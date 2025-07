La investigadora de la UA Berta Lillo gana el premio internacional “Elizabeth Greenhalgh”

La investigadora predoctoral en el Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante (UA), Berta Lillo Gutiérrez, ha sido distinguida con el prestigioso premio internacional “Elizabeth Greenhalgh Award for Outstanding Emerging Female Scholar in First World War Studies 2025”, otorgado por la International Society for First World War Studies (ISFWWS), la Sociedad Internacional de Estudios sobre la Primera Guerra Mundial.

Se trata de un premio competitivo en estudios sobre la Primera Guerra Mundial, que se otorga entre investigadoras de menos de cinco años de trayectoria postdoctoral tras ser nominadas por dos miembros de la propia ISFWWS.

Caricaturas

La línea de trabajo de la investigadora de la UA introduce la perspectiva de género en los estudios sobre la imagen nacional durante este período, siendo además novedoso el empleo de caricaturas como fuente histórica. En la actualidad, está realizando la tesis doctoral “Neutralidad incierta ante la Gran Guerra: el género de la nación (Italia y España)”, bajo la dirección de la profesora Alicia Mira Abad, del Grupo de investigación España y Europa Contemporáneas (EEC).

Este galardón, bautizado en honor de Elizabeth Greenhalgh, una destacada académica de la Primera Guerra Mundial, distingue trayectorias emergentes y ha valorado positivamente la investigación de Berta Lillo Gutiérrez, entre la que destaca el libro “Nación masculina vs. nación femenina: la imagen de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial”, publicado por la UA en 2021, y su compromiso con la transferencia científica. En anteriores ediciones, el premio fue obtenido por investigadoras de las universidades de Hull (2022) y de Oxford (2023).

La galardonada / INFORMACIÓN

Humanidades Contemporáneas

Berta Lillo Gutiérrez, graduada en Historia y máster en Historia de la Europa contemporánea: Identidades e Integración por la UA, es actualmente contratada predoctoral en el Departamento de Humanidades Contemporáneas de esta misma institución, donde realiza su tesis doctoral sobre la construcción de la idea nacional española y los modelos de masculinidad y feminidad en el contexto de la Gran Guerra.

Su principal línea de investigación gira en torno a la imagen nacional en época contemporánea desde una perspectiva de género, con especial atención a la institución monárquica. También ha trabajado temas relacionados con la literatura como fuente histórica, la prensa y la caricatura satírica.

Publicaciones

Durante su trayectoria, ha publicado algunos trabajos en revistas y obras colectivas, así como el libro “Nación masculina vs. nación femenina: la imagen de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial”, premiado y publicado por el del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG) de la UA en su colección Lilith Joven.

Además, ha participado en diversos congresos y jornadas como la VII edición de Investigando en Femenino (2019), el I Congreso Internacional. Historia y Literatura (2020), el II Congreso Internacional de jóvenes investigadores en Historia Moderna y Contemporánea (2021) y las XIII Jornadas de Investigación Histórica. Cerrando heridas, recuperando memoria (2022).