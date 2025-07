El gobierno de Barcala defiende la limpieza tras la concentración ciudadana: "Estamos tomando medidas"

La protesta por la limpieza en Alicante celebrada este lunes frente al Ayuntamiento también sirvió para que vecinos de diferentes barrios pusieran voz a sus problemas. Entre ellos, los residentes en Sangueta, que recordaron que su comunidad lleva desde el 20 de marzo sin contenedores para depositar la basura. "No nos responden y todo sigue igual. Solo pedimos poder tirar la basura como personas dignas", lamentaron.

Respecto a este caso, el concejal de Limpieza, Manuel Villar, indicó que se trata de una urbanización privada con acceso restringido, lo que requiere una autorización expresa para que los camiones del servicio municipal puedan entrar. "El Ayuntamiento ha enviado un documento a la comunidad para poder instalar los contenedores en su interior. Necesitamos una garantía de acceso en un tramo entre las 00:00 y las 06:00, que las puertas estén abiertas y una cláusula de responsabilidad, pero la comunidad se niega a firmar", afirmó Villar.

El documento, fechado el 9 de mayo, establece que la comunidad debe permitir el acceso libre a los camiones y exonerar a la empresa de recogida, UTE Netial, de posibles responsabilidades salvo negligencias evidentes. Mientras no se firme, el Ayuntamiento asegura que no puede prestar el servicio en condiciones, como sí hacía anteriormente. "El servicio no se puede supeditar a un solo punto. Si no se autoriza el acceso, no podemos hacer más”, zanjó Villar.