Batalla en Alicante por la Hoguera Oficial 2026: dos propuestas para el monumento adulto

Alicante ya conoce cuántos artistas competirán por plantar el monumento oficial en la Plaza del Ayuntamiento en las próximas Hogueras de 2026. La Concejalía de Fiestas ha recibido dos propuestas para la Hoguera Oficial adulta y una única candidatura, por lo que no habrá opción de elegir, para la infantil, una vez finalizado este martes 15 de julio el plazo para presentar maquetas y bocetos.

Las maquetas recibidas serán ahora evaluadas por un jurado especializado, que dará a conocer su veredicto este mismo viernes, 18 de julio. Será entonces cuando Alicante ponga nombre y rostro, de forma oficial, a quienes serán los responsables de las Hogueras Oficiales de 2026, tanto en su versión adulta como infantil. Este año, por segunda ocasión, el proceso se adelantó dos meses respecto a las convocatorias pasadas, una decisión que responde a una solicitud expresa del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, que reclamaba más margen de tiempo para gestionar sus talleres. Los criterios de valoración del jurado se basarán en la creatividad, equilibrio, proporcionalidad, originalidad junto con el modelado y cromatismo, y el contenido y la crítica.

Los que sí y los que no

A pesar del anonimato obligatorio que marcan las bases, el mundo foguerer mira inevitablemente hacia dos nombres que han marcado el pulso artístico de la última década: Pedro Espadero y Sergio Gómez. El primero ha sido autor de las últimas diez Hogueras Oficiales adultas de forma consecutiva y suma ya 18 en su trayectoria, mientras que Gómez firma también una racha de diez infantiles sin interrupción. Su posible participación en esta convocatoria es más que probable, aunque no se confirmará hasta que el jurado emita su fallo. La normativa prohíbe expresamente revelar la autoría de las maquetas antes del veredicto.

Sin embargo, entre los nombres que podrían figurar en esta edición se encuentra el de Fran Santonja. Aunque su última obra, "Ayer, hoy y mañana", en la hoguera Polígon de Sant Blai no obtuvo el resultado esperado, quedó en última posición en categoría Especial, el artista admitía hace unas semanas en declaraciones a este medio estar valorando presentarse. "Es una opción que no descarto. A todos nos gustaría hacer la oficial de Alicante, pero el coste es muy elevado", explicó entonces.

Frente a él, otros alicantinos como Lorenzo Santana han optado por no intentarlo este año. Santana, que fue el único rival de Espadero en la edición de 2024, declinó volver a presentarse. "No me presento porque el proyecto cuesta mucho que te lo den. Es mucho esfuerzo para el pequeño porcentaje de éxito", justificó el artista recientemente, dejando clara la dificultad de entrar en una pugna con tanta continuidad en las adjudicaciones.

El tapón valenciano

La posibilidad de que un artista valenciano firme alguna de las propuestas parece improbable. Las contrataciones de los últimos días en la categoría Especial alicantina dejan pocos nombres disponibles, ya que, según recogen las bases, el ganador del concurso de la Hoguera Oficial "no podrá construir durante el ejercicio 2026 hogueras adultas de categoría Especial". Este mismo martes, Florida Portazgo anunciaba el fichaje del valenciano José Beitia, mientras que Paco Torres repetirá en Baver-Els Antigons, David Sánchez Llongo continuará con Diputació-Renfe, Pere Baenas seguirá con Sagrada Familia y José Gallego junto a Toni Pérez repetirán en Sèneca-Autobusos.

Con todos ellos ocupados, solo Carlos Carsí, de entre los valencianos habituales en Alicante y anterior artista de Florida Portazgo, se encontraría disponible para asumir un reto de estas características. El artista valenciano no renovó con Florida Portazgo tras plantar "Somos Vacío" en 2025, una hoguera que se alzó con el cuarto puesto de Especial. Con todo, la incertidumbre sobre las identidades se mantendrá hasta que el jurado se pronuncie este 18 de julio.

Presupuesto y características

El presupuesto destinado por el Ayuntamiento de Alicante a las Hogueras Oficiales de 2026 asciende a 143.500 euros, distribuidos en 118.500 euros para la hoguera adulta y 25.000 para la infantil. Estas cifras se mantienen sin cambios respecto a los dos últimos ejercicios.

En cuanto a las características técnicas, las bases del concurso establecen que la Hoguera Oficial adulta no podrá superar los 20 metros de altura, con una base máxima de 12x12 metros, aunque ambas dimensiones no podrán coincidir. Estará construida en materiales tradicionales como cartón y madera, e incluirá un mínimo de 28 ninots originales, con cartelas escritas en valenciano y castellano. Por su parte, la infantil no podrá rebasar los 3 metros de altura ni superar una base de 3x3 metros, con al menos 18 ninots. Ambos monumentos deberán estar completamente plantados a las seis de la mañana del 20 de junio (infantil) y del 21 de junio (adulta).