Cae parte del techo de escayola sobre la cama de un paciente del Hospital de Alicante

Un paciente ingresado en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, José Emilio Fernández, se ha llevado un buen susto este lunes por la mañana cuando se ha caído sobre su cama parte de un falso techo de escayola de la habitación que ocupaba en el servicio de Cirugía Vascular.

Un episodio que ha causado un ataque de ansiedad a su mujer dado que el hombre además sufre del corazón, según ha explicado a este diario la hija del matrimonio, Lara Fernández. El paciente, de 73 años, está ingresado tras haberle sido amputado un dedo del pie, ha añadido la hija, por lo que no se podía levantar y estaba en reposo.

La barra que se ha precipitado es la que sujeta el gotero y va atornillada al techo

"Estando en la cama de repente le ha caído el techo encima. Le ha caído una placa de escayola en el pecho, donde lleva un DAI (desfibrilador) y una barra de hierro. Casi no lo cuenta porque lo podía haber matado perfectamente", ha explicado en referencia a la barra en la que se engancha el gotero para los enfermos, que va atornillada al techo, y sujeta a la pared.

El paciente afectado en su nueva habitación / Pilar Cortés

Trozos de escayola

"También tenía escayola por las piernas", ha asegurado Lara Fernández, recalcando que se había precipitado encima de su padre directamente, aunque el hombre no ha resultado herido. El incidente ha tenido lugar en la cuarta planta del recinto sanitario.

"El techo ha empezado a crujir y ha caído", ha proseguido contando la mujer mientras esperaba que cambiaran a su padre de habitación. "Cascotes con hierro, una barra metálica, cascotes encima de la cama...más cosas por aquí abajo -en referencia al suelo-. Así está el Hospital General de Alicante", señala la familia en un vídeo que han grabado sobre lo acontecido.

El protagonista, José Emilio Fernández, lo ha contado más tarde. "Me iba a levantar mi mujer para ponerme los zapatos y poder andar un poco, y de golpe y porrazo se ha oído un ruido, el techo se ha abierto y se ha caído. Me ha caído un cascote en el pecho, me duele un poco, y en la cabeza. Ha caído todo de golpe y mi mujer ha empezado a chillar".

Los afectados han mostrado su malestar porque, según han afirmado, el hombre ha estado varias horas en el pasillo a la espera de su nuevo espacio, "sin comer y sin que le hayan hecho una placa", aunque ya ha sido reubicado en otra habitación, ha podido comer y a estas horas todos ellos están "más tranquilos".

Sin aire acondicionado

Otra queja de este paciente y sus familiares se refiere al aire acondicionado, que al parecer no funcionaba bien en la habitación en la que se ha derrumbado el techo y se han tenido que llevar un ventilador de casa. "También hemos puesto una queja (en el Servicio de Atención e Información al Paciente) porque la televisión lleva un mes sin funcionar".

Fuentes del departamento de salud de Alicante han confirmado que efectivamente ha caído una parte de un falso techo de escayola en una de las habitaciones de la planta de Cirugía Vascular. "Hemos iniciado una investigación para que los técnicos puedan esclarecen lo que ha ocurrido", han indicado.

La empresa de mantenimiento del Hospital Doctor Balmis también hará pesquisas sobre las causas del derrumbe. "Lamentamos las molestias ocasionadas. A nadie le tiene por qué caer un techo", han finalizado.

Cae el techo de escayola de una habitación del Hospital de Alicante / INFORMACIÓN

Defectos estructurales

Sobre el funcionamiento del aire acondicionado, que falla en algunas habitaciones, desde el área sanitaria ya explicaron que "en estos momentos, el Hospital Doctor Balmis tiene suficiente potencia de producción de frío, gracias a las actualizaciones realizadas en los equipos de climatización y que continúan realizándose, puesto que se van a instalar una nueva enfriadora y dos bombas de calor. No obstante, el centro cuenta con defectos estructurales en lo que respecta a la distribución, dada la obsolescencia del sistema de tuberías, lo que dificulta en determinados momentos que llegue el frío a las unidades de hospitalización que se encuentran más alejadas, y que se está paliando con la instalación de equipos portátiles".

"A este respecto -prosiguen desde el hospital- y con el objeto de corregir estos daños estructurales, estamos en fase de contratación de la redacción de los proyectos de renovación de las tuberías principales del sistema de climatización y calefacción; el proyecto de sustitución de climatizadores de quirófanos, así como el proyecto de sustitución de tuberías principales de agua fría y caliente de consumo humano".