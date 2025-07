Los vecinos urgen avances en el Parque Central de Alicante tras suspenderse la presentación del proyecto

Entre el escepticismo creciente y una espera que ya suma décadas, los vecinos de los barrios colindantes al futuro Parque Central de Alicante comienzan a temer que el proyecto vuelva a quedar en nada. La cancelación, sin explicación pública, del acto previsto del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para presentar supuestamente el diseño del Parque Central, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

El encuentro, que se suspendió tras anunciarse para el pasado 4 de julio en el Ayuntamiento de Alicante, se esperaba que sirviera para conocer detalles sobre un proyecto de transformación urbanística. Pero a última hora, se desconvocó sin que nadie diese un porqué. Un gesto que ha encendido las alarmas de las plataformas vecinales, que denuncian la "ausencia de voluntad política" y una absoluta "falta de transparencia".

"Nos dijeron que en mayo habría reunión. Estamos en julio y no sabemos nada. Ni el Ayuntamiento ni Avant nos contestan. No hay ningún movimiento", señaló Vicente Alcaraz, portavoz de la plataforma Vecindario por un Parque Central. "Lo último que supimos fue en el mes de enero, no hay voluntad política. Ni siquiera han sacado el concurso de ideas para el proyecto. Es evidente que lo que interesa son las viviendas, no el parque que parece una excusa para levantar viviendas de lujo", afirmó Alcaraz.

Indignación vecinal ante la parálisis

La frustración vecinal no es nueva, pero sí más intensa. El presidente de la Asociación Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís, Julio Díaz, define la situación como "desesperante" ante la falta constante de avances. "Estamos en una mentira tras otra. Lo que está ocurriendo es inadmisible y no hay derecho a esto, nos va a obligar a ser un dolor de cabeza para la administración". Díaz recuerda que la última reunión con el Ayuntamiento fue en febrero. En ella se les prometió que en mayo habría novedades. Nunca llegaron. "Llevamos décadas así. Y lo más grave es que vemos cómo se hacen inversiones en otros puntos de la ciudad. Nuestros barrios necesitan una actuación urgente y este parque podría cambiar nuestras vidas", destacó Díaz.

Desde Benalúa, Ernest Gil, presidente de la asociación de vecinos "El Templete", señala que la desconfianza en las administraciones es total en lo que al Parque Central se refiere. "Lo que define todo esto es un escepticismo absoluto. Se anuncian cosas, se lanzan campañas, pero al final o no se hacen o se quedan en caricaturas, pura apariencia. El proyecto que se está manejando está completamente desfasado y no responde a las necesidades actuales de la ciudad, como las sociales, deportivas o ambientales, podría contar con piscinas públicas y actuar como refugio climático. Un parque debe ser eso, no una excusa para urbanizar", subrayó Gil.

Una operación histórica que sigue sin arrancar

El Parque Central es una de las grandes asignaturas pendientes de Alicante. Un desarrollo urbanístico que, en teoría, debería suturar la fractura urbana provocada por las vías del tren, conectar barrios históricos como Benalúa, Ciudad de Asís, Alipark o San Blas y, sobre todo, transformar un enorme vacío urbano en un espacio verde y dotacional. La operación depende del desarrollo del sector OI/2, incluido en el Plan General de 1987. Desde entonces, los anuncios se han sucedido sin resultado alguno sobre el terreno.

El último gran paso fue en mayo de 2023, cuando el pleno municipal desbloqueó el Plan Especial del sector. Posteriormente, en julio, la Generalitat, aún bajo el gobierno del Botànic, dio el visto bueno al documento estructural. Pero desde entonces, y pese a la reciente consulta ciudadana, la ordenación pormenorizada, imprescindible para ejecutar el proyecto, no ha avanzado.

Sin embargo, la administración local se limita a repetir, como ha hecho la Concejalía de Urbanismo, que "las tres administraciones competentes están trabajando en la ordenación pormenorizada", aunque sin detallar, pese a las preguntas de este diario, en qué consisten estos trabajos y en qué punto se encuentra actualmente el proyecto que actuaría sobre 35.000 metros cuadrados de zonas verdes y casi 1.500 viviendas.

La oposición reclama responsabilidad política

Desde la oposición municipal, las valoraciones sobre el estado del Parque Central reflejan la falta de avances, aunque con matices. El PSOE, partido del ministro Óscar Puente, se muestra cauto. Su portavoz municipal, Ana Barceló, insiste en que es "una demanda histórica" y confía en que "el Ministerio de Transportes cumplirá", sin abordar las demoras ni la paralización actuales. En cambio, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, denuncia "40 años de abandono" y tacha la situación de "insulto a los alicantinos".

Por su parte, la concejala de Compromís Sara Llobell exige más implicación municipal y reprocha que "el gobierno de Barcala da la espalda al proyecto" y lo condicione a otras infraestructuras: "No hay voluntad política ni transparencia". Asimismo, el portavoz de Esquerra Unida–Podemos, Manolo Copé, señala que el proyecto está "empantanado por la falta de voluntad política" y reclama un "calendario público de ejecución".

Todo hacía pensar que el actual mandato, iniciado en 2023, sería el del Parque Central. Así lo aseguró el propio Ayuntamiento: que antes de las elecciones de 2027 se pondría la primera piedra. Pero tras la última decepción con el acto fallido del ministro, el proyecto vuelve a perder fuelle y credibilidad. Mientras tanto, las obras de ampliación de la estación actual avanzan, y crecen las sospechas de que esas intervenciones provisionales acaben siendo definitivas.