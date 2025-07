Carros, vallas, botellas y vasos: la otra cara del cauce del Juncaret junto a la Albufereta de Alicante

A simple vista, parece un rincón olvidado. El cauce del barranco del Juncaret, junto a su desembocadura en la playa de la Albufereta, se ha convertido en un paisaje deslucido, con residuos por el suelo, además de pasarelas rotas y agua estancada cubierta de algas y basura. Entre los restos que se acumulan destacan botellas vacías, vasos de plástico, bolsas, vallas azules e incluso un carro de la compra abandonado. Los vecinos llevan tiempo señalando el mal estado del cauce, y apuntan a un posible motivo: los botellones que, según denuncian, se celebran los fines de semana aprovechando la cercanía con una conocida discoteca.

"El cauce está lleno de basura, y vamos, fatal. Es un asco. Es una pena porque es una zona de playa preciosa" Asunción Penalva — Vecina

"El cauce está lleno de basura, y está fatal. Es un asco", lamenta Asunción Penalva, vecina de la zona. "Es una pena porque es una zona de playa preciosa, y esto la desprestigia. Ahí se junta gente joven a hacer botellón los fines de semana y ya han roto una de las pasarelas de acceso, eso fue hace un par de meses que no parece tener solución". La situación, explica esta vecina, no es solo un problema de limpieza, también de seguridad y de falta de conservación del entorno.

El barranco del Juncaret bajo el paso a nivel por el pasa el TRAM. / Alex Domínguez

"Está muy descuidado. Los que vienen a beber han roto algunas pasarelas de madera que quedaron tan bonitas" Prudencio Navajas — Vecino

Un espacio muy transitado

El barranco no es un lugar apartado. Por la zona cruza la pasarela peatonal que conecta con la parada del TRAM de La Albufereta, además de ser una vía habitual para llegar al paseo marítimo y las zonas de restauración y ocio del barrio. "Está muy descuidado. Los que vienen a beber han roto algunas pasarelas de madera que quedaron tan bonitas. El Ayuntamiento puso unas vallas azules para que no se pasara, pero nadie ha venido a arreglarlo y cada vez está peor, incluso una de ellas ha acabado dentro del cauce debido al vandalismo", denuncia Prudencio Navajas, otro residente.

"Hace mal olor y provoca que haya plagas de mosquitos. No creo que sea muy sanitario que el cauce esté en estas condiciones" Alicia Roble — Vecina

Las lluvias, escasas en la zona, apenas renuevan el agua del cauce, y lo que queda se estanca durante semanas, lo que agrava los problemas. "Hace mal olor y provoca que haya plagas de mosquitos y otros insectos. No creo que sea muy sanitario que el cauce esté en estas condiciones", advierte Alicia Robles, vecina del barrio, quien también apunta al "botellón" como el problema principal en la zona: "Debería ponerse remedio para que no se produjeran imágenes como estas".

"Hay botellas, una valla azul tirada, y hasta un carro de la compra. No da buena imagen la verdad" Orencio Torralba — Vecino

A simple vista, el entorno parece no haber sido adecentado desde hace tiempo. "Hay botellas, una valla azul tirada, y hasta un carro de la compra. No da buena imagen la verdad. Cada día parece que va a peor", comenta Orencio Torralba. "Nos gustaría que lo cuidaran. Las pasarelas de madera eran casi nuevas y ahora están así, rotas y sucias”, añade.

"Hay bastante suciedad. Parece que se ha convertido en una diversión, pero eso perjudica la imagen del barrio" Ismael Mármol

Un deterioro progresivo

La situación no es nueva, pero en las últimas semanas ha empeorado. Los residentes piden al Ayuntamiento una actuación urgente, y más en este momento del año. "El agua está verde, y hay bastante suciedad. Parece que se ha convertido en una diversión, pero eso perjudica la imagen del barrio", opina Ismael Mármol, que camina a diario por la zona. "Esto lo usamos muchos vecinos para pasear, pero así no apetece", añade. Por su parte, desde la Concejalía de Medio Ambiente aseguraron no tener "constancia" de la situación, aunque indicaron que lo consultarían.