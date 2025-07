La provincia de Alicante entra en dos ensayos mundiales de una grave enfermedad pulmonar

La fibrosis pulmonar se caracteriza por una cicatrización, frecuentemente crónica e irreversible, del tejido de los pulmones que puede provocar dificultad para respirar y, en última instancia, que los órganos del cuerpo no reciban el oxígeno suficiente para funcionar correctamente. Se estima que en España se diagnostican 7,6 casos de fibrosis pulmonar por cada 100.000 habitantes, y la provincia no es una excepción.

La forma más común, la idiopática (que significa que es de origen desconocido), presenta una esperanza de vida, sin tratamiento, de 2 a 5 años tras el dictamen médico. Porque además es difícil de diagnosticar pues el paciente sufre un periplo de sintomatología crónica hasta que llega la detección, que se demora habitualmente entre seis meses y dos años.

La probabilidad de muerte por fibrosis pulmonar idiopática es alta: en el transcurso de un año, aproximadamente entre un cinco y 10 por ciento de las personas con esta afección sufre una exacerbación de la misma, lo que puede ser sinónimo de fallecimiento. Los médicos señalan que es una enfermedad rara y potencialmente letal, con una evolución imparable, de la que se sabe que tiene relación con el tabaquismo.

Síntomas

Los síntomas más comunes de esta patología son la dificultad para respirar, especialmente durante el ejercicio, y la tos seca persistente. Además, puede haber fatiga, pérdida de peso involuntaria y, en algunos casos, acropaquia (ensanchamiento de las puntas de los dedos).

Actualmente se están realizando dos ensayos clínicos internacionales, en los que participan pacientes de 26 hospitales españoles, entre ellos el General de Alicante, para buscar tratamientos que acerquen nuevas soluciones a necesidades no cubiertas en una patología que afecta a hasta 9,2 millones de personas en todo el mundo y que genera un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Ante esta realidad, los ensayos Fibroneer-IPF y Fibroneer-ILD han evaluado la eficacia y seguridad de un inhibidor oral preferencial de la fosfodiesterasa 4B, una enzima implicada procesos como la contracción muscular, la neurotransmisión y la función inmune, en fase de investigación. Este trabajo ha sido impulsado por el grupo Boehringer Ingelheim, una de las 20 compañías farmacéuticas líderes en el mundo, que trabaja en terapias innovadoras.

Los resultados globales, publicados en The New England Journal of Medicine, demuestran que dicha molécula ralentiza de forma significativa los síntomas en dos tipos de fibrosis: la pulmonar idiopática y la progresiva, que engloba, entre otras, la neumonitis por hipersensibilidad, y aquellas asociadas a enfermedades autoinmunes sistémicas.

Estos resultados, que abren una nueva era para los pacientes con fibrosis al ralentizar de forma significativa el deterioro de la función pulmonar, se han presentado en el congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la cita anual más importante en neumología en el panorama nacional.

La participación de pacientes de distintas comunidades autónomas subraya el compromiso del sistema sanitario español con la investigación clínica de vanguardia en enfermedades respiratorias graves.

Alta complejidad

«El Hospital de Alicante tiene una consulta monográfica de fibrosis pulmonar, acreditada con alta complejidad por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y eso nos permite ver a muchos pacientes con esta enfermedad rara e invitarlos en ensayos clínicos. Para nuestra unidad es un orgullo poder participar porque nos permiten crecer como subespecialidad y, a su vez, ofrecemos la oportunidad a pacientes que están apurando el tratamiento aprobado de optar a otros que pueden mejorar su supervivencia. Tener esta unidad en nuestro centro es muy importante para el servicio, pero también para el hospital y para la población de Alicante», explica la doctora Raquel García, jefa de Sección de Neumología y responsable de la Unidad de Intersticio Pulmonar en Hospital Universitario Doctor Balmis.

La doctora Raquel García Sevila / INFORMACIÓN

"Para nuestra unidad es un orgullo poder participar en ensayos clínicos porque ofrecemos la oportunidad a pacientes que están apurando el tratamiento aprobado de optar a otros que pueden mejorar su supervivencia" Doctora Raquel García — Jefa de Sección de Neumología y responsable de la Unidad de Intersticio Pulmonar en Hospital Universitario Doctor Balmis de Alicante

Por su parte, la doctora Claudia Valenzuela, neumóloga en el Hospital Universitario de la Princesa, otro de los centros participantes en los ensayos, apunta que «esta molécula puede marcar un antes y un después para los pacientes con fibrosis pulmonar, un área donde se han hecho grandes progresos, pero donde todavía existen necesidades no cubiertas, como un diagnóstico precoz y certero que permita iniciar los tratamientos apropiados, que enlentecen la progresión de la fibrosis pulmonar».

