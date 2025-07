Barcala sobre la Hoguera Oficial: "No todo el mundo tiene capacidad para presentarse a un proyecto así"

El proceso de selección del artista encargado de la Hoguera Oficial de Alicante, tanto en su versión adulta como infantil, vuelve a dejar un escenario de escasa participación. Por segundo año consecutivo, solo dos propuestas se han presentado para la modalidad adulta, las de Pedro Espadero y Fran Santonja, y una sola para la infantil, a cargo de Sergio Gómez, repitiendo los nombres que en los últimos años han monopolizado la adjudicación. Una situación que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, justifica por la complejidad del procedimiento y los requisitos exigidos por la legislación.

"Esto es una licitación, sujeta a la ley de contratos del sector público", explicó Barcala. "Hay que reunir unos requisitos previos para poder licitar y eso ya supone un corte importante. No todo el mundo tiene la capacidad para presentarse a un proyecto de esta envergadura". El alcalde defendió que no se trata de una cuestión arbitraria del Ayuntamiento, sino de una normativa legal que establece las condiciones técnicas y económicas del concurso, lo que, según considera, puede limitar el número de aspirantes potenciales.

Opciones abiertas: una UTE de artistas

A pesar de que desde el pasado año la Concejalía de Fiestas adelantó a julio la presentación de maquetas, una solicitud del propio Gremio de Artistas, para facilitar la planificación del resto de la campaña, la participación no ha mejorado. "Se anticipó por dos motivos, para preparar mejor los proyectos y para que la licitación no interfiera con otros contratos. Pero está claro que se presenta quien quiere y quien puede", señaló Barcala. El jurado, añadió, falló este año de forma unánime, sin dudas sobre las propuestas recibidas.

Sobre si los requisitos deberían flexibilizarse para favorecer una mayor concurrencia, Barcala insistió: "Los requisitos no los ponemos nosotros, los establece la ley". En ese sentido, lamentó que no se estén utilizando fórmulas que la ley sí contempla: "Nos sorprende que no se constituyan UTE de varios artistas para poder licitar. Lo sugerimos cada año, pero no se hace", comentó.

El centenario, una ocasión “de otro calibre”

Respecto al centenario de las Hogueras en 2028, Barcala subrayó la singularidad de esa cita y dejó claro que el enfoque en cuanto al monumento oficial será distinto. "Es evidente que el centenario es una singularidad de tal calibre que abordaremos desde otro punto de vista". Aunque no adelantó si habrá un incremento específico del presupuesto para ese año, sí remarcó que se tratará como una efeméride especial, distinta al resto de ejercicios.