El gobierno de Barcala no tiene quien almacene el Belén Gigante

Alicante vuelve a quedarse sin nadie que guarde su Belén gigante. Por segunda vez en los últimos años, el Ayuntamiento de Alicante no consigue adjudicar a la primera el contrato para el almacenamiento y mantenimiento del Belén Gigante que cada Navidad se instala en la plaza del Ayuntamiento. Y es que el lote correspondiente a este servicio vuelve a quedar desierto tras no presentarse ninguna empresa a la licitación, ni siquiera su anterior adjudicatario, el artista y autor de las piezas, José Manuel García Esquiva, más conocido como "Pachi".

El propio autor de las piezas confirmó, en declaraciones a este diario, que ha renunciado a presentarse porque la propuesta no es viable económicamente. "Los números no salen. Aun con la subida presupuestaria, no se cubren los gastos de guardar, de transportar, con el presupuesto que hay no se puede", confirmó Pachi quien indicó que se habían presentado en años anteriores había sido "por orgullo, pero no porque se cubran costes con el presupuesto actual".

El lote salió a licitación por un importe total de 105.000,01 euros (sin impuestos, 86.776,87 euros). Aunque la cifra ha subido respecto a la licitación de 2023, que fue de 100.000 euros (82.644,63 sin impuestos), el incremento no ha sido suficiente para cubrir los costes operativos, según indica el escultor. "Habría que subir el presupuesto considerablemente para que fuera atractivo presentarse", afirmó Pachi.

Este lote no es la primera vez que queda sin adjudicatario. En octubre de 2022 también se declaró desierto cuando se licitó por 49.000 euros, y el único interesado, el propio Pachi, fue excluido por no subsanar errores en la documentación. Aquel contrato incluía el desmontaje y embalado de los tres Reyes Magos a partir del 7 de enero de 2023, el almacenamiento y mantenimiento de todas las figuras Portal de Belén municipal (San José, la Virgen María, el niño Jesús y los tres reyes magos) durante todo ese año, así como su traslado y montaje para la siguiente campaña navideña.

Qué incluye el contrato

El servicio comprende el almacenamiento, mantenimiento y restauración de las figuras desde el 16 de enero al 14 de noviembre durante dos campañas navideñas consecutivas: 2026-2027 y 2027-2028. Además, incluye el transporte y montaje de las piezas en el lugar y fechas que determine el Ayuntamiento, entre el 15 de noviembre y el 7 de enero de cada campaña, periodo en el que también deben realizarse labores de mantenimiento in situ. Una vez finalizadas las navidades, el contratista debe realizar el desmontaje, embalado y transporte de vuelta al lugar de almacenamiento entre los días 7 y 15 de enero, también en ambos años.

Además, el contratista está obligado a suministrar e instalar un vallado perimetral decorativo, que impida el acceso del público a las figuras y esté en armonía con el conjunto del Portal. Todos los trabajos, así como los elementos, herramientas, maquinaria, consumibles y personal necesario, corren por cuenta del adjudicatario. También se exige que el personal cuente con formación preventiva adecuada, y que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias durante el montaje y desmontaje, bajo supervisión de los servicios municipales.

El lugar de almacenamiento debe reunir las condiciones físicas necesarias para garantizar la conservación de las figuras durante toda la vigencia del contrato. En caso de daños mientras estén expuestas, el adjudicatario debe repararlos en un máximo de cinco días hábiles, o presentar un plan de restauración si se requiere más tiempo. Los actos vandálicos deberán comunicarse al seguro de responsabilidad civil municipal.

Otros lotes que sí encuentran adjudicatario

Mientras tanto, el resto de lotes de la licitación sí han sido adjudicados. El servicio de iluminación, sonorización y espectáculo inaugural del Portal de Belén monumental ha sido adjudicado a Portes Iluminación y Sonido, por un importe de 100.006,50 euros. También el servicio para el montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración de seis ángeles de gran formato se ha adjudicado por 49.999,98 euros a Lorenzo Santana, única empresa interesada en ese contrato. El lote del Belén monumental, en cambio, vuelve a quedar sin manos que lo cuiden. Y de momento, tampoco lugar donde guardarlo.