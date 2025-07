El orgullo no se jubila: la Fundación de Mar a Mar combate la soledad entre los mayores LGTBI+

La soledad no deseada se ha convertido en una auténtica epidemia silenciosa, que afecta especialmente a las personas mayores. Una realidad todavía más dura para el colectivo LGTBI+ que, en su gran mayoría, no tiene la red de apoyo que suponen los hijos y nietos para la mayoría de la población.

Combatir esa situación y contribuir a que las personas del colectivo puedan disfrutar de sus años de madurez acompañados se ha convertido en el nuevo objetivo de la Fundación de Mar a Mar, que este jueves se ha presentado en un acto en el pub Caníbal de Alicante, coincidiendo con los diferentes actos que se celebran esta semana con motivo del Orgullo.

Como explicó su presidente, Juan Lledó, durante el evento, en realidad, de Mar a Mar ya existía como fundación, pero orientada a la cooperación internacional. Fue a raíz de la petición de una de las donantes cuando decidieron cambiar el objeto de sus esfuerzos. "Tenía una amiga mayor, de 85 años, que nos hizo una donación y me dijo que quería que ayudáramos a la gente mayor para que no estuviera sola, a la gente 'como tú', me dijo y pensé que quizás tenía razón", explicó durante la presentación del proyecto, que contó con D'Vain Queen como maestra de ceremonias.

Fue así como empezaron a trabajar en el proyecto, que incluye programas de acompañamiento telefónico y domiciliario, talleres intergeneracionales para favorecer el encuentro entre jóvenes y mayores, o la puesta en marcha de un centro comunitario.

Residencia

Pero, sin duda, el proyecto estrella es la construcción de una residencia LGTBI+ Friendly, en la que los mayores del colectivo puedan pasar sus últimos años y recibir la atención que necesiten sin verse obligados a volver al armario. Se trataría del primer centro de este tipo en la Comunidad Valenciana, aunque ya existen otras en España, como la que ha promovido Federico Armenteros en Madrid, que esta semana visitó Alicante para contar su experiencia.

Un momento de la presentación de la Fundación de Mar a Mar. / INFORMACIÓN

Sobre la necesidad de crear residencias específicas para el colectivo, Lledó señala: "Me preocupaba que estuviéramos promoviendo un gueto, pero visité la residencia de Madrid y vi a un hombre mayor dando de comer a otro que tenía Alzheimer y a dos mujeres caminando juntas con el andador por el pasillo. Pensé que este tipo de comportamientos no estaría bien visto en una residencia heteronormativa y al hablar con los responsables de una cadena, me lo confirmaron. Aunque nos parezca que no, aún nos queda mucho camino por recorrer", relató Guillén.

Desde la Fundación de Mar a Mar, que cuenta con Rodrigo Gomes como director de proyectos, ya han mantenido contactos con la Generalitat y con algunos ayuntamientos, donde han encontrado una buena recepción para su propuesta. De hecho, hay alguno que incluso estaría dispuesto a ceder terrenos. Ahora sus responsables trabajan para conseguir los fondos necesarios.

Primeros pasos

Mientras tanto, siguen paso a paso con el despliegue del resto de programas, con los que esperan acompañar al máximo número posible de mayores, para lo que también buscan voluntarios.

"La Fundación de Mar a Mar nace con el compromiso de construir una sociedad donde nuestras personas mayores LGTBI+ no tengan que esconder quiénes son ni sentirse solas. Apostamos por un modelo de cuidados desde el afecto, el respeto y la dignidad. Envejecer con orgullo es un derecho, no un privilegio", señala Rodrigo Gomes, en el comunicado con el que la organización ha querido darse a conocer a los medios.

Un documento en el que también recogen la reflexión que Federico Armenteros realizó durante su charla en Alicante: "Los mayores LGTBI no quieren volver al armario. Quieren envejecer siendo quienes son, con orgullo y acompañadas". Unos mayores que no lo han tenido tan fácil como la generación actual y que han tenido que luchar por los derechos del colectivo, que ahora se dan por sentados.