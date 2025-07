Un Orgullo "de todes" conquista Alicante

Una marea multicolor volvió a llenar el corazón de Alicante este sábado con la manifestación provincial del Orgullo LGTBI+, que, bajo el lema inclusivo y contundente "Orgullo de todes", convirtió las calles de la ciudad este sábado en un escenario de reivindicación, memoria, alegría, y sobre todo, unidad. Más de 20.000 personas, según cifras de las asociaciones organizadoras, Alicante Entiende, Diversitat y Entendemos LGTBI -15.000 según datos de la Subdelegación del Gobierno- recorrieron la ciudad desde la emblemática plaza de los Luceros hasta la plaza del Ayuntamiento, en un desfile en el que la lucha por los derechos fue tan protagonista como la música y la celebración.

Las banderas arcoíris ondearon al viento, pero también se vieron las trans, las no binarias, las bisexuales, las racializadas. Había pancartas artesanales hechas con rotuladores y cariño, camisetas con lemas feministas, antifascistas, antirracistas. También cuerpos pintados, tacones imposibles, purpurina, lentejuelas, piel al sol. Las diez carrozas que formaron parte del recorrido llevaban DJs en directo, bailarines, drags, activistas… pero también familias enteras bailando juntas. Desde las alturas lanzaban agua con pistolas, serpentinas, abanicos y mensajes de amor. Y abajo, la ciudad respondía: gente de todas las edades, orientaciones e identidades que aplaudía, bailaba y alzaba el puño con fuerza.

Los manifiestos recordaron la importancia de no aceptar el retroceso en derechos LGTBI

Encabezando la manifestación se situaron representantes de las tres asociaciones convocantes, acompañados por símbolos de lucha y resistencia como Daniel, el joven que fue víctima hace semanas de una brutal agresión LGTBIfóbica en Alicante. A su lado, caminaban personas con síndrome de Down y también rostros históricos como Juan y Antonio, la primera pareja del mismo sexo que contrajo matrimonio en Alicante tras la aprobación de la ley hace ya dos décadas. En medio del desfile, una figura no pasó desapercibida: Matilde, 75 años, pelo blanco y bandera LGTBI en mano. Desde hace años no se pierde ni un Orgullo, y este año bailaba más que nunca junto a su hija, a la que arrastra a cada edición del Orgullo LGTBIQ+ de Alicante.

Una jornada para recordar

La manifestación transcurrió en un ambiente festivo, pero no exento de momentos tensos. A la altura de la avenida Alfonso el Sabio, un coche particular se coló en el recorrido, desatando cierta preocupación entre organizadores y asistentes. Aunque no hubo consecuencias, el incidente recordó que no es la primera vez que algo así ocurre: ya en 2023, durante las Hogueras, un coche irrumpió en pleno desfile.

Con el atardecer, la multitud llegó a la plaza del Ayuntamiento, cortada al tráfico desde media tarde, donde los manifestantes se reunieron mientras la pancarta principal subía al escenario para dar paso a la lectura del manifiesto por parte de las tres entidades convocantes. Cada una de ellas había preparado su propio texto para el acto. "Hoy salimos a las calles de Alicante con fuerza, con alegría, pero también con memoria, con dignidad y con furia", clamó desde el escenario Juan David Santiago, portavoz de Diversitat, durante la lectura del manifiesto. "Orgullo de todes significa no dejar a nadie atrás. Es alzar la voz contra quienes nos quieren silenciar, borrar, dividir".

Se denunció el genocidio en Gaza y el retroceso LGTBI en Hungría y las políticas de Trump

El manifiesto también recordó episodios recientes de violencia y censura: exposiciones del Orgullo vandalizadas en Gandía, agresiones en pueblos, y recortes a la Ley Trans en la Comunitat Valenciana. "Estas violencias tienen nombres, discursos y siglas", denunció Santiago, señalando a formaciones como VOX y a “quienes callan o ceden por poder, como el PP”.

Un Orgullo con memoria y agradecimiento

Por su parte, Rosa Buades, representante de Alicante Entiende, también tuvo palabras de agradecimiento y orgullo: "Está siempre será nuestra respuesta ante las agresiones, insultos e intenciones de volver a quitarnos algunos de los derechos que tanto nos ha costado recuperar". Buades pidió no olvidar los avances conseguidos, como los 20 años del matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la abolición de leyes como la de "vagos y maleantes", que durante décadas criminalizaron al colectivo. “Este es el único lenguaje que entienden, y para muchos es muy conocido. Pero siempre responderemos como bien sabemos y hemos hecho hoy aquí. No nos rendiremos, no nos callaremos, y no nos podéis cambiar”, sentenció.

En un emotivo gesto, el colectivo Entendemos dedicó su manifiesto a las madres. "Mamá, mamás", comenzó la lectura realizada por Lydia Na y Carlos Lamm, en homenaje a esas figuras que acompañan, que aman y que aceptan sin condiciones. "Nos dijimos a todas nuestras madres y les damos las gracias por acompañarnos hoy por querernos y por aceptarnos", recordó Lamm, de hecho muchas de las madres de los representantes del colectivo les acompañaron durante de la manifestación. Asimismo, Lydia Na recordó que "hoy hemos dicho alto y claro: aquí estamos, aquí seguimos. Por quienes vinieron antes, por quienes vendrán, y por todes nosotres", concluyó Na.

Más allá de las reivindicaciones locales, los discursos también miraron hacia fuera. Se condenó el genocidio en Gaza, la persecución de personas LGTBI+ en África, la censura en ciertos países europeos como Hungria, y el avance del trumpismo en Estados Unidos. El cierre de la manifestación, ya entrada la noche, fue un estallido de luz y sonido. DJ’s y actuaciones en vivo y convirtieron la Plaza del Ayuntamiento en una fiesta que se extenderá hasta las 02:00h. Entre confeti, besos, abrazos y discursos, el "Orgullo de todes" conquistó Alicante.