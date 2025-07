Vía libre a la paralización de licencias de bloques turísticos en Alicante

La ampliación de la moratoria que suspende la concesión de licencias a bloques de apartamentos turísticos, pensiones y albergues en Alicante ha conseguido el aval de la Comisión de Urbanismo sin sumar votos en contra. La propuesta del equipo de gobierno del PP, rechazada por el sector, ha contado, de hecho, con el voto favorable del PSOE, mientras que Vox y Compromís se han abstenido. El concejal de EU-Podemos no ha asistido a la reunión, celebrada este miércoles.

El expediente queda así listo para su aprobación por el Pleno, aunque el ejecutivo municipal no ha concretado en qué sesión se llevará a cabo, si en ordinaria del mes de julio o en la extraordinaria que prevé llevarse a cabo la próxima semana con motivo de la aprobación de la segunda modificación de crédito que impulsa también el gobierno del PP. Pese a que la propuesta no ha encontrado oposición, tampoco cuenta con un respaldo unánime. El ejecutivo municipal ha sumado el apoyo del principal grupo de la oposición, el PSOE, pero los socialistas condicionan el mantenimiento de su voto favorable a la inclusión de medidas adicionales que permitan hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad.

Tras la comisión, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, defendió en rueda de prensa que esta ampliación de la moratoria responde a un análisis técnico que constata un crecimiento "exponencial" de los bloques turísticos en los últimos meses. Gómez explicó que el primer informe sobre la situación se encargó a mediados de 2023, cuando "la ciudad no se encontraba en un momento de saturación, pero sí era necesario prevenir". En aquel momento, se optó por suspender las licencias a pisos turísticos en edificios residenciales, "porque eso es lo que más afecta a los vecinos", señaló Gómez.

Sin embargo, desde enero hasta ahora, los técnicos municipales continuaron estudiando la situación urbanística con datos remitidos también desde la Conselleria de Turismo, que son de acceso público. Los resultados, según explicó Gómez, evidencian "un crecimiento exponencial en las altas de estos bloques". "Creemos que es momento de parar y reflexionar sobre cómo la normativa puede afectar", señaló este miércoles la concejala de Urbanismo, quien aseguró que esta ampliación busca "garantizar el acceso a la vivienda de los alicantinos, el equilibrio entre residentes y turistas, así como garantizar los usos comerciales para que Alicante siga funcionando como ciudad y como destino turístico"

Una única moratoria, dos tiempos

El informe de Urbanismo vinculado a la ampliación de la moratoria detalla los efectos del auge de los bloques turísticos, subrayando ahora que "no solo las viviendas de uso turístico independientes generan impactos negativos significativos". Según los datos oficiales, el número de bloques turísticos ha pasado de ocho en 2018 a 83 en el primer semestre de 2025, y las plazas disponibles en este tipo de alojamientos han aumentado de 573 a casi 2.400 en el mismo periodo.

"Creemos que es momento de parar y reflexionar sobre cómo la normativa puede afectar" Rocío Gómez — Concejala de Urbanismo (PP)

Entre los impactos detectados, el informe menciona la alteración del uso residencial del suelo, la presión sobre los servicios públicos y la transformación de los barrios, con pérdida de identidad vecinal y aumento de molestias por un uso turístico intensivo. A ello se suma la inclusión de pensiones y albergues turísticos en la moratoria, al considerar que pueden ser utilizados para eludir las restricciones existentes, facilitando así una proliferación encubierta de bloques turísticos.

Aunque la ampliación de la moratoria se aprueba ahora, su vigencia queda retrotraída al 13 de enero de 2025, fecha en la que se aprobó la moratoria original para viviendas turísticas. Esto implica que, aunque la medida para los bloques entra en vigor más tarde, su duración será de un máximo de dos años, igual que la anterior, expirando ambas en enero de 2027. Gómez precisó que "el plazo es el mismo, es la misma moratoria, pero es una ampliación de los casos que se ven afectados".

Sobre el caso particular de la emblemática librería 80 Mundos, afectada por el proyecto para convertir el bloque en apartamentos turísticos, la concejala indicó que el equipo de gobierno no toma "decisiones por casos particulares; lo que se busca es el equilibrio entre residentes y turistas". Y aunque en comparecencias anteriores desde el gobierno municipal se indicaba que no constaba la solicitud de licencia, esta vez Gómez eludió pronunciarse: "No voy a hablar de casos particulares".

El PSOE apoya, pero exige más

Respecto a la medida del gobierno de extender la moratoria también a bloques turísticos, el grupo municipal socialista ha condicionado su voto favorable en el pleno a la adopción de nuevas medidas que den respuesta a la crisis habitacional. Su portavoz adjunta, Trini Amorós, ha afirmado que “de nada servirá bloquear licencias para bloques turísticos si el gobierno de Barcala no adopta medidas contundentes y con carácter de urgencia para solucionar la crisis de vivienda, proteger el comercio y el desarrollo de la actividad turística, garantizando la seguridad jurídica de los inversores”.

"De nada servirá bloquear licencias para bloques turísticos si el gobierno de Barcala no adopta medidas contundentes y con carácter de urgencia para solucionar la crisis de vivienda" Trini Amorós — Portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

El PSOE ha anunciado una reunión con la concejala de Urbanismo antes del pleno del 31 de julio para presentar sus propuestas. Amorós calificó la iniciativa del PP como “un parche que no soluciona el problema de la vivienda ni protege el comercio” y reclamó políticas complementarias que incluyan planificación, control de la oferta ilegal y protección de los residentes.

"La moratoria para los bloques de apartamentos turísticos no es la mejor solución para solventar el problema de la vivienda en Alicante" Óscar Castillo — Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante

Vox, por su parte, ha expresado sus dudas sobre la eficacia de esta moratoria. El concejal Óscar Castillo afirmó que “la moratoria para los bloques de apartamentos turísticos no es la mejor solución para solventar el problema de la vivienda en Alicante”, y apuntó a la Ley de Arrendamientos Urbanos como el verdadero escollo para los propietarios. Castillo abogó por “perseguir el apartamento turístico ilegal, no a los empresarios que vienen a invertir” y reclamó una reforma legislativa que favorezca tanto a pequeños comerciantes como a arrendatarios.

"No actuar de forma decidida ante la creciente presión que los pisos turísticos ejercen sobre la ciudad y los recursos públicos" Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Desde Compromís, Rafa Mas acusó este miércoles al Ayuntamiento de “no actuar de forma decidida ante la creciente presión que los pisos turísticos ejercen sobre la ciudad y los recursos públicos”. Mas denunció la ausencia de medidas concretas para controlar, inspeccionar y cerrar alojamientos turísticos ilegales, y criticó la falta de aplicación del decreto aprobado por el Consell en agosto que permite a los ayuntamientos actuar contra la oferta irregular.