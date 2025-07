Kit de supervivencia: qué tener en casa por si hay un terremoto en Alicante

Este lunes la costa de Almería se despertaba con un terremoto de magnitud 5,5 que sacudió la tierra a las 07.13 horas y cuyo epicentro se situaba en el mar Mediterráneo, frente al Cabo de Palos. La intensidad del temblor hizo que se notara en 120 municipios de 8 provincias y en Marruecos y Argelia, aunque sin daños personales ni materiales.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) español, el temblor ha tenido el epicentro a una profundidad de 2 kilómetros y ha alcanzado una intensidad máxima de IV en la escala EMS, lo que indica una sacudida claramente percibida por la población. El terremoto ha dado lugar a 13 réplicas de menor intensidad en la zona hasta las 9.55 horas de la mañana.

El IGN ha explicado que el primero de los terremotos con epicentro en Cabo de Palos a las 7.13 horas se ha dado a unos 32 kilómetros de distancia de Níjar (Almería) y se ha dejado sentir en 57 municipios de Almería así como en 21 de Granada, nueve Jaén y cinco de Málaga. También se ha notado en el Levante, con 27 municipios en Murcia y siete en Alicante, así como en Albacete (4), Ciudad Real, Madrid y Melilla.

Tanto es así que en estas provincias se ha activado el sistema de alertas sísmicas de Android, que ha enviado notificaciones automáticas a numerosos teléfonos móviles. Aquí te contamos cómo activar este servicio de alertas en tu móvil.

Avisos de emergencia: así es como puedes activarlos según tu móvil / Eva Abril

Qué hacer durante un terremoto

El IGN aporta información en su página web sobre lo que hay que hacer durante un terremoto. En primer lugar hay que agacharse, cubrirse y agarrarse. En el tríptico que adjunta la información, se indica que uno de los lugares seguros para hacerlo es debajo de una mesa.

También recomiendan que en la medida de lo posible hay que conservar la calma y alejarse de muebles, ventanas y lámparas. Si se encuentra en la calle hay que alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.

Si el temblor le sorprende conduciendo hay que parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo. Además, si utiliza silla de ruedas, “frénela en lugar seguro y protéjase la cabeza con los brazos” y si está en un lugar de asistencia masiva “protéjase la cabeza con los brazos o resguardarse debajo de asientos y mesas”, indica la información.

Qué hacer después del terremoto

Una vez que el seísmo deje de sentirse es recomendable cerrar las llaves de agua, luz y gas de la vivienda y apagar todo tipo de fuego. Si tiene que salir de la vivienda nunca use los ascensores, mejor las escaleras y no ilumine con velas, cerillas o mecheros, use una linterna.

Si una vez que ha finalizado el temblor se encuentra atrapado hay que cubrirse la boca y la nariz y evitar gritar porque puede asfixiarse con el polvo. Lo recomendable es golpear con un objeto para indicar su posición. Si se encuentra con personas heridas no las mueva a no ser que estén en peligro inminente de sufrir daños.

Por último, recomiendan estar alerta ante las posibles réplicas, no usar el móvil a menos que sea estrictamente necesario y sólo hacer caso de informaciones de organismos y autoridades oficiales.

Kit de supervivencia

El IGN destaca que, ante un terremoto, es fundamental poder enfrentar situaciones como cortes de suministro, daño estructural o aislamiento temporal. Este kit debe estar siempre al alcance de todos los miembros del hogar y actualizado periódicamente con fechas de caducidad, baterías y estado del botiquín. Esto es lo que debe tener en tu kit de supervivencia ante un terremoto:

Agua y alimentación. Agua embotellada y alimentos no perecederos como barritas energéticas o conservas que no requieran cocinado ni refrigeración. Iluminación y comunicación. Linterna y radio a pilas con baterías extra y pilas de respuesto. Botiquín de primeros auxilios. Con vendas, desinfectantes, pinzas, analgésicos y cualquier medicación personal imprescindible. Otros elementos importantes: un silbato para alertar de una emergencia y un extintor.

Las recomendaciones también indican que hay que hacer simulacros y hablar con la familia sobre cómo actuar en caso de terremoto. Es necesario tener siempre identificadas las zonas seguras y las salidas de emergencia de su casa, colegio o lugar de trabajo.

En relación a uno de los puntos anteriores, hay que saber cómo cerrar las llaves de agua, gas y luz y revisar los enchufes. Por último, es fundamental conocer los teléfonos de emergencias: ambulancias, policía y bomberos.