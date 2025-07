El gobierno de Barcala renuncia a convocar la reunión sobre la seguridad de las Hogueras pese a la presión de la Federació

El equipo de gobierno del PP da marcha atrás y no convocará, finalmente, una reunión específica sobre seguridad que había prometido tras las Hogueras. Pese al compromiso expresado a finales de junio para abordar mejoras en los protocolos tras las aglomeraciones vividas durante las fiestas, la concejala de Fiestas y portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, descartó este martes fijar finalmente un encuentro. "No se va a realizar una reunión específica sobre seguridad", confirmó Cutanda, al tiempo que defendió que "la comunicación con la Federació es diaria y se trabajan muchos temas, incluida la seguridad".

Pese a las palabras de Cutanda, desde la Federació de Fogueres insisten en la necesidad de mantener ese encuentro en materia de seguridad. Su presidente, David Olivares, asegura que volverá a solicitar la reunión ante la urgencia de abordar la renovación de los permisos de los recintos festeros. "Volveremos a pedir la reunión", aseguró Olivares, quien adelantó que se ha invitado a la concejala de Fiestas a intervenir en la asamblea convocada el próximo 30 de julio. "Debemos tratar cuestiones como la seguridad y la aplicación del artículo 62, referente a la Cremà de las portaladas de las barracas, que debe ser la línea general, salvo en el caso de las barracas de Especial y que es lo hemos solicitado", añadió Olivares.

Una renovación masiva pendiente

El motivo de fondo es la inminente caducidad del 90 % de los proyectos de racós y barracas, que obligará a tramitaciones masivas de cara a las Hogueras de 2026. Desde la Federació alertan de que si no se empieza a trabajar ya, existe un alto riesgo de colapso administrativo el próximo junio. "Hay mucho trabajo por delante. Muchos cambios de ubicación, avisos de modificaciones obligatorias… No llegamos si no empezamos ya", advirtió Olivares.

A su juicio, esta renovación también ofrece una oportunidad para replantear la regulación de los racós desde el punto de vista de la seguridad. "Hay comisiones que están en categorías muy inferiores y que montan racós de grandes dimensiones. No se trata de eliminarlos, sino de regularlos para evitar riesgos", explicó Olivares. Entre las propuestas trasladadas al Ayuntamiento, Olivares plantea que se exija a las comisiones que cuenten con este tipo de racós un esfuerzo en el monumento para autorizar ciertos recintos.

Revisión pendiente

El debate sobre la seguridad volvió al primer plano estas fiestas, a pesar de haberse cerrado sin incidentes graves. Uno de los momentos más críticos se vivió el 21 de junio, cuando una gran aglomeración tras la mascletà obligó al propio alcalde, Luis Barcala, a intervenir personalmente para abrir paso entre la multitud. En ese contexto, el Ayuntamiento reconoció que el aumento de asistentes obliga a revisar los actuales protocolos, ya que las vías de evacuación en puntos como Luceros pueden quedar inoperativas ante una emergencia. A estos problemas se sumaron las quejas vecinales por el elevado número de calles cortadas, que convirtieron varias zonas en "ratoneras", según vecinos y técnicos.

En esa situación. el pasado 25 de junio, tras la Junta de Gobierno, Cutanda avanzó la intención de convocar "en los próximos días" una mesa técnica sobre seguridad. El objetivo, explicó entonces, era revisar aspectos como tráfico, ocupación de vía pública y organización de actos masivos, especialmente de cara al centenario de la Fiesta en 2026. "Han sido unas Hogueras seguras, pero todo lo que sea mejorable lo abordaremos", indicó en aquella comparecencia. Ahora, en cambio, no hay previsión de convocar una reunión específica sobre la seguridad en las Hogueras.