Alicante, un perezoso con prisas

Un gobierno municipal como el de Alicante, acostumbrado a gestionar al ritmo de un perezoso, ha optado por la tramitación exprés para intentar poner freno cuanto antes a un fenómeno como la turistificación, generalizado en lo geográfico (afecta a nivel mundial) y en lo temporal (no es nuevo). Tal es el ritmo emprendido que las medidas, como la inminente suspensión de licencias a los bloques turísticos, se anunciaron antes de que la concejala de Urbanismo solicitara el informe técnico previo para la ampliación de la moratoria aprobada a finales del pasado año a las viviendas turísticas.

Fue recién estrenado este mes, en pleno revuelo por la noticia de que la librería 80 Mundos se vería forzada a abandonar su histórica ubicación en General Marvá ante la venta del edificio para convertirlo en un bloque turístico, cuando el alcalde de Alicante, Luis Barcala, soltó una iniciativa inesperada, y no porque fuera innecesaria, sino por la proximidad temporal respecto a la suspensión de licencias a viviendas turísticas en bloques residenciales, en vigor desde enero. «La intención que tenemos es de llevar ya al pleno de julio la ampliación de la moratoria, no solo a los apartamentos aislados que ya estaba en vigor, sino ampliarla también a nuevos edificios completos de apartamentos», señaló el alcalde. En la misma línea, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, añadía: «Se ha considerado conveniente ampliar la moratoria en la concesión de licencias a los bloques turísticos para controlar su proliferación en determinados barrios, garantizar el acceso a la vivienda, proteger a residentes y negocios, y disponer de tiempo que nos permita estudiar cada barrio y tomar las decisiones más oportunas en cada caso».

Esas declaraciones, unas frente al micrófono (las primeras) y otras mediante nota de prensa (las segundas) se produjeron el pasado 3 de julio. Fue justo una semana después, según los documentos oficiales, cuando la edil realizó formalmente la solicitud del informe y la propuesta de ampliación de la moratoria a los técnicos de Urbanismo. El documento no tardó mucho en redactarse, siempre según los datos oficiales. El texto, de un arquitecto de Urbanismo y de la directora general de Plan General y Planeamiento Urbanístico, se firmó justo un día después, el 11 de julio. Ese documento es base de la propuesta que el gobierno defenderá este próximo martes ante la Corporación. Y lo hará, dentro de ese ritmo acelerado, en un pleno extraordinario, previsto oficialmente para la segunda modificación del Presupuesto de este 2025. Sin embargo, cuando hay prisas, nueve días pueden ser un mundo. Y ese es el lapso entre la sesión convocada para este martes, 22 de julio, y la cita ordinaria de este mes, prevista para el jueves día 31.

No parece que el ejecutivo de Barcala vaya a tener obstáculos para aprobar la modificación. Primero, porque se da por hecho que no estará presente el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, de permiso por acogimiento familiar, por lo que bastaría con el voto de calidad del alcalde. No obstante, se espera un escrutinio cómodo para el gobierno. El PSOE avanzó un «sí», aunque condicionado al impulso de medidas adicionales para hacer frente a la crisis de la vivienda en la ciudad, mientras que Vox y Compromís se situaron en la abstención en la comisión previa al pleno. En la anterior moratoria, el PP sumó al PSOE y Vox, por lo que la falta de apoyos no parece que sea, esta vez, un problema para los populares.

Sin embargo, tal y como sucedió hace medio año, la medida no entrará en vigor una vez supere el trámite plenario. Debe esperar a ser publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Ese trámite no tiene un plazo fijo, como tampoco sucede cuando un documento debe quedar reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Que se lo digan, por ejemplo, a la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública de Alicante, cuyo retraso en su oficialidad permitió que el recorte horario a las terrazas no afectara al último periodo navideño.

Así que, una vez aprobada la moratoria por el pleno de este próximo martes, será el DOGV, que depende de la Generalitat, el que marque los tiempos para una medida, por ahora, solo rechazada por la patronal. La primera moratoria, circunscrita a los apartamentos en bloques residenciales, se aprobó en pleno el 19 de diciembre de 2024 y, tras el edicto del Ayuntamiento de Alicante del 7 de enero, se acabó publicando el 13 de enero. Es decir, doce días de «funcionarios», aunque apenas cuatro desde que se firmó el edicto.

Nada baladí

En este caso, el trámite del DOGV (del que puede depender la construcción de más bloques de apartamentos turísticos en una ciudad que ha pasado de 5 en 2018 a 83 tras el primer semestre de 2025) podría estar amenazado por el mes de agosto, poco hábil para la administración. De ahí que el Ayuntamiento haya adelantado la aprobación plenaria nueve días. Todo suma.

Y es que tras años dubitativos, el gobierno local admite ahora la «alteración del uso característico del suelo residencial, debido a la progresiva implantación intensiva de alojamientos turísticos en bloques completos», junto a una «mayor presión sobre los servicios y suministros públicos (agua potable, electricidad, saneamiento), derivada de la ocupación intensiva de estos inmuebles con fines turísticos» y una evidente «transformación de los barrios y pérdida de identidad vecinal, junto con un aumento de las molestias derivadas del uso turístico intensivo de los inmuebles».

Y no solo eso, sino que señala que la proliferación de bloques turísticos «compromete la capacidad» de Alicante para «garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, convivencia y sostenibilidad urbana». Y es que, como repite el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que de turismo algo sabe, solo se puede ser el mejor destino si previamente se es la mejor ciudad para vivir.

Con esta iniciativa, Alicante reconoce que si no pone freno al turismo descontrolado perderá la identidad que le queda, aumentará las molestias a los vecinos y tendrá unos servicios cada día más incapaces de atender la demanda (desde la limpieza al transporte). Y entonces el sistema dejará de ser sostenible. Y no se trata de un neologismo, sino del compromiso del presente con un futuro inmediato para que el turismo siga siendo un motor económico para la ciudad. Y a Alicante no le queda otra. Es su momento.

Una ciudad que no se puede vivir tampoco se puede visitar. Es obvio. Y más si el principal atractivo reside en la amabilidad del destino, como es el caso. No somos Roma, París o Berlín. Esta doble moratoria, que como mucho se mantendrá hasta principios de 2027, cuando ya tendría que ser una realidad un ajuste urbanístico del modelo actual, no debería entenderse como un castigo al sector. Al revés. Debe asumirse como una oportunidad colectiva en busca del equilibrio para que Alicante sea un destino atractivo al que venir y no un lugar incómodo al que no volver. Las prisas están más que justificadas.