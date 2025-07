Freno a los Ferraris en la Vía Verde de Alicante

Frente a los Ferraris, bolardos. Después de meses de quejas, vídeos en redes sociales y vecinos mirando con preocupación cómo los coches se metían por donde no debían, la Vía Verde de la Cantera por fin pone freno al paso irregular de vehículos a motor. La vía peatonal, que cruza la zona de la Cantera por el antiguo trazado del trenet, ya luce unos bolardos en su acceso más conflictivo: la entrada desde la calle Sol Naciente, junto a la parada del TRAM.

"Estaba pasando mucha gente con el coche y era muy inseguro. Ahora voy más tranquila" Carmen Hernando — Vecina

La medida llega poco después de que los vecinos denunciaran que el paseo, inaugurado hace un año como zona peatonal, se había convertido en una especie de carretera sin salida. Por allí llegaron a colarse todo tipo de vehículos, incluso un Ferrari, reflejando que lo de "espacio peatonal" era más una intención que una realidad.

Los vecinos celebran la medida, aunque alertan que las motos siguen entrando y reclaman más seguridad para proteger el paseo peatonal

"Me parece maravilloso, porque los vecinos tenemos que estar tranquilos y no podíamos estar así, con Ferraris pasando", explica Carmen Hernando, habitual del paseo. "Estaba pasando mucha gente con el coche y era muy inseguro. Ahora voy más tranquila, aunque todavía falta por atajar el tema de las motos, que todavía se cuela alguna", destaca.

"Las motos entran todos los días. Aquí estaremos así hasta que pase una desgracia" Franjo Pérez — Vecino

Y es que los coches ya lo tienen más difícil, pero las motos siguen siendo una asignatura pendiente. "Los bolardos me parecen poca solución", asegura Franjo Pérez, que pasa a menudo por allí haciendo ejercicio. "Aquí estaremos así hasta que pase una desgracia. Las motos entran todos los días. Los coches igual son lo más visible, pero las motos también son un problema. Van muy rápido, y por aquí pasan familias con niños, mayores…", señala.

Una entrada con trampa

El acceso por la calle Sol Naciente fue desde el principio una especie de trampa urbana. La calle no tiene salida, pero eso no lo sabían muchos conductores que, al llegar al final, se topaban con la Vía Verde sin obstáculos de acceso, y optaban por tirar hacia adelante sin saber en ocasiones que estaban entrando en un túnel peatonal sin escapatoria fácil.

"Era muy peligroso caminar por aquí. Muchos coches venían y seguía adelante" Isabel Azañedo — Vecina

La falta de barreras físicas permitió que los vehículos fueran entrando sin problemas y, al no encontrar referencias claras, terminaban dentro del paseo. "Era muy peligroso caminar por aquí", asegura Isabel Azañedo. "Muchos coches venían por aquí, y cuando se daban cuenta, tenían que echar marcha atrás con maniobras complicadas. Alguno incluso seguía adelante. Había que hacer algo ya", añade.

"Está bien que los pongan porque por esta vía verde no tienen que pasar ni los coches ni las motos" José Luis Solaz — Vecino

Queda camino por delante

La presión vecinal acabó llegando al Ayuntamiento de Alicante, ya que los residentes pedían desde hace meses que se actuara. Querían barreras, lo que fuera, pero elementos que dejaran claro que por allí no se puede pasar con un vehículo a motor. La colocación de bolardos, afirman, no lo soluciona todo, pero ha sido un primer paso que muchos agradecen.

"Yo no he visto ningún coche pasar en persona, pero sí que he visto los vídeos y me pareció increíble", dice José Luis Solaz. "Está bien que los pongan porque por esta vía verde no tienen que pasar ni los coches ni las motos. Solo patines, bicis y personas, para eso se hizo", destaca.

"Para las personas que lo usan a diario, estar todo el rato con coches era un peligro" Ana Hernando — Vecina

Y aunque algunos residentes no utilizan el túnel con frecuencia, también celebran la decisión. "Nos dijeron los vecinos que habían puesto los bolardos y lo veo bien", dice Ana Hernando. "Para las personas que lo usan a diario, estar todo el rato con coches o motos pasando era un peligro. Y menos mal que lo han hecho", agrega. Ahora la Vía Verde empieza a parecer lo que prometía: un paseo seguro. Pero, como insisten los vecinos, si se quiere evitar sustos, no vale con bajar la marcha.