Investigadores de Malasia, Filipinas, Grecia y Alicante, de la mano contra los desastres naturales

La Universidad de Alicante, en el contexto del programa Scope Higher Education de los fondos Europeos Global Gateway, desarrolla el proyecto Digital Transformation for Natural Hazards (Digihaz), que tiene por objetivo la creación de programas de doctorado orientados a la transformación digital en la gestión de desastres naturales en Asia.

Este proyecto, que se desarrolla en consonancia con los principios del desarrollo sostenible y adaptado a los contextos específicos de Malasia y Filipinas, supone un paso estratégico para reforzar la capacidad investigadora de las universidades socias del consorcio, establecer colaboraciones de investigación entre universidades europeas y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) y formar a futuras generaciones de expertos en una región especialmente expuesta a fenómenos naturales extremos agravados por el cambio climático.

En concreto, Digihaz pretende impulsar el aumento de la investigación en las instituciones de educación superior de Filipinas y Malasia para que desarrollen nuevos conocimientos y herramientas que ayuden a gestionar los desastres naturales y sus graves consecuencias.

Un centenar de propuestas

Además, desde la aplicación inicial en estos dos países, se pretende ampliar, a largo plazo, a países de toda Asia. Cabe resaltar que, de más de un centenar de propuestas de proyectos, solo se financiaron tres, entre los que figura Digihaz. La UA es la única universidad española que lo ha logrado, por lo que dispone de un presupuesto de más de 120.000 euros de los más de 540.000 euros que tiene el total del proyecto.

Para alcanzar los retos planteados, el proyecto internacional brinda a los investigadores formación especializada en el análisis de big data, el aprendizaje automático, el internet de las cosas, la analítica de datos y el modelado computacional, entre otras materias, para capacitarlos y que implementen estas metodologías en el modelado de riesgos naturales y la reducción del riesgo de desastres.

La vicerrectora Rosa María Martínez, durante su intervención / INFORMACIÓN

Gestión

Como institución coordinadora del consorcio, la Universidad de Alicante ha acogido la primera reunión de gestión y una sesión de trabajo del proyecto, que reunió en el campus de San Vicente a representantes de las universidades University of West Attica, de Grecia, Xavier University y University of the Cordilleras, de Filipinas, y Universiti Sains Malaysia y Universiti Utara Malaysia, de Malasia.

Esta cita tuvo como objetivo principal definir los contenidos y requisitos académicos de los nuevos programas de doctorado que se implementarán en las universidades socias del consorcio. Paralelamente, la reunión de gestión permitió avanzar en la planificación estratégica del proyecto y establecer procedimientos comunes en materia de administración, visibilidad institucional y control de calidad.

Scope-HE

La inauguración del evento fue a cargo del profesor Sergio Molina Palacios, investigador principal del proyecto, en representación de la Universidad de Alicante. En el segundo día se organizó un encuentro con la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo de la UA, Rosa María Martínez.

A lo largo de las jornadas, se desarrollaron distintas sesiones de trabajo con la participación activa del equipo de gestión del proyecto, liderado por las gestoras de proyectos de la OGPI Cristina Beans y Viktoriia Hrebenik, en coordinación con representantes de las universidades socias.

Digihaz se enmarca dentro del programa Scope-HE, una ambiciosa iniciativa que busca estrechar los lazos entre instituciones de educación superior de la Unión Europea y de la región Asean mediante proyectos colaborativos centrados en tres áreas de la transición verde, la transformación digital y la economía azul. Este programa internacional está gestionado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y Nuffic, una organización neerlandesa para la internacionalización de la educación.