Pedro Espadero y Sergio Gómez, de nuevo artistas de las Hogueras Oficiales 2026

Alicante volverá a contar en 2026 con dos nombres consagrados al frente de sus monumentos oficiales. Pedro Espadero y Sergio Gómez fueron elegidos de nuevo este viernes en un acto celebrado en el Salón Azul para plantar las Hogueras Oficiales de 2026, adulta e infantil respectivamente, en la plaza del Ayuntamiento. Lo harán con "Singulares" y "Equilibri", dos proyectos que convencieron por unanimidad al jurado en un concurso que, pese a adelantarse por segundo año consecutivo, volvió a registrar escasa participación. Para Espadero será la undécima hoguera oficial consecutiva y la decimonovena de su carrera, mientras que para Gómez, también será la undécima seguida en categoría infantil y la decimotercera en total.

Por segundo año consecutivo, la Concejalía de Fiestas adelantó a julio la presentación de maquetas, a petición del Gremio de Artistas. El objetivo: facilitar a los creadores la planificación y contratación de otros trabajos para la campaña. Sin embargo, la medida no se tradujo nuevamente en una mayor participación. Al concurso de la hoguera adulta solo se presentaron dos proyectos, los de Pedro Espadero y Fran Santonja, los mismos que en 2025, cuando el competidor de Espadero fue Lorenzo Santana. En la categoría infantil, únicamente se recibió la propuesta de Gómez.

Una propuesta horizontal

De esta forma, "Singulares" es el lema de la hoguera que firmará Pedro Espadero, un homenaje a esas fiestas tradicionales que, aunque menos mediáticas, mantienen vivo el alma de Alicante y su provincia. "He querido este año hacer algo diferente de composición", explicó Espadero al presentar su maqueta. "El remate será horizontal, algo que, si no me equivoco, no se ha hecho antes". El remate tendrá una envergadura de 18 metros de punta a punta y abordará en su parte frontal las celebraciones más representativas de barrios como San Roque, San Antón, el Raval Roig, Tabarca o las Cruces de Mayo del barrio de Santa Cruz. "Son fiestas que tienen mucha importancia", explicó el artista, que este año competía con otra propuesta presentada por el alicantino Fran Santonja.

En los laterales y en la parte trasera, Espadero quiere ensalzar fiestas singulares de otros puntos de la provincia, como los Enfarinats de Ibi o la Noche de los Cirios de Busot. "Estos pueblos van a venir a ver su hoguera, estoy seguro. Hace dos años ya nos ocurrió con una hoguera dedicada a las leyendas y muchos vinieron emocionados. Ahora puede pasar lo mismo, pero con fiestas más cercanas", apuntó Espadero. El artista también señaló su intención de solicitar una reunión con la concejala de Turismo: "Quiero que esta hoguera se aproveche turísticamente. Que se vea. Alicante tiene aquí una oportunidad para que llegue a más gente".

El equilibrio como hilo conductor

En el ámbito infantil, Sergio Gómez regresa con "Equilibri", una propuesta inspirada en la estética de los malabaristas, pero que juega también con los distintos significados de la palabra equilibrio: ambiental, social, económico. "Estoy supercontento de volver a realizar la Hoguera Oficial Infantil. Para mí es mucho más que un trabajo", afirmó Gómez. También avanzó que habrá arlequines con detalles que reforzarán ese mensaje de equilibrio a diferentes niveles, siempre desde una visión infantil.

El monumento incluirá figuras pequeñas y otras de gran tamaño, como una escultura femenina con la que Gómez ha querido arriesgar. "Es la pieza más grande que he hecho hasta ahora, y estará justo en la parte trasera, con la fachada del Ayuntamiento de fondo. Puede ser una de las imágenes más potentes de las Hogueras del próximo año", señaló. Como novedad, el ninot de la Exposición estará preparado para colocarse en alto, adaptado al gesto de una de las figuras. Y en lo personal, Gómez quiso dedicar este trabajo a un amigo fallecido recientemente, Julián Carabantes: "Nos conocimos porque me contrató para hacer una falla y acabamos siendo familia. Esta hoguera es para él", afirmó Gómez.

Presupuesto y requisitos técnicos

El Ayuntamiento mantiene el mismo presupuesto para las Hogueras Oficiales de 2026 que en años anteriores: 143.500 euros. De esta cantidad, 118.500 euros se destinan a la hoguera adulta y 25.000 a la infantil, sin cambios respecto a 2024.

La Hoguera Oficial adulta no podrá superar los 20 metros de altura ni los 12x12 metros de base. Deberá incluir al menos 28 ninots originales, construidos con materiales tradicionales como cartón y madera, y con cartelas en castellano y valenciano. Estará completamente plantada a las seis de la mañana del 21 de junio.

La infantil tendrá un máximo de 3 metros de altura y una base de 3x3 metros, con al menos 18 ninots, y deberá estar lista a la misma hora del 20 de junio. Ambos monumentos volverán a ser el centro simbólico de unas fiestas que ya han empezado a calentar motores.