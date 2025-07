¿Tienes entre 18 y 35 años y vives de alquiler en Alicante? Así puedes conseguir hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado las bases para la convocatoria de las ayudas municipales al alquiler destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años que residan en el municipio. Estas subvenciones, dotadas con un presupuesto inicial de 120.000 euros ampliable, tienen como objetivo facilitar el acceso a una vivienda habitual en régimen de alquiler para uno de los colectivos más afectados por la subida del precio de la vivienda. La ayuda podrá alcanzar hasta 250 euros al mes durante un máximo de 12 mensualidades, lo que supone una cuantía máxima anual de 3.000 euros para el solicitante. El procedimiento se regirá por concurrencia competitiva y la concesión dependerá de la baremación obtenida según los criterios sociales y económicos que se establecen en las bases.

Residencia habitual

Podrán optar a esta ayuda las personas empadronadas en Alicante, que estén alquilando una vivienda como residencia habitual, tengan entre 18 y 35 años en el momento de la solicitud y no perciban ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual. Además, el importe del alquiler no podrá superar los 800 euros mensuales. El solicitante debe figurar como arrendatario en un contrato de alquiler formalizado por al menos un año y no podrá haber más de una ayuda concedida por vivienda. En caso de que varios jóvenes compartan piso, deberán presentar una única solicitud conjunta, repartiéndose proporcionalmente la cuantía. No podrán acceder a esta ayuda quienes sean propietarios de otra vivienda ni quienes tengan una relación societaria con el arrendador.

La convocatoria establece una puntuación basada en la situación personal de cada solicitante. Se otorgarán 8 puntos si todos los miembros de la unidad familiar están en desempleo, 1 punto adicional por pertenecer a una familia numerosa o monoparental y entre 1 y 3 puntos en función del grado de diversidad funcional acreditada. En caso de empate en la puntuación final, se dará prioridad a la persona más joven. Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, dentro del apartado de Juventud, acompañadas de toda la documentación exigida. El plazo de presentación será de 30 días naturales a partir de la publicación oficial de la convocatoria en el BOP. El pago se realizará en dos fases: una primera tras la concesión y justificación de los recibos ya abonados y una segunda al aportar los justificantes bancarios de los pagos posteriores, con fecha límite el 31 de enero de 2026.

Arraigo en la ciudad

Desde el Ayuntamiento se destaca que estas ayudas “buscan aliviar la carga económica que supone el alquiler para la juventud alicantina” y fomentar el arraigo en la ciudad. La medida se enmarca en la política municipal de apoyo al acceso a la vivienda y emancipación juvenil. Por su parte, el grupo municipal socialista, a través de la concejala Victoria Melgosa, ha criticado que el plan de ayudas al alquiler juvenil del gobierno de Luis Barcala tan solo beneficiará a un máximo de 40 jóvenes y siempre que encuentren una vivienda por menos de 800 euros al mes, algo que no es precisamente fácil en la ciudad de Alicante.