La «manosfera» impacta en las aulas de Alicante: Conflictos por los discursos antifeministas

Las redes sociales están plagadas de sus mensajes, el Whatsapp echa humo por los stickers y los videojuegos ni mucho menos se quedan cortos. Los mensajes que enfatizan la masculinidad, la hostilidad hacia las mujeres o misoginia y una fuerte oposición al feminismo están teniendo su impacto directo en el comportamiento de los adolescentes tanto en los colegios, como en los institutos.

Profesores y expertos han detectado en las aulas el discurso de la llamada «manosfera», un discurso negacionista de la violencia de género y del antifeminismo más reaccionario que, según alertan, está generando problemas de convivencia.

Ante este panorama, profesionales de la educación y coeducación han intensificado su formación para saber cómo afrontar una realidad preocupante que está calando no solo entre los chicos, también, entre las chicas. «Discursos reaccionarios ante la igualdad: herramientas para afrontarlos». Es uno de los últimos cursos, organizados este verano desde la Universidad de Alicante (UA) abierto a todo el profesorado, aunque solo se apuntaron mujeres, que ha dado claves para detectar y contrarrestar unos discursos que están siendo validados desde la esfera política, tal y como indican desde la organización de la iniciativa.

«El relato de las redes sociales impacta directamente en el clima del aula, permeando las actitudes y creencias del alumnado», explica Carmen Ruiz, profesora de Sociología de la Universidad de Granada. La especialista advierte de que el consumo de contenidos en plataformas como Instagram y TikTok, junto con la influencia de videojuegos y otros medios digitales «refuerza discursos que niegan la violencia de género y promueven ideas machistas». Esto es lo que está ocurriendo con la llegada de la «manosfera», un espacio, donde, según define «se reagrupan los discursos de la masculinidad de quienes creen estar siendo víctimas del feminismo y las políticas de igualdad».

Los jóvenes reciben mensajes que afirman que las denuncias son falsas o que las mujeres tienen más derechos que los hombres Carmen Ruiz — Socióloga

Profesoras, durante la formación organizada por la UA frente a los discursos reaccionarios ante la igualdad / INFORMACIÓN

Edades vulnerables

El alumnado en edades de quinto y sexto de Primaria y primero de la ESO es especialmente vulnerable a estos discursos. Los expertos alertan de que la falta de acompañamiento digital y la exposición sin filtros a contenidos en redes sociales favorecen que los jóvenes adopten posturas reaccionarias y rechacen la igualdad de género.

Como señala la socióloga, los adolescentes empiezan a utilizar el teléfono móvil sin supervisión, y en ese proceso, «reciben mensajes que cuestionan la violencia de género, que afirman que las denuncias son falsas o que las mujeres tienen más derechos y protección que los hombres».

Los videojuegos también son vigilados por los expertos al proliferar escenas de hostilidad hacia las mujeres / RAFA ARJONES

Entre los ejemplos que ilustran esta problemática, la especialista relata que algunos alumnos expresan ideas como «las leyes de violencia criminalizan a los chicos» o que «las mujeres tienen más derechos y protección que los hombres», mensajes que circulan en redes sociales y que calan en la percepción del alumnado.

«Lo chocante es que también hay chicas que participan de estos argumentos revisionistas y negacionistas o que tienen actitudes reactivas y se posicionan abiertamente como antifeministas», añade Juan Lillo, sociólogo, experto en coeducación y en prevención temprana de la violencia de género y uno de los ponentes del curso.

El feminismo no es patrimonio de ningún partido político, debería de ser de todos al margen de su ideología Juan Lillo — Sociólogo

Lo peor es que la influencia de estos discursos, además, se ve reforzada por el entorno familiar y social, donde, muchas veces, se comparten mensajes machistas o antifeministas, creando un efecto de refuerzo que dificulta la labor educativa. «No solo los escuchan en las aulas, sino en los claustros, en las familias, en el Congreso de los Diputados, es decir, el relato es mucho más amplio y global de lo que pensamos. Entonces, eso refuerza. Todos estos mensajes calan en unas edades que les hace vulnerables, porque se están formando, están creciendo», indica Carmen Ruiz.

Dificultades

En opinión de Lillo, el rechazo que se está detectando entre algunos jóvenes no es una mera cuestión ideológica. «El feminismo es la defensa del principio de igualdad entre los sexos y los géneros. Por lo tanto, no es patrimonio de ningún partido político, es un patrimonio de todas las personas de bien, debería de serlo, independientemente de su ideología», advierte. El sociólogo achaca, más bien, ese rechazo a la «actitud contestataria de determinados adolescentes, por llevar la contraria al pensamiento, a lo que es correctamente político porque se enfrentan a la autoridad, a la opinión o a la norma, a las personas adultas que somos responsables de su educación, a veces es como un símbolo de rebeldía», añade.

Sin embargo, poner coto a este problema no resulta sencillo para los expertos porque todavía hay padres y madres que ven con reticencias que a sus hijos se les hable de feminismo en las aulas. «Generalmente las familias quieren que se trabaje en estos temas, pero hay una cultura del miedo también y de la cancelación», reconoce Ruiz, quien advierte de que, a veces, a la gente le preocupa que alguna familia pueda denunciar o rechace que se hable de estos asuntos a sus hijos.

Jóvenes utilizando el móvil, a las puertas del instituto, en imagen de archivo / ISABEL RAMON

Estos recelos tienen un alto riesgo. «Los padres que no quieren que le demos información de este tipo a sus hijos no llegan a asociar que es lo que ocurre cuando no se educan estos valores es que aumentan los prejuicios como la misoginia, el machismo y la homofobia, que son discursos de odio y acaban multiplicando la violencia y haciendo daño. Desconocen que sus hijos e hijas también podrían ser víctimas de este tipo de violencias», añade Juan Lillo.

Para frenar estos discursos negacionistas, Carmen Ruiz considera que hay que cambiar de estrategia. « Hay que volver otra vez a lo pequeño y a trabajar durante tiempo con un grupo o una clase y no con aulas totalmente masificadas de alumnado porque pensamos que tiene que servir para que haya un debate y podamos reflexionar sobre lo que ven y lo que consumen». Además, apela a adelantar estas charlas, no esperar a Secundaria, sino empezar en Infantil a educar en la igualdad y el feminismo.

Para Juan Lillo, la clave está en «más y mejor pedagogía feminista y ecoeducación para la igualdad entre los sexos y los géneros». El sociólogo ve fundamental «recuperar un tiempo un espacio propios dentro del currículo, como lo fue la asignatura de educación para la ciudadanía».