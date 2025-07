La comisaría de Juan XXIII y la renovación de la calle de las setas obligan a Barcala a realizar un tercer ajuste del presupuesto de Alicante

Las obras de la futura comisaría de Juan XXIII, una exigencia de Vox, y la renovación de la calle San Francisco, conocida como la calle de las setas, llevan al gobierno de Barcala a preparar una tercera modificación del presupuesto municipal de 2025, aprobado definitivamente a principios de abril. Así lo anunció la recién nombrada como concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, este miércoles durante la rueda de prensa posterior a la Comisión de Hacienda, en la que se validó la segunda modificación de crédito de este año, por un total de 35,1 millones de euros. La tercera modificación, aún sin importe definido, incluirá dos proyectos concretos: la construcción de una nueva comisaría de Policía Local en Juan XXIII, en la Zona Norte, y la remodelación integral de la calle San Francisco, popularmente conocida como la calle de las setas, con un presupuesto que ronda los 110.000 euros y una previsión de tres meses de obras.

"En breve tendremos ese tercer expediente con estos dos proyectos y su importe. No será una modificación de tanto volumen como la actual, pero son actuaciones necesarias y demandadas por los vecinos", explicó Beldjilali. Entre los motivos del equipo de gobierno del PP para anunciar el inicio de la tramitación de una tercera modificación presupuestaria se encuentra, según indicó Beldjilali, que buscan "sacar adelante proyectos que mejoren la ciudad".

Vía libre la segunda modificación

Mientras tanto, la Comisión de Hacienda dio este miércoles luz verde al segundo expediente de modificación de créditos, que será elevado a Pleno previsiblemente la próxima semana. El acuerdo salió adelante con los votos favorables del PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromís.

"El equipo de gobierno ha considerado que son los proyectos necesarios para que la ciudad siga avanzando" Nayma Beldjilali — Concejala de Hacienda

Según detalló Beldjilali, esta modificación permitirá impulsar proyectos clave como la rehabilitación de la Casa de la Misericordia, la ejecución del parque inundable de la Almadraba, la finalización del parque del PAU 2-La Torreta, mejoras en las áreas industriales y un nuevo aparcamiento rotatorio en el mercado de Babel. Beldjilali subrayó la urgencia de aprobar esta modificación para no retrasar el inicio de obras: "En el caso del parque del PAU 2, por ejemplo, las obras deben comenzar en octubre. Si no hay partida, no podemos empezar”, explicó.

Del total del expediente de 35,1 millones, 24 millones de euros se destinarán a cancelar dos préstamos contratados en 2022 y que no se llegaron a utilizar. La concejala confirmó que con esta modificación ambos créditos quedarán amortizados, aunque no aclaró por qué no se utilizaron ni cuánto ha pagado el Ayuntamiento en intereses. "Quedarán los dos cancelados", se limitó a señalar.

Beldjilali aseguró que la elección de los proyectos incluidos en esta modificación responde a "las necesidades de la ciudad", y rechazó que se deban exclusivamente a la necesidad de mantener subvenciones de otras administraciones. "El equipo de gobierno ha considerado que son los necesarios para que la ciudad siga avanzando", destacó la concejala de Hacienda.

"Estamos a favor de los proyectos, pero no se explica por qué se concentran en unas zonas mientras otras están abandonadas" Silvia Castell — Concejala del PSOE

Llamamiento a la oposición

Durante su intervención, la edil apeló directamente al PSOE para que reconsidere su posición de cara al Pleno: "Pido que dejen a un lado las banderas ideológicas y voten pensando en lo que necesita Alicante. Para que la ciudad avance, todos debemos remar en la misma dirección", defendió Beldjilali, quien también agradeció el respaldo de Vox en la comisión, previsto tras el último acuerdo entre ambas formaciones.

Por parte del grupo municipal socialista, la concejala Silvia Castell justificó la abstención al considerar que solo 5,9 millones de euros del total se destinan a inversiones reales, mientras que el resto, según Castell, se orienta al pago de deuda, sentencias (entre ellas, una de un millón de euros por el contrato de zonas verdes) y facturas atrasadas. "Estamos a favor de los proyectos, pero no se explica por qué se concentran en unas zonas mientras otras están abandonadas. Tampoco hay una sola partida para afrontar la crisis de acceso a la vivienda", reprochó.

"Seguiremos trabajando para incluir nuestras propuestas en la siguiente modificación, como la carrera profesional" Óscar Castillo — Concejal de Vox

Castell advirtió del riesgo de perder fondos europeos y ayudas autonómicas por "una evidente falta de planificación". Mencionó los 1,3 millones de euros vinculados a la obra de la Almadraba y los dos millones del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) para las áreas industriales y cuestionó que solo se hayan presupuestado 494.000 euros para el parque del PAU 2, cuando la inversión necesaria ronda los 3,6 millones. "El alcalde mintió al prometer en mayo que se licitaría ya. A día de hoy, ni siquiera se ha publicado", destacó.

El concejal de Vox Óscar Castillo valoró positivamente el avance de algunos de los proyectos incluidos en el acuerdo presupuestario con el PP. "Nos congratulamos de que la finalización del parque del PAU 2 y el aparcamiento rotativo en el Mercado de Babel vayan a ser una realidad. Seguiremos trabajando para incluir nuestras propuestas en la siguiente modificación, como el medio millón de euros para adelantar la carrera profesional", indicó Castillo.

"Pagamos por préstamos que no hemos utilizado, y no se nos ha respondido cuánto ha costado eso" Rafa Mas — Portavoz de Compromís

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, criticó la devolución de 24 millones en préstamos sin uso, y reclamó explicaciones sobre los intereses generados. "Pagamos por préstamos que no hemos utilizado, y no se nos ha respondido cuánto ha costado eso", aseguró. Mas cuestionó además la ausencia de inversiones sociales: "Ni un euro para centros de mayores, deportivos o comunitarios, y apenas 5.000 euros para alimentos, mientras se destinan 10.000 euros para ampliar el museo taurino". También se incluyen unos 7.000 euros más para la promoción de la maternidad.