"Aún existen necesidades no cubiertas, como un diagnóstico precoz y certero que permita iniciar los tratamientos apropiados que enlentecen la progresión de la fibrosis pulmonar" Doctora Claudia Valenzuela — Neumóloga en el Hospital Universitario de la Princesa

Intolerables a los tratamientos actuales

Según explica la doctora, los tratamientos actuales pueden no ser bien tolerados, lo que implica que a veces que los afectados tengan que suspenderlos.

«Por eso, necesitamos nuevas y mejores terapias que permitan controlar mejor el curso de la enfermedad y que además tengan un perfil de tolerabilidad aceptable para nuestros pacientes con fibrosis pulmonar. Estos ensayos abren la puerta a una nueva era que aumentará las opciones terapéuticas para poder avanzar en la dirección correcta: hacia el control de la enfermedad y la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes».

Lo que se investiga son patologías asociadas a una elevada mortalidad, en las que las altas tasas de abandono de las opciones terapéuticas actuales hacen necesario poder disponer de terapias adicionales que combinen eficacia y resistencia. Ambos estudios revelan un perfil de tolerabilidad favorable por parte de los pacientes, con tasas bajas de abandono del tratamiento, que están por debajo del 15% en la fibrosis idiopática y comparables al placebo en el ensayo de la fibrosis pulmonar progresiva.

En el ensayo de fibrosis idiopática, de hecho, se observa una proporción numéricamente menor de mortalidad en el grupo tratado con la molécula en investigación.

Radiografías de tórax en el Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

Solicitud de comercialización en la UE, EE UU y China La compañía farmacéutica que impulsa estos ensayos para avanzar en nuevos tratamientos contra la fibrosis pulmonar ha presentado una solicitud de autorización de comercialización en Estados Unidos, China y la Unión Europea del medicamento Nerandomilast que busca tratar la fibrosis pulmonar idiopática y la progresiva. Se trata de una molécula que está en investigación y no se ha establecido aún su eficacia y seguridad. «Estos resultados representan un avance científico», señala Elena Gobartt, gerente de asuntos médicos de la franquicia del laboratorio en España. «Fibroneer-IPF es el primer ensayo de fase III en fibrosis pulmonar que alcanza el objetivo primario en diez años, mientras que Fibroneer-ILD es el segundo que demuestra eficacia en formas progresivas de fibrosis pulmonar más allá de la idiopática, solo detrás de nuestro ensayo Inbuild. En un área especialmente compleja desde el punto de vista terapéutico, estamos muy orgullosos de haber conseguido un hito de estas características y estar más cerca de posibilitar una mejor vida a los pacientes». Lo que ha dado a conocer este doble ensayo mundial «genera esperanza y refuerza nuestro liderazgo en este ámbito. La compañía lleva años trabajando de la mano de sociedades científicas y organizaciones de pacientes para formar e informar a la población y los profesionales sobre los síntomas de la fibrosis pulmonar, todo con el fin de favorecer el diagnóstico precoz y un abordaje temprano en una enfermedad en la que cada día cuenta».

Otras investigaciones

Entre otras investigaciones previas relacionadas con la fibrosis se encuentra la impulsada en la Comunidad Valenciana por el Instituto de Investigación Sanitaria (Incliva) sobre el desarrollo de la enfermedad pulmonar en pacientes con neumonía moderada o severa por covid tras haber recibido el alta hospitalaria.

Este estudio da continuidad a uno anterior sobre alteraciones en la función pulmonar, que reveló que un 22 % de los pacientes más graves pueden presentar cambios fibróticos pulmonares. El estudio evalúa los posibles cambios en la longitud de los telómeros -alteración genética de más relevancia en la predisposición y evolución de la enfermedad- y la función mitocondrial en leucocitos.

Por otro lado, un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), consiguió curar la fibrosis pulmonar en ratones en un hallazgo que se dio a conocer en 2018, fruto de una investigación realizada durante cinco años, lo que supuso afrontar una enfermedad potencialmente letal.

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) / Europa Press

El Grupo de Telómeros y Telomerasa del CNIO utilizó como eje de este logro una terapia génica que alarga los telómeros, que son estructuras de proteínas situadas en los extremos de cada cromosoma y que protegen su integridad cuando la célula se divide.

El problema es que no cumplen su función si son cortos y es eso lo que ocurre con los telómeros de los enfermos de fibrosis pulmonar. Esta vía supuso un nuevo camino en investigación, ya que «es la primera vez que se aborda el tratamiento de esta enfermedad como el de una enfermedad asociada a la edad, buscando rejuvenecer los tejidos afectados», explicó por entonces la científica alicantina María Blasco.