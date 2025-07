La Seguridad Social responde a Vox sobre Manolo Copé: "La actividad laboral supone la extinción del derecho a la prestación"

La controversia en el Ayuntamiento de Alicante en torno al permiso de por acogimiento del portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, suma un nuevo capítulo tras la respuesta de la Seguridad Social a la consulta planteada por el grupo municipal de Vox. El Instituto Nacional de la Seguridad Social aclara a través de una comunicación vía correo electrónico, que un cargo público en situación de permiso por acogimiento de un menor no puede desarrollar actividad laboral si no cuenta con una autorización expresa de jornada parcial: "La actividad laboral supone la extinción del derecho a la prestación”, si no existe una autorización específica para realizar trabajo parcial durante el permiso, indica la comunicación a la que ha tenido acceso este diario.

La afirmación llega tras la consulta elevada por Vox, que preguntó al organismo de manera explícita si un concejal con un permiso concedido por acogimiento de un menor, equiparable al permiso de paternidad, puede ejercer funciones políticas como acudir a actos públicos, participar en comisiones o celebrar ruedas de prensa. En su contestación, la Seguridad Social ha sido tajante: “La aprobación de nacimiento y cuidado de menor es incompatible con el trabajo, salvo que se haya solicitado y aprobado con parcialidad laboral. Si no es el caso, esa actividad laboral supone la extinción del derecho a la prestación y deberían comunicarlo a este Organismo lo más rápido posible".

Actividad institucional

La consulta fue anunciada la semana pasada por la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, quien acusó a Copé de mantener “su actividad política habitual mientras percibe una prestación del 100 % de su base reguladora”. Robledillo sostuvo que “la conciliación está para conciliar, no para ahorrarte tributar por el IRPF, ganar más y seguir desempeñando tus funciones con total normalidad”. A juicio de la formación ultra, Copé estaría incurriendo en un “aumento de sueldo encubierto con cargo a los impuestos de los españoles”, y advierten que podrían estar ante “un fraude de ley”.

Como ejemplo, Robledillo apuntó que Cope participó el pasado miércoles en el Consejo de Mercalicante, donde expresó su rechazo a la incorporación del organismo a la Confederación Empresarial Valenciana. Además, dos días antes, convocó una rueda de prensa en dependencias municipales para anunciar un recurso judicial tras su exclusión del pleno del 26 de junio.

Copé niega las irregularidades

Manolo Copé ha salido al paso de las acusaciones calificándolas de “maniobra infame para embarrar y desviar la atención”. En declaraciones a los medios, aseguró que el permiso fue “tramitado y concedido legalmente por la Seguridad Social, sin ocultar nada”, y negó estar recibiendo retribución municipal. “La prestación que recibo es la que corresponde a cualquier trabajador”, aclaró.

El concejal también criticó la contradicción de sus adversarios: “Resulta hipócrita que me acusen de seguir 'trabajando con normalidad' cuando el propio alcalde, con el respaldo de Vox, ha impedido mi participación en el Pleno”. Para Copé, todo responde a una “pataleta” política. "Será un juez quien decida. Mientras ellos difaman, nosotros seguimos defendiendo el cuidado, la infancia y la dignidad democrática", afirmó Copé.