El PSOE señala el intento de Barcala para impedir la fiscalización del Patronato de Vivienda de Alicante

El PSOE ha señalado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, pretende eliminar los mecanismos de control del Patronato Municipal de la Vivienda con una modificación de los estatutos del organismo que limitaría la participación de la oposición y de las entidades sociales participantes. La propuesta será debatida este martes en una reunión del Patronato de Vivienda, donde el equipo de gobierno del PP planteará un cambio normativo que, según los socialistas, vacía de contenido las funciones del órgano. La concejala del PSOE, Silvia Castell, ha alertado de que esta reforma supondría un retroceso en la transparencia institucional y una “maniobra para impedir el control político y ciudadano” sobre la gestión municipal en materia de vivienda pública.

Entre las modificaciones propuestas, destaca la reducción de las reuniones del Patronato a solo dos al año, lo que, a juicio del PSOE, dificultaría cualquier tarea de seguimiento o fiscalización. Castell ha advertido de que este cambio restringe notablemente la capacidad para controlar la actividad de adjudicación de viviendas o evaluar la eficacia de las políticas dirigidas a familias vulnerables, jóvenes, mayores o personas afectadas por desahucios.

La concejala también ha denunciado que la reforma transfiere competencias clave directamente al presidente del Patronato, el propio alcalde, quien pasaría a tener el control exclusivo sobre cuestiones como las bases de adjudicación de viviendas, sin necesidad de consenso ni control de otros órganos.

Críticas a la gestión del PP

"El objetivo del alcalde es claro: limitar la fiscalización porque su gestión ha sido un fracaso", ha señalado Castell quien ha recordado que, en siete años de mandato, el gobierno local no ha construido ni una sola vivienda pública. "No quiere que analicemos lo que se hace mal ni que propongamos alternativas para defender el derecho a la vivienda. Al alcalde le molesta la participación y no le gustan nuestras críticas ni nuestras aportaciones, por eso pretende acabar con ellas", ha añadido.

Aunque desde el grupo socialista reconocen la necesidad de actualizar los estatutos del Patronato, vigentes desde 1988, rechazan que esa reforma se utilice como vía para reducir la participación y la fiscalización.

Castell ha recordado que, durante esta legislatura, el Ayuntamiento ha perdido varias oportunidades para ampliar el parque público de viviendas. Entre los ejemplos más significativos, ha citado la pérdida de fondos europeos destinados a la construcción y rehabilitación de vivienda pública, así como la renuncia a más de un millón de euros concedidos por la Generalitat Valenciana para edificar viviendas en la calle Ceuta, un proyecto que continúa sin ejecutar.

Además, ha puesto de relieve que más de 5.500 familias de Alicante siguen esperando una vivienda pública, según consta en el registro oficial de solicitantes de la Generalitat.