuando conoció a su pareja y comenzó lo que él define como su «proceso de integración». Se empapó de la cultura alicantina a través de las Hogueras o la gastronomía. También se unió a una ONG que actúa en emergencias y hasta a una colla de muixeranga. «Al principio estaba solo, no conocía a nadie. Es difícil adaptarse cuando no tienes red. Pero con respeto y ganas de aprender encontré mi sitio», cuenta. Hoy vive en Sant Joan d’Alacant y trabaja como autónomo ayudando a empresas en sus proyectos informáticos.

Observa el discurso que pronuncia Vox con indignación. «Decir que hay que expulsarnos sin conocernos es injusto. Nadie deja su país, su familia y su cultura por gusto. Solo queremos construir un futuro y aportar», concluye.