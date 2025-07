Tensión y lágrimas en Nou Alacant por el desahucio de una pareja en situación de vulnerabilidad en Alicante

La resistencia ciudadana no ha logrado frenar el desahucio de Roberto y Fanny, mayores de 65 años y en situación de vulnerabilidad acreditada. La pareja llevaba 25 años viviendo en un piso en Nou Alacant, en la Zona Norte de Alicante, por el que pagaron un alquiler social tras entregarlo al banco en dación en pago con motivo de la crisis económica. La entidad bancaria posteriormente transfirió el inmueble a un fondo inversor, que luego se lo vendió a un particular residente en Madrid, según apuntan desde los sindicatos Barri de Carolines y Vivenda Zona Nord.

Este miércoles no ha sido fácil materializar el desalojo, ya que más de 50 personas, en su mayoría de los sindicatos de los barrios de Carolinas y Zona Norte, pero también vecinos y otros ciudadanos que se han solidarizado con los desahuciados, como el concejal de EU-Podemos Manolo Copé, han opuesto una fuerte resistencia a los agentes policiales. Este hecho ha provocado que la intervención policial se prolongara durante más de media hora, en la que se han vivido muchas escenas de enorme tensión y gritos. Como suele ser habitual en estos casos, la resistencia ha formado una cadena humana frente al portal del inmueble.

Al margen de ello, también han intentado atrancar la puerta de acceso al inmueble, para lo cual se han empleado electrodomésticos que han formado una improvisada barricada. Tras romper a la fuerza la cadena humana, los agentes policiales han tenido que hacer uso de un ariete, con el que han conseguido finalmente abrir la puerta a golpes. Hasta tres furgones de la Policía Nacional se han desplazado a la calle Benilloba, del barrio Nou Alacant. El primero de ellos ha llegado en torno a las 12.15 horas de este miércoles. Media hora antes ha hecho acto de presencia la comisión judicial, que ha sido recibida entre insultos. Los mismos insultos han recibido los miembros de la comisión judicial cuando han accedido al interior del edificio, después de que los policías abrieran el camino, tras más de media hora de tensión y duras imágenes.

Pancartas y cánticos

Los miembros de los sindicatos de ambos barrios llevaban mucho tiempo antes instalados en la zona, con el objetivo de impedir el desahucio de Roberto y Fanny, propósito que finalmente no han logrado. Una pancarta colgaba del balcón de la vivienda, con el lema “De este bloque no nos vamos”, mientras el matrimonio contemplaba entre lágrimas las desagradables escenas que se iban sucediendo. Altavoz en mano, se iban gritando cánticos: “El barrio no se vende, el barrio se defiende”, “Ni casa sin gente ni gente sin casa” o “Basta ya de alquiler vacacional”. Una de las vecinas que estaba presente relataba que ella paga 280 euros mensuales por el alquiler de su piso, mientras los nuevos propietarios están exigiendo unos cobros que alcanzan los 850 euros.

La vivienda desalojada en el número 41 de la calle Benilloba del barrio de Nou Alacant estaba habitada por una pareja mayor de 65 años, Roberto y Fanny, que firmaron en su día un contrato de alquiler social con una entidad bancaria tras entregar su anterior inmueble en dación de pago durante la crisis económica. Posteriormente, el piso fue transferido a un fondo de inversión y más tarde vendido a un particular residente en Madrid, según apuntan desde el sindicatos de barrio de Carolinas y Zona Norte. Según el sindicato, este propietario ha adquirido dos pisos en el mismo edificio y colabora con una inversora que posee al menos diez viviendas en el bloque. En el inmueble, los residentes denuncian procesos de turistificación acelerada, como la subdivisión de pisos, el uso de viviendas para alquiler turístico o la instalación de cámaras en zonas comunes.

Alquiler social

“Mis padres llevaban 25 años viviendo aquí y ahora los echan a la fuerza. Ellos estaban pagando un alquiler social, pero dejaron de cobrárselo porque vendieron la vivienda con ellos dentro. Ahora no tienen ninguna alternativa a dónde ir, no pueden pagar mil euros por un alquiler”, relataba Roberto, el hijo del matrimonio, mientras se producía el desahucio de sus padres. Una vez que se han retirado los efectivos policiales, se han seguido produciendo altercados entre los vecinos y los miembros del sindicato con una de las propietarias de viviendas en el inmueble, que se encontraba junto a los operarios que estaban cambiando la puerta. “Han llegado y nos han dicho que sacáramos lo que pudiéramos de la casa. No he podido sacar ni mi ropa. Ya no puedo llorar más. Hemos apelado, pero no hemos podido defender la vivienda”, expresaba Fanny, recién expulsada, desde el rellano del que ha sido su hogar los últimos 25 años.