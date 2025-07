Alicante sale a la calle contra el racismo: "Fuera racistas de nuestros barrios"

Alicante alza la voz contra el racismo. Un centenar de personas se concentraron este sábado en la avenida de la Constitución convocadas por el colectivo Feminisme Disident, en respuesta a los actos xenófobos ocurridos esta semana en el municipio murciano de Torre Pacheco, donde una agresión a un vecino derivó en una campaña de criminalización contra la población migrante. "Fuera racistas de nuestros barrios" fue la consigna central de una protesta que también se unió a las movilizaciones convocadas en otras ciudades de España.

Exigen que ninguna agresión racista quede sin respuesta y se combata la impunidad fascista

Durante el acto se escucharon proclamas como "Nuestra patria, la humanidad" o "Racismo es fascismo". El ambiente estuvo marcado por una lectura colectiva del manifiesto firmado por 1.273 entidades en el que se denuncia la "ola de violencia racista desatada", la "impunidad de los discursos de odio" y la "complicidad" institucional. "Nos sumamos también todas las personas individuales que hoy estamos aquí, en Alicante, para dar fuerza a esta respuesta colectiva de solidaridad", se leyó en el manifiesto por parte de las convocantes.

Un momento de la concentración en Alicante / Alex Domínguez

"Parar el fascismo y el abuso"

Cristina Lucas, miembro de Feminisme Disident, explicó que la convocatoria es una muestra de solidaridad. "Viendo la situación de abuso respecto a las personas migrantes en Torre Pacheco, queríamos mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad y decidimos convocar en la ciudad de Alicante. Intentamos parar el fascismo y el abuso al que nos estamos viendo sometidas últimamente", destacó Lucas.

"Intentamos parar el fascismo y el abuso al que nos estamos viendo sometidas últimamente" Cristina Lucas — Miembro de Feminisme Disident

Desde el colectivo organizador se hizo hincapié en la necesidad de dar visibilidad a esta indignación colectiva. Marta Amo, también integrante de Feminisme Disident, subrayó que quieren "ponerle voz en este territorio a la indignación en cuanto a todas las acciones que se están llevando a cabo, y las que no se están llevando a cabo, sobre todo. Queremos que se nos escuche y darle voz y visibilidad a este problema", indicó Amo

Denuncia a la impunidad del odio

En el manifiesto leído se señaló el papel de "grupos de extrema derecha y personajes públicos perfectamente identificables" que promueven "el hostigamiento y el terrorismo social" hacia personas migrantes, señalando también la "actitud permisiva de las fuerzas de seguridad del Estad". "Solo hay una palabra para definir esto: vergüenza", señalaron las convocantes en el manifiesto en el que también ha apuntado a partidos como Vox o el PP por utilizar el odio como herramienta política.

"Queremos que se nos escuche y darle voz y visibilidad a este problema" Marta Amo — Feminisme Disident

En la lectura del manifiesto indicaron que el racismo no es un problema puntual, sino estructural. "Estos hechos no son aislados. Responden a una estrategia de guerra social contra las clases populares que usa el racismo como herramienta para dividirnos". Frente a ello, los convocantes reivindicaron la unidad, la organización comunitaria y la solidaridad como única respuesta posible. "No aceptamos linchamientos, ni persecuciones mediáticas, ni la criminalización sistemática de comunidades enteras", apuntaron.

Entre las exigencias leídas se encuentran que no quede "ni una agresión racista sin respuesta", que se "actúe contra los bulos" y la "desinformación", que se proteja colectivamente a las personas migrantes y que se aísle socialmente a quienes promuevan el fascismo. "Que no se negocie jamás con quienes construyen su poder sobre la sangre, el miedo y la persecución", concluía el manifiesto. "Contra su terrorismo fascista, comunidad antirracista".

A la concentración han asistido concejales del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Alicante, además de colectivos como el Sindicat de Barri de Carolines y la plataforma Alicante, ¿dónde vas?.