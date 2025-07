El Ayuntamiento de Alicante se reafirma en el nombramiento a dedo del jefe de los Servicios Jurídicos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha cerrado filas este martes en torno al sistema elegido para cubrir la jefatura de los Servicios Jurídicos municipales. La Junta de Gobierno ha desestimado el recurso presentado por una jurista que cuestionaba el cambio aprobado el pasado mes de junio para que el cargo, tradicionalmente adjudicado por concurso, pase ahora a ser cubierto mediante libre designación. Es decir, el nombramiento podrá ser decidido directamente por el Ejecutivo local.

La resolución inadmite el recurso de reposición interpuesto por esta profesional, con experiencia tanto en el Ayuntamiento como en el Tribunal Supremo y en la actualidad en el equipo jurídico del Síndic de Greuges, al considerar que no está legitimada para impugnar el acuerdo. Según el consistorio, la modificación del sistema de acceso al puesto no impide que pueda optar al mismo si cumple con los requisitos, por lo que no se ve directamente afectada.

Carece de fundamento

Además, el informe jurídico en el que se apoya la decisión concluye que el recurso carece de fundamento y que no existen motivos de nulidad del acuerdo, como alegaba la recurrente. En concreto, se argumenta que el Ayuntamiento tiene potestad para organizar su estructura y decidir qué puestos se proveen por libre designación, algo que, según se detalla, ya se aplica a otras jefaturas de servicio desde la aprobación de la actual RPT en 1998.

Respecto a la medida cautelar solicitada para suspender la ejecución del cambio mientras se resolvía el recurso, también ha sido rechazada. El Ayuntamiento considera que no se ha acreditado ningún perjuicio irreparable ni se ha motivado jurídicamente la petición. Además, se recuerda que el actual responsable del departamento ocupa el puesto en comisión de servicios desde 2023, una figura legalmente limitada a un máximo de dos años, por lo que es necesario convocar el puesto de forma definitiva.

La recurrente también cuestionaba la urgencia con la que se aprobó el acuerdo en junio y denunciaba la falta de informes previos del secretario municipal. Sin embargo, el expediente incluye documentos justificativos y una motivación genérica que, según el propio Ayuntamiento, cumple con lo establecido por la ley y la jurisprudencia.

Nuevo sistema

El consistorio insiste en que el nuevo sistema no impide a ningún funcionario presentar su candidatura y que se publicará una convocatoria dirigida al personal funcionario de carrera del Ayuntamiento. En la práctica, sin embargo, este cambio elimina el sistema de concurrencia competitiva, permitiendo que sea el propio gobierno municipal quien elija directamente al máximo responsable del área jurídica.

Con esta resolución, el Ayuntamiento consolida su decisión de modificar el acceso a uno de los puestos clave de la administración local. Un departamento que, en los últimos meses, ha sido señalado por la acumulación de sentencias desfavorables, la externalización de contratos menores jurídicos y los informes del interventor que advirtieron de posibles fraccionamientos en la contratación pública.